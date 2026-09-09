Förr åkte vi på semester för spa, sightseeing, äta för mycket och komma hem i behov av en ny semester. Nu växer en betydligt lugnare resetrend: sömnturism. Hotellen har upptäckt att gäster gärna betalar rejält för något de tidigare fick gratis – att gå och lägga sig.
Glöm spa och sightseeing – nu reser vi bort för att sova
Det finns resor där man kommer hem med 1 400 bilder, tre nya restaurangtips och en lätt känsla av utmattning.
Och så finns den nya lyxsemestern: dra för gardinerna och sov.
Sömnturism, eller ”sleepcations”, har gått från kuriosa till en av hotellvärldens nya affärsidéer. I en undersökning från Kayak uppgav mer än hälften av resenärerna att de kunde tänka sig att boka en semester med sömnen som huvudnummer.
Det är kanske inte så konstigt. Vi har ägnat år åt att optimera allt från löprundor till pensionssparande. Nu har turen kommit till åtta timmar under täcket.
Hilton pekar ut oväntat land som nästa stora turistmagnet
När Hilton ska bygga nya lyxhotell väljer de ett land som hittills kanske inte har förknippats med stora turistfloder: Indien. Men i Kina är det tuffare.
Hotellen säljer den perfekta natten
De stora hotellkedjorna har förstås noterat utvecklingen.
Allt fler hotell erbjuder mörkläggning, avancerade madrasser, luftfiltrering, särskilda kuddmenyer och tjänster som ska hjälpa gästen att varva ned. På vissa Hilton-hotell finns exempelvis yogamattor, luftrenare och kompressionsstövlar.
Four Seasons och andra lyxhotell erbjuder särskilda sömnprogram och ibland till och med personer vars jobb i praktiken är att hjälpa gästerna att somna.
Det moderna hotellet har alltså fått ytterligare en titel på visitkortet: vuxendagis för överstimulerade människor.
Och ambitionsnivån kan bli hög.
På Equinox Hotel i New York kostar ett vanligt rum omkring 1 300 dollar per natt under delar av hösten. Vill du uppgradera till hotellets särskilda ”Sleep Lab”, med madrass som anpassar sig efter bland annat kroppstemperatur och sömnmönster, kan priset närma sig 1 800 dollar.
Att räkna får är billigare.
Semester från själva semestern
Grundidén är ändå ganska sympatisk.
I stället för att planera fyra museer, shopping, två restauranger och en båttur före lunch ska gästen göra så lite som möjligt.
Experterna rekommenderar att man verkligen avsätter tid för sömnen. Sov ut innan semestern börjar, boka inte in hela dagen och välj gärna ett hotell där rummet är tyst, mörkt och svalt.
Reser du långt gäller dessutom den gamla tråkiga sanningen: jetlag går inte att muta med en dyr madrass. Börja gärna anpassa sömnen några dagar före resan och undvik att boka första morgonens yogaklass klockan 06.30.
Semester ska trots allt vara semester.
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Det mest intressanta med sömntrenden är kanske att hotellens bästa knep går att kopiera hemma.
Sovrummet bör vara svalt, ungefär 18–20 grader. Mörkläggningsgardiner hjälper, liksom dämpad belysning på kvällen. En bra kudde kan göra större skillnad än ännu ett dyrt kosttillskott.
Rummet bör dessutom vara så lugnt och avskalat som möjligt. Buller kan maskeras med vitt brus och mobilen bör helst lämna sängen helt.
Det sista rådet är förstås det svåraste.
Tre nätter löser inte tre års sömnbrist
Det finns också en hake.
En långhelg på ett perfekt hotell kan göra dig piggare, men den reparerar inte kronisk sömnbrist. Den som konsekvent sover för lite kommer inte undan genom att köpa tre nätter med specialkudde och lavendeldoft.
Dessutom riskerar effekten att försvinna snabbt när man återvänder hem till jobbmejl, barn, diskberg och telefonen som ligger och blinkar på nattduksbordet.
Men sömnsemestern kan fungera som en omstart.
Man får några dagar på sig att upptäcka hur det faktiskt känns att vara utvilad – och kanske ta med sig några vanor hem.
Det är på sätt och vis vår tids perfekta lyxresa.
Ingen bucketlist. Ingen sightseeing. Ingen stress över att hinna till frukostbuffén.
Bara ett rum, en bra kudde och den numera exklusiva upplevelsen att ingen behöver dig på åtta timmar.
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