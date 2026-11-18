Paketresan ger ett annat skydd

Bokas flyg och hotell tillsammans som en paketresa gäller paketreselagen, förutsatt att bokningen uppfyller lagens krav. Då har resenären rätt att avbeställa innan resan påbörjas, även om någon lagstadgad ångerrätt inte finns.

Arrangören får ta ut en skälig avbeställningsavgift om det framgår av avtalet. Avgiften ska bland annat ta hänsyn till arrangörens besparade kostnader och möjligheter att sälja resan vidare. Resenären har rätt att begära information om hur avgiften beräknats.

Vid extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet eller under transporten dit, som väsentligt påverkar resans genomförande, kan paketresan däremot avbeställas utan avgift. Det kan exempelvis handla om en naturkatastrof eller ett allvarligt sjukdomsutbrott.

Ett avbeställningsskydd kan ge ytterligare trygghet, men ersättning lämnas bara när försäkringens villkor är uppfyllda. Dessutom kan detta skydd redan ingå i hemförsäkringen eller genom betalkortet.

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När det billigaste rummet blir dyrast

På exklusiva hotell och resorter kan skillnaderna mellan två bokningar vara större än själva rumspriset antyder. Frukost, flygplatstransfer, lokala resortavgifter och rumskategori kan påverka slutnotan, liksom villkoren för betalning och avbokning.

Ett kampanjpris bör därför jämföras med vad exakt samma rum kostar för samma datum och med motsvarande villkor. Bokas vistelsen via en förmedlare behöver det också framgå vem avtalet ingås med, vilka avbokningsvillkor som gäller och vem som ska kontaktas vid problem.

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