Inställda flyg och strandsatta resenärer har fått svenskarna att tänka om inför nästa semester och ändra sina resvanor. Redan i dag är trygghet den viktigaste faktorn när vi bokar en resa, före både pris och lyx, och nu tittar fler även på paketresor och reseförsäkringar. Samtidigt kommer nästa orosmoln redan inflygande: högre bränslepriser och ett europeiskt luftrum som blir allt mer belastat.
Flygkaoset ändrar svenskarnas resvanor – tryggheten slår pris och lyx
Vårens rapportering om inställda flyg i samband med oroligheterna i Mellanöstern tycks ha lämnat avtryck även efter att resväskorna kommit hem.
I en ny undersökning från resebyrån Ticket uppger 13 procent av svenskarna att nyhetsrapporteringen gjort dem mer benägna att välja paketresa i stället för att själva boka flyg och hotell separat.
Det är en intressant förändring på en marknad där vi under många år vant oss vid att leka vår egen resebyrå på mobilen.
Tryggheten slår både pris och lyx
Trygghet är redan den viktigaste faktorn när svenskar bokar resor, före såväl pris som graden av lyx. Det säger en del om hur resemarknaden har förändrats.
För några år sedan handlade jakten ofta om billigaste flygbiljetten, snyggaste hotellet eller den perfekta poolen för Instagram. Nu har en mer grundläggande fråga flyttat högst upp på listan: Kommer jag fram, och vad händer om jag inte gör det?
Vårens flygstörningar verkar ha förstärkt den utvecklingen.
Paketresan får revansch i resvanor
En paketresa innebär i många fall ett starkare konsumentskydd när delar av resan går snett. När ett flyg ställs in och hotellet samtidigt står bokat blir skillnaden mellan att ha en arrangör att ringa och att själv försöka reda ut fem olika bokningar ganska konkret.
”När en resa inte går som planerat blir det mer konkret vad själva bokningsformen kan innebära”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Tryggheten har helt enkelt flyttat upp på packlistan tillsammans med pass, laddare och alldeles för många par skor.
31 procent svarar att rapporteringen om inställda flyg och strandsatta resenärer i hög eller viss grad har förändrat deras syn på hur viktig reseförsäkringen är.
Glömd broms fick Finnair-plan att skena på flygplatsen
Ett parkerat Finnair-plan på Helsingfors-Vanda började plötsligt rulla när motorerna startades. Propellern slog sönder flygplatsutrustning och en
Flyget pressas från flera håll
Samtidigt finns nya skäl att hålla ögonen på flygmarknaden.
Som Perfect Weekend tidigare har skrivit är stigande bränslepriser ett växande orosmoment för flygbolagen. Flygbränsle är en av branschens största kostnader och kraftiga prisökningar kan snabbt äta upp marginalerna. Till slut riskerar en del av notan att hamna hos passagerarna genom högre biljettpriser.
Dessutom blir Europas luftrum allt mer välbesökt. Flygtrafiken har vuxit samtidigt som kriget i Ukraina och stängda luftrum har gjort att trafiken koncentreras till färre korridorer.
När rekordmånga flygplan ska samsas om samma luftrum blir systemet känsligare för oväder, strejker, tekniska problem och andra störningar. Ett mindre problem på morgonen kan snabbt fortplanta sig genom Europa och bli en rejäl försening lagom till kvällsflyget hem.
Svenskarna vill fortfarande ha sina resvanor
Det betyder inte att svenskarna tänker sluta resa. Tvärtom är reslusten fortsatt stark, skriver Visit Sweden i en ny rapport.
Men sättet vi värderar resan håller på att förändras. Den billigaste bokningen är inte alltid den bästa om den innebär att man står ensam med fem olika bokningsnummer när flyget ställs in.
Försäkringen som tidigare klickades bort på tre sekunder och paketresan som kunde kännas lite 1998 har därför fått en ny aktualitet.
När trygghet dessutom redan väger tyngre än både pris och lyx är budskapet från resenärerna ganska tydligt: Vi vill fortfarande ut i världen. Vi vill bara vara lite säkrare på att också komma hem.
Angelina Jolie åkte till Kambodja som Lara Croft – och stannade kvar i 25 år
Angelina Jolie åkte till Kambodja för att spela Lara Croft och kom hem med något betydligt större än ännu en Hollywoodsuccé. I dag är hon kambodjansk