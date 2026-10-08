Glöm bucket listan – 2027 ska vi göra mindre på semestern

Samma signal kommer från flera håll

Det intressanta är att Lemongrass inte är ensam.

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Hiltons trendspaningar har pekat på ett växande intresse för kortare, enklare resor och så kallad ”micro-travel”. Vi har tidigare skrivit om hur resenärer gärna tar fler men kortare pauser från vardagen i stället för att lägga hela resebudgeten på en enda gigantisk semester.

Även svenska siffror går i den riktningen. Rolfs Flyg & Buss har sett en kraftig ökning för sina kortresor jämfört med både 2019 och 2023. Det behöver inte betyda att långresan är död. Snarare att vi blivit bättre på att förstå att tre dagar på rätt plats kan vara mer värda än två stressiga veckor på fem, vilket vi skrivit om här.

Samtidigt har trygghet blivit allt viktigare.

En undersökning från Ticket som vi nyligen skrev om visade att vårens flygstörningar fått fler svenskar att fundera på paketresor och reseförsäkring. När flygtrafiken är pressad av trängsel, störningar och oro för högre bränslepriser blir fungerande logistik i sig en del av semesterlyxen.

Från bucket list till depth list

En annan trend är att den klassiska ”bucket listan” börjar kännas lite trött.

Det räcker inte längre att fotografera Colosseum, Eiffeltornet och solnedgången på Santorini för att sedan rusa vidare till nästa punkt.

Lemongrass talar i stället om en ”depth list”. Resenären vill förstå platsen bättre. Det kan handla om arkitektur, historia, matlagning, litteratur, lokala guider eller helt enkelt ett längre samtal med någon som faktiskt bor där.

Här finns en tydlig koppling till ännu en trend vi skrivit om: lyx betyder inte längre samma sak för alla.

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För vissa är det fortfarande guldkranar och vit duk på ett femstjärnigt hotell. För andra är det barfotalyx på en retreat i Afrika, eller hipsterlyx där rätt bageri och en bra vinylspelare väger tyngre än marmorn i badrummet.

Gemensamt är att upplevelsen blir viktigare än själva prislappen.

När AI gör allt perfekt vill vi ha något äkta

AI blir samtidigt ett allt större hjälpmedel när vi planerar resor. Men Lemongrass ser också ett växande ”trust gap”.

När reseguider, bilder, recensioner och rekommendationer kan vara AI-genererade blir det svårare att veta vad som är sant. Därmed får förstahandskunskap större värde.

En researrangör eller guide som faktiskt varit på hotellet och ätit på restaurangen får plötsligt en konkurrensfördel jämfört med en algoritm som producerar 25 tips innan du hunnit hälla upp kaffet.

1. Att göra ingenting har fått en renässans. Och som vanligt har resebranschen lyckats ge det ett trendnamn.

Nära kan vara det nya långt borta

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Rapporten pekar också på ”near is the new far”.

Vi behöver inte alltid flyga tio timmar för att känna att vi kommit bort. Tåg, kortare flygresor, lågsäsong och destinationer närmare hemmet kan ge minst lika stora upplevelser.

Det passar väl ihop med flera andra resetrender just nu: mindre stress, större trygghet, längre vistelser och en syn på lyx där tid börjar konkurrera ut prylar och prestation.

Det finns förstås en viss komik i att reseindustrin nu även har lyckats ge ”att göra ingenting” ett engelskt trendnamn.

Men själva tanken håller.

Kanske blir den bästa resan 2027 inte den där du hinner se mest. Utan den där du efter tre dagar fortfarande inte riktigt vet vilken dag det är.