Glöm spa och sightseeing – nu reser vi bort för att sova

Semester från själva semestern

Grundidén är ändå ganska sympatisk.

I stället för att planera fyra museer, shopping, två restauranger och en båttur före lunch ska gästen göra så lite som möjligt.

Experterna rekommenderar att man verkligen avsätter tid för sömnen. Sov ut innan semestern börjar, boka inte in hela dagen och välj gärna ett hotell där rummet är tyst, mörkt och svalt.

Reser du långt gäller dessutom den gamla tråkiga sanningen: jetlag går inte att muta med en dyr madrass. Börja gärna anpassa sömnen några dagar före resan och undvik att boka första morgonens yogaklass klockan 06.30.

Semester ska trots allt vara semester.

Du behöver inte flyga till Maldiverna

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Det mest intressanta med sömntrenden är kanske att hotellens bästa knep går att kopiera hemma.

Sovrummet bör vara svalt, ungefär 18–20 grader. Mörkläggningsgardiner hjälper, liksom dämpad belysning på kvällen. En bra kudde kan göra större skillnad än ännu ett dyrt kosttillskott.

Rummet bör dessutom vara så lugnt och avskalat som möjligt. Buller kan maskeras med vitt brus och mobilen bör helst lämna sängen helt.

Det sista rådet är förstås det svåraste.

Hotellen har hittat den perfekta affärsidén: sälja sömn till människor som redan har en säng hemma. Foto: Canva

Tre nätter löser inte tre års sömnbrist

Det finns också en hake.

En långhelg på ett perfekt hotell kan göra dig piggare, men den reparerar inte kronisk sömnbrist. Den som konsekvent sover för lite kommer inte undan genom att köpa tre nätter med specialkudde och lavendeldoft.

Dessutom riskerar effekten att försvinna snabbt när man återvänder hem till jobbmejl, barn, diskberg och telefonen som ligger och blinkar på nattduksbordet.

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Men sömnsemestern kan fungera som en omstart.

Man får några dagar på sig att upptäcka hur det faktiskt känns att vara utvilad – och kanske ta med sig några vanor hem.

Det är på sätt och vis vår tids perfekta lyxresa.

Ingen bucketlist. Ingen sightseeing. Ingen stress över att hinna till frukostbuffén.

Bara ett rum, en bra kudde och den numera exklusiva upplevelsen att ingen behöver dig på åtta timmar.