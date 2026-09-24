November är månaden Sverige helst skulle vilja hoppa över. Löven är borta, julen har inte börjat och vädret tycks bestå av 50 nyanser av blötgrått. Men för den som lämnar landet kan årets mest missförstådda månad vara rena jackpotten.
Fly från november: Här är resmålen där årets värsta månad blir bäst
Det fanns en tid när september och oktober var de smarta resenärernas månader. Sommargästerna hade åkt hem, hotellpriserna sjönk och man kunde äta middag i Florens utan att först köa med halva Nordamerika.
Den tiden är i stort sett över.
September och oktober har blivit så populära att den gamla lågsäsongen flyttat på sig. I resebranschen talas det nu i stället om november som den nya riktiga ”shoulder season” – perioden mellan höstens turistboom och julresandet.
För oss svenskar är tajmingen nästan löjligt bra. Precis när Sverige går in i sin årliga grå depression öppnar ett litet resefönster längre söderut.
Fly från november: Här är resmålen där årets värsta månad blir bäst
November är månaden Sverige helst skulle vilja hoppa över. Löven är borta, julen har inte börjat och vädret tycks bestå av 50 nyanser av blötgrått. Men
Kanarieöarna – novemberklassikern som faktiskt håller
Det är inte särskilt originellt att flyga till Gran Canaria i november. Det är däremot svårt att argumentera mot det.
Temperaturen ligger ofta runt 23 grader och flygpriserna kan vara betydligt mer behagliga än under jul och sportlov.
Det är precis poängen med novemberresan. Du behöver inte jaga 32 grader och ligga som en grillad räka vid poolen. Det räcker långt att kunna äta frukost utomhus medan grannen hemma skrapar bilrutan.
Madeira – den smartare vuxenversionen
Madeira är kanske ännu mer november.
I Funchal ligger dagstemperaturen ofta runt 20 grader, ön är grön och vandringslederna lockar utan högsommarens trängsel.
Det här är resan för den som hellre promenerar längs en levada och äter grillad fisk än jagar en ledig solstol.
Málaga – när du inte behöver bada
Ännu enklare är Andalusien.
Direktflyg från Stockholm till Málaga tar drygt fyra timmar, och november kan bjuda på både behagliga priser och betydligt mindre trängsel.
Räkna inte med svensk högsommar. Räkna med uteserveringar, tapas, museer och en stad där man fortfarande gärna vistas utomhus.
Och kanske är det själva hemligheten.
Italien när ingen annan är där
November behöver inte ens handla om värme.
I Piemonte är det säsong för vit tryffel samtidigt som vingårdarna blivit betydligt lugnare. I Florens kan museer och restauranger kännas nästan mänskliga jämfört med de allt mer välbesökta höstmånaderna.
Resebranschen talar därför allt mer om ”mikrosäsonger”: enstaka veckor där priser, väder och trängsel råkar mötas perfekt, snarare än gammaldags hög- och lågsäsong.
Det kräver lite flexibilitet.
Men november har en stor fördel: ribban ligger redan på golvet.
Hemma väntar mörker, regn och en jacka som aldrig riktigt hinner torka. Då behöver resmålet faktiskt inte vara paradiset.
Det räcker ibland med 21 grader, ett glas vin och en stol i solen.
Fyra timmar från Stockholm – här är det fortfarande sommar i oktober
Sommaren behöver inte ta slut bara för att kalendern säger oktober. På Turkiets Medelhavskust fortsätter solsäsongen långt in på hösten, samtidigt som