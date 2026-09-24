Ny mottrend i resandet: mindre TikTok, mer gå vilse

Problemet 2026 är att du förmodligen redan har sett alltihop 400 gånger.

På Instagram. På TikTok. På Youtube. I hotellrecensioner, topplistor och klipp med rubriken ”10 things you MUST do in Rome”.

Resan har blivit spoilad innan planet ens lyft, skriver Euronews.

En undersökning från Hint App bland 10 684 personer i Europa, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Latinamerika visar hur långt utvecklingen gått.

Hela 74 procent uppger att de undersöker resmålet så noggrant före avresa att få verkliga överraskningar återstår när de väl kommer fram.

68 procent har anlänt till en plats de aldrig tidigare besökt och ändå upplevt den som bekant.

64 procent känner redan igen monument, utsiktsplatser och andra sevärdheter från sociala medier.

Vi har tidigare skrivit om samma utveckling från andra hållet. Bland unga resenärer har sociala medier börjat konkurrera ut vänner och familj som inspirationskälla. Virala bilder kan styra både vilket land vi bokar och exakt vilket café, vilken strand och vilken utsiktsplats vi går till när vi kommer fram.

Som vi konstaterade då:

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”Förr reste vi någonstans och tog bilder. Nu verkar allt fler först hitta bilden – och sedan resa dit.”

Alla vill hitta det hemliga stället. Problemet är att hemligheten redan har 12 miljoner visningar. Foto: Canva

Alla hamnar på samma plats

Problemet är större än att Colosseum känns bekant.

När miljontals resenärer matas med samma filmer, listor och algoritmiska rekommendationer styrs de också mot samma platser.

Samma restaurang.

Samma strand.

Samma lilla gränd där någon influencer fotograferade en cappuccino för två år sedan.

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Det är en av orsakerna till att världens mest populära destinationer blivit allt mer koncentrerade kring vissa Instagramvänliga hotspots.

Vi har tidigare beskrivit utvecklingen som ”turism med algoritm”. På flera håll försöker destinationerna nu själva styra besökarna bort från de sönderfotograferade vykorten och mot mindre kända områden.