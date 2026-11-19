En gammal handelsgata i Bangkok har utsetts till världens coolaste 2026. Här samsas traditionella grossister och familjeföretag med gallerier, designbutiker och en bar med ett minst sagt märkligt namn. Nu slår Song Wat Road både London, Buenos Aires och Helsingfors i Time Outs internationella rankning.
Världens coolaste gata ligger i Bangkok – slår både London och Helsingfors
På Song Wat Road i Bangkoks Chinatown finns fortfarande handlare som driver sina verksamheter i gamla handelshus. Men bakom andra dörrar väntar specialkaffe, konstgallerier och modebutiker. Tidigare lagerlokaler har blivit mötesplatser för en ny generation företagare.
Gatan löper parallellt med floden Chao Phraya och är en del av Bangkoks växande scen för konst, design och gastronomi. Nu har Song Wat Road utsetts till världens coolaste gata 2026, före 27 andra gator världen över.
Från gamla handelshus till designbutiker
Song Wat Road var länge ett viktigt handelsstråk i Bangkoks Chinatown. Här låg lagerhus, grossister och familjeägda företag, och handeln med varor från floden präglade kvarteren. Flera av de traditionella verksamheterna finns kvar, men de delar numera adress med kaféer, restauranger, gallerier och oberoende butiker. De gamla handelshusen har blivit eftertraktade lokaler för nya företagare, utan att den ursprungliga handeln helt har försvunnit.
En viktig del av utvecklingen är nätverket Made in Song Wat, som samlar lokala företag och arrangerar gemensamma middagar och evenemang. På fyra år har nätverket vuxit från tio till omkring 60 medlemmar.
Ett av de tydligaste exemplen på områdets förvandling är Soul Songwat, ett tidigare lagerkomplex vid floden som numera rymmer bland annat vintagebutiker.
Hundraåriga bullar och en bar med ett osannolikt namn
Maten är en av anledningarna till att Song Wat Road toppar listan. På Gu Long Bao, en verksamhet med omkring hundra års historia, serveras ångade brödbullar i Teochew-stil, med rötter i södra Kinas matkultur.
Några andra adresser som Time Out lyfter i sin artikel fram är e-ga, där traditionella thailändska rätter får nya tolkningar, och FV, som använder mindre kända lokala frukter och råvaror i sina desserter.
Kaffet hittar besökaren hos Song Wat Coffee Roasters. Den som fortsätter in på en av sidogatorna kan hamna på baren We Didn’t Land on the Moon Since 1987, ett av områdets mer udda vattenhål.
Bland butikerna nämns Garçon Dept. för mode och Soul Songwat för vintage. Kombinationen av nya verksamheter och äldre familjeföretag är också en viktig anledning till att Time Out placerar gatan högst på årets lista.
Helsingfors tar fjärdeplatsen
London kommer närmast Bangkok i rankningen. Golborne Road i västra delen av den brittiska huvudstaden får andraplatsen för sin blandning av marockanska och portugisiska kaféer, restauranger, vintagebutiker och nya modeadresser.
På tredje plats ligger Fernández de Enciso i Buenos Aires. Gågatan går genom stadsdelen Villa Devoto och har blivit ett utflyktsmål med restauranger, kaféer och uteserveringar under trädkronorna.
Den nordiska överraskningen finns på fjärde plats. Vasagatan (Vaasankatu) i Helsingfors har enligt Time Outs nordiska redaktion fått flera uppmärksammade restaurang- och baröppningar under det senaste halvåret. Här serverar Blondie Pizza pizzabitar i New York-stil, medan grannen Bar Blondie kombinerar pizza med förrätter. På Bar Molotow är väggarna täckta av affischer och klistermärken, och i filmbutiken Pieni Leffakauppa finns ett stort sortiment av dvd, blu-ray och 4K-filmer.
Time Out lyfter även fram Vasagatan som en av Helsingfors mer prisvärda adresser för restaurang- och barbesök.
Time Outs tio coolaste gator 2026
|Placering
|Gata
|Stad
|1
|Song Wat Road
|Bangkok, Thailand
|2
|Golborne Road
|London, Storbritannien
|3
|Fernández de Enciso
|Buenos Aires, Argentina
|4
|Vasagatan (Vaasankatu)
|Helsingfors, Finland
|5
|Neil Road
|Singapore
|6
|Boulevard Saint-Laurent
|Montréal, Kanada
|7
|Upper Lascar Row
|Hongkong
|8
|Rua do Forno do Tijolo
|Lissabon, Portugal
|9
|Beach Street
|George Town, Malaysia
|10
|Karl-Heine-Strasse
|Leipzig, Tyskland
Källa: Time Out, The 28 Coolest Streets in the World 2026
Därför toppar Song Wat Road listan
Rankningen bygger på nomineringar från mediets lokala redaktörer och experter i olika städer. Därefter har en internationell redaktionsgrupp bedömt gatorna utifrån bland annat mat och dryck, shopping, nattliv, gatuliv, gemenskap och lokala företag.
Det är därmed en redaktionell bedömning, inte en publikomröstning. I årets lista ingår 28 gator i lika många städer, från stora shoppingstråk till små gränder och promenadvägar längs kusten.
På femte plats finns Neil Road i Singapore, där historiska stadshus rymmer cocktailbarer, bokhandlar och restauranger. Längre ned på listan märks bland annat Upper Lascar Row i Hongkong, känd för antikviteter och asiatisk konst, samt Karl-Heine-Strasse i Leipzig, där gamla industrilokaler har blivit gallerier, kaféer och restauranger.
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