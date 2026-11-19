Hundraåriga bullar och en bar med ett osannolikt namn

Maten är en av anledningarna till att Song Wat Road toppar listan. På Gu Long Bao, en verksamhet med omkring hundra års historia, serveras ångade brödbullar i Teochew-stil, med rötter i södra Kinas matkultur.

Några andra adresser som Time Out lyfter i sin artikel fram är e-ga, där traditionella thailändska rätter får nya tolkningar, och FV, som använder mindre kända lokala frukter och råvaror i sina desserter.

Kaffet hittar besökaren hos Song Wat Coffee Roasters. Den som fortsätter in på en av sidogatorna kan hamna på baren We Didn’t Land on the Moon Since 1987, ett av områdets mer udda vattenhål.

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Bland butikerna nämns Garçon Dept. för mode och Soul Songwat för vintage. Kombinationen av nya verksamheter och äldre familjeföretag är också en viktig anledning till att Time Out placerar gatan högst på årets lista.

Helsingfors tar fjärdeplatsen

London kommer närmast Bangkok i rankningen. Golborne Road i västra delen av den brittiska huvudstaden får andraplatsen för sin blandning av marockanska och portugisiska kaféer, restauranger, vintagebutiker och nya modeadresser.

På tredje plats ligger Fernández de Enciso i Buenos Aires. Gågatan går genom stadsdelen Villa Devoto och har blivit ett utflyktsmål med restauranger, kaféer och uteserveringar under trädkronorna.

Den nordiska överraskningen finns på fjärde plats. Vasagatan (Vaasankatu) i Helsingfors har enligt Time Outs nordiska redaktion fått flera uppmärksammade restaurang- och baröppningar under det senaste halvåret. Här serverar Blondie Pizza pizzabitar i New York-stil, medan grannen Bar Blondie kombinerar pizza med förrätter. På Bar Molotow är väggarna täckta av affischer och klistermärken, och i filmbutiken Pieni Leffakauppa finns ett stort sortiment av dvd, blu-ray och 4K-filmer.

Time Out lyfter även fram Vasagatan som en av Helsingfors mer prisvärda adresser för restaurang- och barbesök.

Time Outs tio coolaste gator 2026

Placering Gata Stad 1 Song Wat Road Bangkok, Thailand 2 Golborne Road London, Storbritannien 3 Fernández de Enciso Buenos Aires, Argentina 4 Vasagatan (Vaasankatu) Helsingfors, Finland 5 Neil Road Singapore 6 Boulevard Saint-Laurent Montréal, Kanada 7 Upper Lascar Row Hongkong 8 Rua do Forno do Tijolo Lissabon, Portugal 9 Beach Street George Town, Malaysia 10 Karl-Heine-Strasse Leipzig, Tyskland

Källa: Time Out, The 28 Coolest Streets in the World 2026

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Därför toppar Song Wat Road listan

Rankningen bygger på nomineringar från mediets lokala redaktörer och experter i olika städer. Därefter har en internationell redaktionsgrupp bedömt gatorna utifrån bland annat mat och dryck, shopping, nattliv, gatuliv, gemenskap och lokala företag.

Det är därmed en redaktionell bedömning, inte en publikomröstning. I årets lista ingår 28 gator i lika många städer, från stora shoppingstråk till små gränder och promenadvägar längs kusten.

På femte plats finns Neil Road i Singapore, där historiska stadshus rymmer cocktailbarer, bokhandlar och restauranger. Längre ned på listan märks bland annat Upper Lascar Row i Hongkong, känd för antikviteter och asiatisk konst, samt Karl-Heine-Strasse i Leipzig, där gamla industrilokaler har blivit gallerier, kaféer och restauranger.

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