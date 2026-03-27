Madagaskar är ett av världens mest biologiskt unika länder. Nästan 90 procent av alla arter finns bara här. Lemurer, korallrev och knölvalar – och nu ett nytt hotell som redan hamnat på Time Magazines lista över världens mest intressanta platser.
Glöm Maldiverna – här öppnar svenskens nya paradis i Madagaskar
Bakom satsningen står svenskfödda Philippe Kjellgren och hans fru från Kanada Vi Kjellgren. Och det här är inte ännu en lyxresort med överambition.
Det är snarare ett försök att skala bort lyxen.
”Barfotalyx” – på riktigt
Kjellgren har bott på över 2 000 hotell i 150 länder. Det sätter sina spår.
Hans slutsats är oväntad enkel: hotellvärlden har gått vilse i sin egen lyx.
”Alla försöker överträffa varandra. Men man glömmer varför man reser”, säger han i en intervju.
Idén med Voaara är därför nästan provocerande i sin enkelhet. Mindre krångel, mindre designposerande, mer sand mellan tårna.
Han kallar det själv för ”barefoot luxury”. Eller ännu enklare: mat du ser vad det är och en plats där du faktiskt slappnar av.
En plats som tiden glömde
Sainte-Marie är inte Koh Samui. Och det är poängen.
Ön har i princip stått still i decennier. Det som först kan uppfattas som brist på utveckling blir snabbt dess största tillgång. Här finns fortfarande stränder där du kan gå i över en timme utan att se en enda byggnad.
Och ute i vattnet: en av världens största migrationer av knölvalar. Över 500 individer passerar varje säsong, enligt Kjellgren själv
Lägg till pirathistoria – Kapten Kidd sägs ligga begravd här – och du får en plats som känns mer som en roman än en destination.
Hotellet som inte vill vara för alla
Det här är inte ett hotell du bara bokar i förbifarten.
Voaara jobbar med bokningsförfrågningar i stället för klassisk onlinebokning. Anledningen är enkel: alla passar inte här.
Vill du ha stark AC, högklackat och fem restauranger med avsmakningsmenyer – välj något annat.
Här handlar det om öppna rum, naturen som en del av arkitekturen och en ganska kompromisslös idé om vad semester ska vara
Det är ett ganska elegant sätt att säga: vi jagar inte alla gäster.
Mindre dricks, mer samhälle
En av de mer oväntade detaljerna är hur hotellet hanterar pengar.
I stället för klassisk drickskultur tar man ut en serviceavgift på tio procent. Hälften går till personalen. Resten till en lokal fond som ska förbättra skolor, kliniker och samhällsservice på ön
Det är inte bara PR. Resonemanget är ganska krasst: stora dricksbelopp i fattiga länder kan skapa mer problem än nytta.
En ovanligt nykter syn i en annars rätt berusad bransch.
Lyx utan plast och överdrifter
Även hållbarhetsdelen är mer konkret än vanligt.
Hotellet använder solenergi, producerar eget dricksvatten via UV-rening och till och med luftfuktighet, och grillar skaldjur över kokosnötsskal i stället för kol
Drivved från stränderna används i konstruktionen.
Det låter nästan som en pitch. Men här är det mer praktiskt än ideologiskt.
Slutsats: en plats för rätt typ av rastlöshet
Det finns två sorters lyxresenärer.
De som vill ha mer. Och de som vill ha mindre.
Voaara riktar sig ganska tydligt till den senare gruppen.
Eller som Kjellgren själv antyder: efter 2 000 hotell inser man att det kanske inte är fler kuddar man behöver.
Utan färre saker att tänka på.
Perfect Weekend Guide
Plats: Sainte-Marie, Madagaskar
Grundare: Philippe Kjellgren
Koncept: Barfotalyx utan överdrifter
Extra: En av världens största valmigrationer precis utanför stranden
