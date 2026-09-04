På exklusiva Martha’s Vineyard räcker det inte längre att äga ett dyrt hus. Vill du vara riktigt säker på att slippa trängas på stranden med vanligt folk behöver du dessutom en särskild strandnyckel. Prislappen kan vara högre än för en svensk villa.
Här kostar nyckeln till stranden nästan fem miljoner
På Martha’s Vineyard utanför Massachusetts kust i USA finns privata stränder där entrébiljetten inte är ett medlemskort, utan en fysisk nyckel.
Och den kan kosta 400 000 dollar eller mer – motsvarande omkring fyra miljoner kronor, rapporterar Wall Street Journal.
Nycklarna hör till små privatägda strandlotter och ger tillgång till några av öns mest avskilda badplatser. De går ofta i arv inom familjer och kommer sällan ut på marknaden. När det händer blir det budgivning på en nivå som får ett vanligt strandkort på Rivieran att framstå som småpengar.
Här får hunden bada på semestern i Spanien
Spanien är ett av svenskarnas absoluta favoritländer, men för hunden kan strandsemestern bli betydligt mer komplicerad. På de flesta spanska stränder är
En ny klassmarkör
Martha’s Vineyard har länge varit semesterö för USA:s välbeställda. Men de senaste årens stigande fastighetspriser har gjort strandnyckeln till ännu en symbol för vem som verkligen hör hemma på ön.
År 2003 kunde en nyckel till Quansoo Beach köpas för 200 000 dollar. Förra året såldes en för 475 000 dollar. Vid närliggande Hancock Beach har en nyckel gått för 650 000 dollar.
Det är alltså fullt möjligt att betala sex–sju miljoner kronor för rätten att parkera bilen nära stranden och lägga ut handduken utan att någon annan ligger 40 centimeter bort.
Fastighetsmäklarna säger att efterfrågan är betydligt större än utbudet.
Och köparna är inte direkt prismedvetna.
En lokal filmare sammanfattar utvecklingen krasst: när människor ändå bygger hus för 20 miljoner dollar blir en strandnyckel för 600 000 dollar nästan ett avrundningsfel.
Det man betalar för är tomheten
Stränderna behöver inte vara vackrare än de offentliga. Det exklusiva är snarare att nästan ingen annan är där.
På vissa privata stränder finns bara sex eller sju parkeringsplatser.
Det betyder tystnad, gott om plats och framför allt ingen jakt på parkering under de intensiva sommarmånaderna.
För många köpare är det själva poängen.
En kvinna som ärvt sin strandnyckel beskriver den inte som medlemskap i en klubb, eftersom man knappast åker dit för att umgås med andra. Det handlar snarare om friheten att kunna gå till stranden när man vill och nästan få den för sig själv.
Portugal ritar om stranden – nu ska du slippa bråka om parasollet
Har du tröttnat på solstolar som breder ut sig över halva stranden eller personal som påstår att du inte får sätta upp ditt eget parasoll? Då kommer en
Alla är inte lika imponerade
Systemet har förstås blivit kontroversiellt.
Året-runt-boende på ön ifrågasätter varför några av de rikaste fritidshusägarna ska kunna köpa kontroll över delar av en kust som många ser som en gemensam tillgång.
Massachusetts tillåter privata stränder, och på Martha’s Vineyard uppstod systemet när gamla jordbruksfastigheter styckades upp och strandremsor såldes vidare till grannar och bekanta.
Då var nycklarna en praktisk detalj.
Nu är de finansiella tillgångar.
Sedan 2019 har omkring 40 sådana strandlotter bytt ägare. En nyckel kan dessutom höja värdet på ett hus med flera hundra tusen dollar.
Privat paradis bakom hänglåset
Ägarna försvarar systemet med att stränderna annars skulle bli överbelastade och att föreningarna även betalar för skötsel och skydd mot erosion.
Kritikerna ser något annat: ännu ett steg i utvecklingen där vackra platser blir exklusiva tillgångar för dem som har råd.
Semesterparadiset inför avgift – nu måste stranden bokas i förväg
Nu är det slut på spontandopp. På flera av Italiens mest populära stränder införs nu hårdare regler för turister. Den som vill bada vid vissa av landets