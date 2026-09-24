Svenskarnas favoritstad drar ifrån – bokningarna mer än fördubblas

Paris klättrar

Bakom London ligger Rom kvar på andra plats.

Paris gör däremot ett tydligt ryck och klättrar från femte till tredje plats. Malaga avancerar från sjätte till fjärde plats och är därmed det högst placerade resmålet för svenskar som fortfarande vägrar acceptera att sommaren faktiskt är slut.

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Gran Canaria ligger femma.

Barcelona går också starkt. Bokningarna dit har ökat med 28 procent och staden klättrar från åttonde till sjätte plats.

Strandliv, olivlundar och långa luncher under den kretensiska solen. (Foto: Canva)

Kreta gör comeback

Den kanske största förändringen finns längre ner på listan.

Två klassiska grekiska semesteröar tar sig tillbaka bland svenskarnas tio mest bokade resmål. Rhodos går direkt in som nia, medan Kreta hamnar på tionde plats.

Bokningarna till Kreta har nästan tredubblats jämfört med förra året.

Det visar att höstlovet inte bara handlar om storstad, shopping och kultur. Många svenskar vill helt enkelt pressa ut ytterligare några dagar sol innan vinterjackan får ta över.

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Mallorca tappar

Alla Medelhavsklassiker går däremot inte åt samma håll.

Mallorca försvinner från topplistan efter att bokningarna minskat med 21 procent. Även Larnaca på Cypern åker ut efter ett tapp på 29 procent.

Alicante finns fortfarande kvar på sjunde plats medan Lissabon, trots 13 procent fler bokningar, tappar från sjunde till åttonde plats.

Konkurrensen är med andra ord hård.

Och vinnaren är för tillfället glasklar: när svenskarna får några lediga dagar i oktober går många fortfarande på samma gamla lösning.

De åker till London.

Svenskarna tröttnar uppenbarligen inte på London. I år har bokningarna mer än fördubblats. Foto: Canva

Hit reser svenskarna på höstlovet

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Fjolårets placering inom parentes.

London (1) Rom (2) Paris (5) Malaga (6) Gran Canaria (3) Barcelona (8) Alicante (4) Lissabon (7) Rhodos (ny) Kreta (ny)