Här kostar nyckeln till stranden nästan fem miljoner

Nycklarna hör till små privatägda strandlotter och ger tillgång till några av öns mest avskilda badplatser. De går ofta i arv inom familjer och kommer sällan ut på marknaden. När det händer blir det budgivning på en nivå som får ett vanligt strandkort på Rivieran att framstå som småpengar.

En ny klassmarkör

Martha’s Vineyard har länge varit semesterö för USA:s välbeställda. Men de senaste årens stigande fastighetspriser har gjort strandnyckeln till ännu en symbol för vem som verkligen hör hemma på ön.

År 2003 kunde en nyckel till Quansoo Beach köpas för 200 000 dollar. Förra året såldes en för 475 000 dollar. Vid närliggande Hancock Beach har en nyckel gått för 650 000 dollar.

Det är alltså fullt möjligt att betala sex–sju miljoner kronor för rätten att parkera bilen nära stranden och lägga ut handduken utan att någon annan ligger 40 centimeter bort.

Fastighetsmäklarna säger att efterfrågan är betydligt större än utbudet.

Och köparna är inte direkt prismedvetna.

En lokal filmare sammanfattar utvecklingen krasst: när människor ändå bygger hus för 20 miljoner dollar blir en strandnyckel för 600 000 dollar nästan ett avrundningsfel.

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