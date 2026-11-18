Femstjärniga hotell, solresor och exklusiva weekendpaket lockar med kampanjpriser inför Black Friday. Men resor som bokas på nätet omfattas inte av den vanliga ångerrätten. Ett hotellrum med stor rabatt kan därför kosta tusentals kronor om planerna ändras.
Black Friday-priset på resan kan bli dyrt om du ångrar dig
Resor har blivit en del av Black Friday-handeln, där erbjudandena inte längre stannar vid tv-apparater och vinterjackor. Inför årets shoppingvecka förbereder flygbolagen sina kampanjer. Hos Apollo startar erbjudandet den 20 november och gäller till och med den 29 november, med avresor mellan januari och maj 2027.
Intresset för exklusiva hotell och nya former av lyxresor är stort, men när ett femstjärnigt hotell säljs till kampanjpris kan bokningsvillkoren vara minst lika viktiga som rabatten. Möjligheten att ändra resplanerna kan skilja sig avsevärt mellan två erbjudanden på samma hotell.
Ingen ångerrätt på hotell och flyg
Kläder och hemelektronik som köps på nätet omfattas normalt av 14 dagars ångerrätt. Hotellrum och flygbiljetter gör inte det. Enligt Konsumentverket är det i stället bokningsvillkoren som avgör om ett hotellrum kan avbokas och vilka pengar som i så fall betalas tillbaka.
Skillnaden mellan två erbjudanden kan bli stor. Ett hotellrum för 3 500 kronor per natt med fri avbokning kan vara ett tryggare köp än ett kampanjrum för 2 900 kronor som inte är återbetalningsbart. Under fyra nätter skiljer det 2 400 kronor i pris, men vid en avbokning riskerar hela kostnaden på 11 600 kronor för rummet med kampanjpris att gå förlorad.
Paketresan ger ett annat skydd
Bokas flyg och hotell tillsammans som en paketresa gäller paketreselagen, förutsatt att bokningen uppfyller lagens krav. Då har resenären rätt att avbeställa innan resan påbörjas, även om någon lagstadgad ångerrätt inte finns.
Arrangören får ta ut en skälig avbeställningsavgift om det framgår av avtalet. Avgiften ska bland annat ta hänsyn till arrangörens besparade kostnader och möjligheter att sälja resan vidare. Resenären har rätt att begära information om hur avgiften beräknats.
Vid extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet eller under transporten dit, som väsentligt påverkar resans genomförande, kan paketresan däremot avbeställas utan avgift. Det kan exempelvis handla om en naturkatastrof eller ett allvarligt sjukdomsutbrott.
Ett avbeställningsskydd kan ge ytterligare trygghet, men ersättning lämnas bara när försäkringens villkor är uppfyllda. Dessutom kan detta skydd redan ingå i hemförsäkringen eller genom betalkortet.
När det billigaste rummet blir dyrast
På exklusiva hotell och resorter kan skillnaderna mellan två bokningar vara större än själva rumspriset antyder. Frukost, flygplatstransfer, lokala resortavgifter och rumskategori kan påverka slutnotan, liksom villkoren för betalning och avbokning.
Ett kampanjpris bör därför jämföras med vad exakt samma rum kostar för samma datum och med motsvarande villkor. Bokas vistelsen via en förmedlare behöver det också framgå vem avtalet ingås med, vilka avbokningsvillkor som gäller och vem som ska kontaktas vid problem.
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