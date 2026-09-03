Gleneagles i Skottland är inte riktigt ett hotell. Det är snarare ett vuxenkollo med golf, jakt, ridning, whisky och chaufförer i Land Rover. Skillnaden mot kollo är att en natt kan kosta över 10 000 kronor – och ingen tvingar dig att diska.
Här ligger vuxenkollot för den som har alldeles för mycket pengar
En timme från Edinburgh i Skottland ligger ett hotell som tycks ha bestämt sig för att det vanliga lyxhotellet är alldeles för enkelt.
På Gleneagles räcker det inte med stora rum, mjuka sängar, spa och en bra restaurang.
Här ska du dessutom skjuta, fiska, spela golf, rida, paddla kajak, träna padel, klättra, flyga med falkar och dricka whisky.
Helst innan middagen.
Gleneagles kallar sig själv för ”The Glorious Playground”. Det är faktiskt en ovanligt träffande beskrivning.
Byggdes när tåget var framtiden
Hotellet öppnade 1924 och byggdes av Caledonian Railway.
Affärsidén var genial och ungefär densamma som dagens flygbolag använder när de börjar sälja hotellrum: har man väl fått tag på resenären gäller det att fortsätta tömma plånboken.
Gleneagles fick till och med en egen järnvägsstation.
När hotellet öppnade var anläggningen så spektakulär att brittiska tidningar kallade den ”världens åttonde underverk”.
Under 1920-talet hölls stora konserter här som sändes i BBC:s då nya radiosändningar. Sedan kom kungligheter, filmstjärnor och andra människor som aldrig behövt fråga vad dagens rätt kostar.
Bland gästerna genom åren finns prinsessan Margaret, Vivien Leigh, Laurence Olivier och Mick Jagger.
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Golfen är fortfarande kung
Golf är fortfarande den stora magneten.
Hotellet har flera banor och den mest kända, PGA Centenary Course, ritades av Jack Nicklaus och stod värd för Ryder Cup 2014.
Under högsäsong spelas omkring 11 500 golfrundor i månaden.
Men golfen är bara början.
På området finns ridskola, skytte, fiske, falkenering, kanoter, kajaker, klättring och tennis.
Dessutom har Gleneagles byggt en ny racketanläggning med åtta tennisbanor inomhus och tre padelbanor.
Den som ändå lyckas bli uttråkad här bör förmodligen söka professionell hjälp.
850 hektar att leka på
Gleneagles ligger på ett enormt område på omkring 850 acres, drygt 340 hektar.
Här finns 205 hotellrum och 28 sviter, tio barer och restauranger, fyra pooler och fem tennisbanor utomhus.
Man kan alltså tillbringa flera dagar på Gleneagles utan att egentligen behöva lämna området.
Vilket naturligtvis också är meningen.
En av hotellets mer extravaganta aktiviteter är en picknick ute i de skotska kullarna.
Gästerna körs ut med Land Rover till en avskild plats där personalen dukar upp blommor, hummer, rostbiff, sallader, frukt, scones, sylt och grädde.
Prislappen?
290 pund per person.
Det motsvarar omkring 3 700 kronor.
Och då ingår inte ens vin.
Det är en särskild nivå av lyx när man först betalar nästan 4 000 kronor för lunch och sedan upptäcker att dryck beställs separat.
Hotellet erbjuder dock enklare picknickpaket från 45 pund per person.
Billigt är det inte
Gleneagles är inte platsen för den som filtrerar Booking.com efter ”lägsta pris”.
Under lågsäsong ligger ett vanligt rum omkring 550 pund natten.
På sommaren och under helger stiger priserna till mellan 800 och 900 pund.
Det betyder ungefär 10 000–12 000 kronor natten beroende på växelkurs.
New York Times betalade omkring 4 000 pund för tre nätter för två personer inklusive mat och aktiviteter.
Det är alltså fullt möjligt att bränna en svensk månadslön på en långhelg.
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Whisky för en halv miljon
Naturligtvis finns här också whisky.
I hotellets butik Still Room finns mer än 200 single malt-sorter.
Den dyraste flaskan kostar 45 000 pund – långt över en halv miljon kronor.
För den som inte känner för att dricka upp en mindre Volvo finns billigare souvenirer.
Hotellets egen blåbärs- och whisky-marmelad kostar exempelvis åtta pund.
Vilket nästan framstår som gratis i sammanhanget.
Downton Abbey för en helg
Det som trots allt gör Gleneagles speciellt är blandningen.
På dagen kan gästerna stå ute i regnet med gummistövlar och fiskespö.
På kvällen sitter samma människor i en art déco-bar och dricker cocktails.
Brinner det i den öppna spisen när du äter frukost är det för att personalen redan hunnit märka att morgonen är kylig.
Börjar det regna dyker paraplyerna upp.
Det är gammaldags brittisk hotellservice i sin mest extrema form.
Eller Downton Abbey med padelbana.
Och kanske är det just därför gästerna återvänder.
Det finns betydligt billigare sätt att uppleva Skottland.
Men få där någon kör ut dig i en Land Rover, dukar fram hummern och sedan frågar om du vill skjuta lerduvor före middagen.