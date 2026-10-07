Lyxresan har bytt kostym – från guldkranar till barfota i Afrika

Barfotalyxen kostar också pengar

Sedan har vi motsatsen.

På exklusiva lodger i Afrika kan gästen betala femstjärniga priser för något som på papperet ser betydligt enklare ut.

Ingen stor lobby. Kanske ingen hiss. Definitivt ingen tunnelbana utanför dörren.

I stället finns savannen, tystnaden, en guide som kan skilja en leopard från en väldigt stor katt och kanske tolv andra gäster inom flera kilometers radie.

Virtuosos stora Luxe Report för 2026 visar hur äventyrsresor, kulturella upplevelser, autenticitet, mat och wellness har blivit centrala delar av den exklusiva resemarknaden.

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Det här är barfotalyx.

Du tar av dig skorna, stänger av telefonen och betalar ganska mycket pengar för att slippa sådant som hotellbranschen en gång använde som definition av lyx.

Det mest exklusiva kan i dag vara frånvaron av saker.

Hipsterlyx handlar om att allt är noga utvalt, samtidigt som ingenting ska se ut som om någon ansträngt sig. (Foto: Pressbild)

Hipsterlyx på Södermalm utan guldkranar

Sedan finns en tredje variant som Stockholm blivit ganska bra på.

Stockholm Stadshotell på Björngårdsgatan på Södermalm öppnade 2025 i en byggnad från 1870-talet som beställdes av änkedrottning Josefina.

Här finns 32 rum och sviter, två restauranger, cocktailbar, bastu och kallbad. Men viktigare för känslan är vilka som står bakom, materialen, maten och berättelsen om huset.

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Hotellet beskriver själv ambitionen som en kombination av hantverk, historiska miljöer, modern design och personliga möten.

Det här skulle kunna kallas hipsterlyx.

Allting ska vara utvalt men helst inte se alltför utvalt ut. Sängkläderna är italienska, möblerna genomtänkta och maten central, men den gamla hotellvärldens pompa och ståt har ersatts av vad som ser ut som en mycket snygg väns vardagsrum.

Fast kompisen har cocktailbar, kockar och personal.

Maten har blivit en del av själva resmålet. Ibland bokas hotellet först när restaurangen är säkrad. (Foto: Pressbild)

Maten har flyttat in i hotellrummet

Michelin ser samtidigt hur maten blivit en allt viktigare del av själva resan.

Förr bokade man hotell och frågade sedan receptionisten var man skulle äta.

Nu kan restaurangen vara anledningen till att man över huvud taget åker dit.

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Michelin introducerade sina hotellnycklar 2024 och årets globala urval omfattar 2 832 hotell i 79 destinationer. Tre Michelinnycklar är den högsta nivån och ska motsvara en extraordinär vistelse – i princip resan man minns resten av livet.

Men hotellen som belönas behöver inte se likadana ut. Där finns stora klassiska lyxhotell, små boutiquehotell och avlägsna retreats.

Den verkliga lyxen 2026 kan vara ganska enkel: tid, lugn, bra mat och känslan av att ingen annan riktigt hittat hit ännu. (Foto: Pressbild)

Den nya lyxen är tid

Hiltons globala trendrapport för 2026 pekar åt samma håll. Undersökningen omfattar över 14 000 resenärer i 14 länder och beskriver framväxten av ”whycations” – resor där frågan varför blir viktigare än vart.

Människor reser för att vila, umgås, äta, lära sig något eller helt enkelt få vara i fred.

Det finns alltså åtminstone fyra sorters lyxresenärer 2026.

Den första vill ha Grand Hôtel.

Den andra vill gå barfota i Afrika.

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Den tredje vill bo bland handplockade möbler på Södermalm och veta exakt vem som bakat brödet.

Den fjärde väljer hotellet efter restaurangen, retreaten eller upplevelsen och bryr sig mindre om hur många kvadratmeter rummet har.

Alla kan kalla det lyx.

Och för hotellbranschen är det förstås goda nyheter. Det går betydligt lättare att sälja lyx när nästan vad som helst kan bli lyx – bara det görs tillräckligt bra.