Comosjön utan turistfällorna – 7 stopp som gör resan

2. Ät bergsmat ovanför Tremezzo

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La Fagurida ligger uppe på bergssidan ovanför Tremezzo och är raka motsatsen till mycket av den nya lyxen runt Como.

Här handlar det om polenta med smör och ost, risotto med fisk från sjön och långkokt kanin.

Restaurangen öppnade redan 1974 och utsikten över sjön är nästan löjligt bra. Precis den typ av plats där lunchen plötsligt kostar tre timmar av semestern.

Comosjön gör sitt bästa för att bevisa att geografi också kan vara lyx. Foto: Canva

3. Gå vilse i Villa Carlottas trädgård

Comosjöns adel nöjde sig inte med ett hyggligt sommarhus.

Under 1700- och 1800-talen tävlade de om att bygga praktvillor med botaniska trädgårdar fyllda med exotiska växter.

Villa Carlotta i Tremezzo är ett av de bästa exemplen, med bland annat runt 150 sorter av azaleor och rhododendron.

När det blir för mycket kultur ligger dessutom badplatsen i Teresio Olivelli-parken strax intill.

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4. Skippa Bellagio – välj Lenno

Bellagio är vackert.

Det vet tyvärr alla andra också.

Betydligt lugnare är Lenno, där du hittar stenstrand, gamla gränder och delar av den tio kilometer långa vandringsleden Greenway längs sjön.

Härifrån når du dessutom spektakulära Villa del Balbianello, placerad längst ute på en udde som om någon särskilt bett arkitekten bygga något för framtida filminspelningar.

Det svåraste med Comosjön är inte att hitta något vackert. Det är att sluta fotografera det. Foto: Canva

5. Ät frukost bland konsten i Como

På Casabianca kan man kombinera två av Italiens bättre uppfinningar: kaffe och design.

1930-talsvillan öppnade för allmänheten 2026 med konst, lyxiga gästrum och en filial till det klassiska Milanokonditoriet Cova.

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Här dricker du espresso bland verk av bland andra Anselm Kiefer och Marina Abramović.

Cornetti serveras förstås på riktigt porslin. Annars vore vi ju i Sverige.

6. Hitta gamla Como på marknaden

Como blir rikare och flottare för varje år.

Men stadens saluhall från 1934 håller fast vid ett betydligt enklare Italien.

Här säljs ost, kött, frukt och grönsaker från regionen. Hos Casole Roccolo finns ekologiska ostar gjorda på mjölk från de egna getterna.

Avsluta med en espresso i marknadens lilla vinbar.

Det är ofta där Italien känns som mest italienskt.

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Mer än 300 trappsteg ner till vattnet. Utsikten är belöningen. Vägen upp är straffet. Foto: Canva

7. Ta båten till Nesso

Sist men definitivt inte minst: Nesso.

Här kastar sig ett vattenfall ner genom en dramatisk ravin bakom den medeltida stenbron Ponte della Civera.

Det krävs drygt 300 trappsteg för att komma ner till bron och vattnet.

Att hoppa från bron är förbjudet, vilket naturligtvis säger något om hur många som genom åren har tyckt att det verkade vara en lysande idé.

Bad från de nedersta trappstegen går däremot bra.

Och där, med berg, vattenfall och gamla stenhus runt omkring, är det ganska lätt att förstå varför folk fortsätter komma tillbaka till Comosjön.

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