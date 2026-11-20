Hotelljättarna tar över gamla palats

Vid The Lake Como Edition i Cadenabbia möts gästerna av ett restaurerat 1800-talspalats, samtida design och en flytande pool i sjön. Foto: Marriott

Ett av de mest uppmärksammade nytillskotten är The Lake Como Edition på sjöns västra sida. Hotellet har 148 rum, däribland 24 sviter och två takvåningar. Det historiska palatset har fått en ny inredning signerad designstudion Neri&Hu, med ljusa material och samtida italienska detaljer.

Restaurangen Cetino ingår i Colagrecos första hotellprojekt i Italien. Här arbetar köket med säsongens råvaror och lokala producenter, en gastronomisk inriktning som blivit en viktig del av hotellets profil.

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Flera internationella lyxkedjor förbereder liknande etableringar längs Comosjön. Raffles planerar att öppna sitt första italienska hotell 2027, när Grand Hotel Imperiale i Moltrasio återuppstår efter en omfattande renovering. Enligt hotellägaren Accors presentation omfattar planerna 84 rum, däribland 18 sviter och två villor, samt möjlighet att anlända med båt.

Ritz-Carlton förbereder en etablering i det tidigare Hotel Grande Bretagne i Bellagio. Det gamla hotellet öppnade redan 1850, men har stått oanvänt under lång tid. Marriott har presenterat planer på att återställa fastigheten och bygga ut den till en anläggning med 59 rum och 46 sviter.

I Menaggio planerar Corinthia ett hotell med 58 rum och sviter, spa och en strandklubb vid sjön. Kedjan siktar på öppning i slutet av 2028. Samma år väntas Six Senses öppna i det historiska Grand Hotel Cadenabbia, med 102 rum och sviter och särskilt fokus på hälsa och återhämtning.

Över 6,8 miljoner gästnätter

Internationellt kapital söker sig till exklusiva hotellfastigheter vid Comosjön. Foto: Unsplash

Bakom hotellinvesteringarna finns en växande turistmarknad. Enligt siffror som Robb Report redovisar registrerades över 6,8 miljoner gästnätter i Como-området under 2025, en ökning med tio procent jämfört med året innan. För helåret 2026 väntas siffran stiga ytterligare, mot omkring sju miljoner gästnätter.

För hotellkedjorna är kombinationen lockande: Ett internationellt välkänt resmål, begränsat utrymme längs vattnet och en köpstark publik som söker exklusiva upplevelser. Att bygga om historiska hotell ger dessutom möjlighet att etablera nya verksamheter på adresser där det annars är svårt att hitta plats.

Intresset märks även bland fastighetsinvesterare. I oktober såldes The Lake Como Edition till thailändska Sansiri Capital, efter att Bain Capital och Omnam Group hade byggt om det tidigare hotellet. Köpeskillingen offentliggjordes inte, men affären visar hur internationellt kapital söker sig till exklusiva hotellfastigheter vid sjön.

Lokalbefolkningen oroar sig för utvecklingen

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I Varenna får besökare inte längre promenera genom centrum i badkläder eller med bar överkropp, och överträdelser kan ge böter. Foto: Unsplash

Hotellboomen väcker också frågor om hur mycket turism de små samhällena runt sjön klarar av. När historiska fastigheter omvandlas till exklusiva anläggningar och allt fler besökare söker sig till samma orter ökar trycket på den lokala infrastrukturen. Stoico uttrycker i Robb Report en oro för att områdets särprägel ska gå förlorad. Bakom hotellens välkomponerade bilder i sociala medier finns människor som bor och arbetar vid sjön året runt.

I Varenna har kommunen redan skärpt reglerna för turister. Besökare får inte längre promenera genom centrum i badkläder eller med bar överkropp, och överträdelser kan ge böter på mellan 50 och 200 euro (omkring 560–2 230 kronor). Kommunen har även begränsat turistgrupper till högst 25 personer och förbjudit guider att använda högtalare, för att minska trängseln i de smala gränderna.

Läs mer: Turistby tröttnar på besökarna – inför nya förbud – Dagens PS