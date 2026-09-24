Fly från november: Här är resmålen där årets värsta månad blir bäst

Den tiden är i stort sett över.

September och oktober har blivit så populära att den gamla lågsäsongen flyttat på sig. I resebranschen talas det nu i stället om november som den nya riktiga ”shoulder season” – perioden mellan höstens turistboom och julresandet.

För oss svenskar är tajmingen nästan löjligt bra. Precis när Sverige går in i sin årliga grå depression öppnar ett litet resefönster längre söderut.

Kanarieöarna – novemberklassikern som faktiskt håller

Det är inte särskilt originellt att flyga till Gran Canaria i november. Det är däremot svårt att argumentera mot det.

Temperaturen ligger ofta runt 23 grader och flygpriserna kan vara betydligt mer behagliga än under jul och sportlov.

Det är precis poängen med novemberresan. Du behöver inte jaga 32 grader och ligga som en grillad räka vid poolen. Det räcker långt att kunna äta frukost utomhus medan grannen hemma skrapar bilrutan.

Madeira är för novemberresenären som vill ha grönska, hav och betydligt färre armbågar. Foto: Canva