Comosjön är Italien på hög volym: berg, båtar, siden, aristokratiska villor och luncher som gärna drar ut på tiden. Men du behöver inte trängas i Bellagio med halva Instagram för att förstå tjusningen. Här är sju stopp som gör Comosjön betydligt bättre.
Comosjön utan turistfällorna – 7 stopp som gör resan
Det finns resmål som ser nästan misstänkt bra ut på bild. Comosjön i Italien är ett av dem.
Den långsmala sjön norr om Milano har lockat författare, industrimagnater och aristokrater i århundraden. Numera har de fått sällskap av lyxhotell, välbeställda weekendresenärer och en viss George Clooney, som genom sin villa vid sjön blivit något av en ofrivillig turistambassadör.
Men bakom glamouren finns fortfarande små byar, gamla krogar och båtar som faktiskt används till annat än snygga Instagramfilmer, lovar NY Times.
1. Se sjön från rätt håll – vattnet
Det enklaste sättet att förstå Comosjön är att kliva ombord.
Den som har tjock plånbok kan hyra en klassisk träbåt i Riva-stil och glida förbi villorna som en italiensk James Bond. Priserna börjar kring 350 euro för två timmar.
Vi andra tar färjan.
Den går mellan mängder av orter runt sjön och bjuder på ungefär samma utsikt, möjligen med något färre champagneglas.
De vill göra Ducati italienskt igen
Motorcykeltillverkaren Ducati har sina rötter i den Italienska möllan. Men sedan 2012 har hojarna byggts under Volkswagen-ägda tak och bolaget
2. Ät bergsmat ovanför Tremezzo
La Fagurida ligger uppe på bergssidan ovanför Tremezzo och är raka motsatsen till mycket av den nya lyxen runt Como.
Här handlar det om polenta med smör och ost, risotto med fisk från sjön och långkokt kanin.
Restaurangen öppnade redan 1974 och utsikten över sjön är nästan löjligt bra. Precis den typ av plats där lunchen plötsligt kostar tre timmar av semestern.
3. Gå vilse i Villa Carlottas trädgård
Comosjöns adel nöjde sig inte med ett hyggligt sommarhus.
Under 1700- och 1800-talen tävlade de om att bygga praktvillor med botaniska trädgårdar fyllda med exotiska växter.
Villa Carlotta i Tremezzo är ett av de bästa exemplen, med bland annat runt 150 sorter av azaleor och rhododendron.
När det blir för mycket kultur ligger dessutom badplatsen i Teresio Olivelli-parken strax intill.
4. Skippa Bellagio – välj Lenno
Bellagio är vackert.
Det vet tyvärr alla andra också.
Betydligt lugnare är Lenno, där du hittar stenstrand, gamla gränder och delar av den tio kilometer långa vandringsleden Greenway längs sjön.
Härifrån når du dessutom spektakulära Villa del Balbianello, placerad längst ute på en udde som om någon särskilt bett arkitekten bygga något för framtida filminspelningar.
5. Ät frukost bland konsten i Como
På Casabianca kan man kombinera två av Italiens bättre uppfinningar: kaffe och design.
1930-talsvillan öppnade för allmänheten 2026 med konst, lyxiga gästrum och en filial till det klassiska Milanokonditoriet Cova.
Här dricker du espresso bland verk av bland andra Anselm Kiefer och Marina Abramović.
Cornetti serveras förstås på riktigt porslin. Annars vore vi ju i Sverige.
Missa inte Europas märkligaste lilla land
Det ser ut som Italien, man talar italienska och betalar med euro. Ändå är San Marino ett eget land som har lyckats hålla fast vid sin självständighet i
6. Hitta gamla Como på marknaden
Como blir rikare och flottare för varje år.
Men stadens saluhall från 1934 håller fast vid ett betydligt enklare Italien.
Här säljs ost, kött, frukt och grönsaker från regionen. Hos Casole Roccolo finns ekologiska ostar gjorda på mjölk från de egna getterna.
Avsluta med en espresso i marknadens lilla vinbar.
Det är ofta där Italien känns som mest italienskt.
7. Ta båten till Nesso
Sist men definitivt inte minst: Nesso.
Här kastar sig ett vattenfall ner genom en dramatisk ravin bakom den medeltida stenbron Ponte della Civera.
Det krävs drygt 300 trappsteg för att komma ner till bron och vattnet.
Att hoppa från bron är förbjudet, vilket naturligtvis säger något om hur många som genom åren har tyckt att det verkade vara en lysande idé.
Bad från de nedersta trappstegen går däremot bra.
Och där, med berg, vattenfall och gamla stenhus runt omkring, är det ganska lätt att förstå varför folk fortsätter komma tillbaka till Comosjön.
Nu säljs husen på Sicilien för 11 kronor – så ansöker du
Två sovrum, kök och två badrum mitt i en siciliansk småstad. Priset? En enda euro. Nu ligger fem hus ute till försäljning och även svenskar kan ansöka.