Glöm Maldiverna – här öppnar svenskens nya paradis i Madagaskar

En plats som tiden glömde

Sainte-Marie är inte Koh Samui. Och det är poängen.

Ön har i princip stått still i decennier. Det som först kan uppfattas som brist på utveckling blir snabbt dess största tillgång. Här finns fortfarande stränder där du kan gå i över en timme utan att se en enda byggnad.

Och ute i vattnet: en av världens största migrationer av knölvalar. Över 500 individer passerar varje säsong, enligt Kjellgren själv

Lägg till pirathistoria – Kapten Kidd sägs ligga begravd här – och du får en plats som känns mer som en roman än en destination.

Rummet där väggarna mest är en rekommendation. (Foto: Instagram/Pressbilder).

Hotellet som inte vill vara för alla

Det här är inte ett hotell du bara bokar i förbifarten.

Voaara jobbar med bokningsförfrågningar i stället för klassisk onlinebokning. Anledningen är enkel: alla passar inte här.

Vill du ha stark AC, högklackat och fem restauranger med avsmakningsmenyer – välj något annat.

Här handlar det om öppna rum, naturen som en del av arkitekturen och en ganska kompromisslös idé om vad semester ska vara

Det är ett ganska elegant sätt att säga: vi jagar inte alla gäster.

En bungalow, ett hav, noll stress. (Foto: Instagram/Pressbilder).

Mindre dricks, mer samhälle

En av de mer oväntade detaljerna är hur hotellet hanterar pengar.

I stället för klassisk drickskultur tar man ut en serviceavgift på tio procent. Hälften går till personalen. Resten till en lokal fond som ska förbättra skolor, kliniker och samhällsservice på ön

Det är inte bara PR. Resonemanget är ganska krasst: stora dricksbelopp i fattiga länder kan skapa mer problem än nytta.

En ovanligt nykter syn i en annars rätt berusad bransch.

Lyx utan plast och överdrifter

Även hållbarhetsdelen är mer konkret än vanligt.

Hotellet använder solenergi, producerar eget dricksvatten via UV-rening och till och med luftfuktighet, och grillar skaldjur över kokosnötsskal i stället för kol

Drivved från stränderna används i konstruktionen.

Det låter nästan som en pitch. Men här är det mer praktiskt än ideologiskt.

Ett hotell som hellre smälter in än sticker ut. (Foto: Instagram/Pressbilder).

Slutsats: en plats för rätt typ av rastlöshet

Det finns två sorters lyxresenärer.

De som vill ha mer. Och de som vill ha mindre.

Voaara riktar sig ganska tydligt till den senare gruppen.

Eller som Kjellgren själv antyder: efter 2 000 hotell inser man att det kanske inte är fler kuddar man behöver.

Utan färre saker att tänka på.

Perfect Weekend Guide

Plats: Sainte-Marie, Madagaskar

Grundare: Philippe Kjellgren

Koncept: Barfotalyx utan överdrifter

Extra: En av världens största valmigrationer precis utanför stranden