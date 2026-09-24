London har länge varit svenskarnas favoritstad när höstmörkret börjar lägga sig över landet. I år är kärleken starkare än på länge: bokningarna till den brittiska huvudstaden har mer än fördubblats inför höstlovet. Samtidigt ökar svenskarnas totala höstlovsresande med sju procent.
Svenskarnas favoritstad drar ifrån – bokningarna mer än fördubblas
Det finns resmål som kommer och går. Och så finns London.
När resebyrån Ticket summerar svenskarnas bokningar inför höstlovet ligger den brittiska huvudstaden återigen högst upp på listan. Men den här gången är avståndet till fjolåret ovanligt stort.
Bokningarna till London har mer än fördubblats.
London är svenskarnas säkra kort
Förklaringen är knappast någon större gåta. London fungerar nästan oavsett vem som följer med.
Familjer får Harry Potter, musikaler, museum och enorma leksaksbutiker. Vuxna kan ägna dagarna åt pubar, restauranger, fotboll och shopping. Och för den som bara vill promenera omkring finns det tillräckligt många stadsdelar för att fylla betydligt mer än ett höstlov.
”London är en återkommande höstlovsfavorit, men årets ökning sticker verkligen ut. Kombinationen av shopping, sevärdheter och aktiviteter för hela familjen gör staden särskilt attraktiv för en kortare lovresa”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Paris klättrar
Bakom London ligger Rom kvar på andra plats.
Paris gör däremot ett tydligt ryck och klättrar från femte till tredje plats. Malaga avancerar från sjätte till fjärde plats och är därmed det högst placerade resmålet för svenskar som fortfarande vägrar acceptera att sommaren faktiskt är slut.
Gran Canaria ligger femma.
Barcelona går också starkt. Bokningarna dit har ökat med 28 procent och staden klättrar från åttonde till sjätte plats.
Kreta gör comeback
Den kanske största förändringen finns längre ner på listan.
Två klassiska grekiska semesteröar tar sig tillbaka bland svenskarnas tio mest bokade resmål. Rhodos går direkt in som nia, medan Kreta hamnar på tionde plats.
Bokningarna till Kreta har nästan tredubblats jämfört med förra året.
Det visar att höstlovet inte bara handlar om storstad, shopping och kultur. Många svenskar vill helt enkelt pressa ut ytterligare några dagar sol innan vinterjackan får ta över.
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Mallorca tappar
Alla Medelhavsklassiker går däremot inte åt samma håll.
Mallorca försvinner från topplistan efter att bokningarna minskat med 21 procent. Även Larnaca på Cypern åker ut efter ett tapp på 29 procent.
Alicante finns fortfarande kvar på sjunde plats medan Lissabon, trots 13 procent fler bokningar, tappar från sjunde till åttonde plats.
Konkurrensen är med andra ord hård.
Och vinnaren är för tillfället glasklar: när svenskarna får några lediga dagar i oktober går många fortfarande på samma gamla lösning.
De åker till London.
Hit reser svenskarna på höstlovet
Fjolårets placering inom parentes.
- London (1)
- Rom (2)
- Paris (5)
- Malaga (6)
- Gran Canaria (3)
- Barcelona (8)
- Alicante (4)
- Lissabon (7)
- Rhodos (ny)
- Kreta (ny)
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