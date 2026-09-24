Förr reste vi någonstans och tog bilder. Nu hittar vi först bilden på TikTok – och reser sedan dit. Resultatet är att allt fler turister anländer till nya platser som de redan tycker sig ha sett. Nu växer motreaktionen: mindre algoritm, färre ”måsten” och mer gammaldags irrande.
Ny mottrend i resandet: mindre TikTok, mer gå vilse
Det finns ett speciellt ögonblick när man för första gången kliver ut på Markusplatsen, ser Manhattan resa sig eller rundar ett hörn och plötsligt står framför Fontana di Trevi.
Problemet 2026 är att du förmodligen redan har sett alltihop 400 gånger.
På Instagram. På TikTok. På Youtube. I hotellrecensioner, topplistor och klipp med rubriken ”10 things you MUST do in Rome”.
Resan har blivit spoilad innan planet ens lyft, skriver Euronews.
En undersökning från Hint App bland 10 684 personer i Europa, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Latinamerika visar hur långt utvecklingen gått.
Hela 74 procent uppger att de undersöker resmålet så noggrant före avresa att få verkliga överraskningar återstår när de väl kommer fram.
68 procent har anlänt till en plats de aldrig tidigare besökt och ändå upplevt den som bekant.
64 procent känner redan igen monument, utsiktsplatser och andra sevärdheter från sociala medier.
Vi har tidigare skrivit om samma utveckling från andra hållet. Bland unga resenärer har sociala medier börjat konkurrera ut vänner och familj som inspirationskälla. Virala bilder kan styra både vilket land vi bokar och exakt vilket café, vilken strand och vilken utsiktsplats vi går till när vi kommer fram.
Som vi konstaterade då:
”Förr reste vi någonstans och tog bilder. Nu verkar allt fler först hitta bilden – och sedan resa dit.”
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Alla hamnar på samma plats
Problemet är större än att Colosseum känns bekant.
När miljontals resenärer matas med samma filmer, listor och algoritmiska rekommendationer styrs de också mot samma platser.
Samma restaurang.
Samma strand.
Samma lilla gränd där någon influencer fotograferade en cappuccino för två år sedan.
Det är en av orsakerna till att världens mest populära destinationer blivit allt mer koncentrerade kring vissa Instagramvänliga hotspots.
Vi har tidigare beskrivit utvecklingen som ”turism med algoritm”. På flera håll försöker destinationerna nu själva styra besökarna bort från de sönderfotograferade vykorten och mot mindre kända områden.
Lösningen kan vara en bok
Euronews föreslår något närmast revolutionerande:
Köp en guidebok.
Inte för att guideboken nödvändigtvis vet bättre än Google, utan därför att den inte kan visa 800 filmer från platsen innan du kommer dit.
En bok berättar att något finns.
Den avslöjar inte alltid exakt hur det kommer att kännas.
Det är en betydande skillnad.
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Fråga en människa
Nästa metod är ännu mer avancerad:
Prata med folk.
Fråga hotellpersonalen var de själva äter. Gå in på turistbyrån. Fråga bartendern vart man ska gå efter midnatt.
Det lokala tipset har en fördel som algoritmen saknar. Det behöver inte vara populärt bland tre miljoner andra människor.
Och ibland blir rådet dåligt.
Även det är en del av resandet.
Gå vilse igen
Den enklaste metoden är fortfarande den bästa.
Gå.
Utan att kontrollera telefonen var tredje minut.
Välj en stadsdel och börja promenera. Ta en gata som inte finns på någon lista. Sätt dig på ett café därför att det ser trevligt ut, inte därför att någon amerikan på TikTok gett croissanten 9,4 poäng.
Vi har redan sett en motrörelse inom resandet. Allt fler söker mindre orter, starkare lokal identitet och platser som ännu inte blivit sönderfotograferade.
Kanske är nästa lyxresa därför inte den dyraste.
Det är resan där man fortfarande kan bli överraskad.
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