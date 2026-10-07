Flygkaoset ändrar svenskarnas resvanor – tryggheten slår pris och lyx

Paketresan får revansch i resvanor

En paketresa innebär i många fall ett starkare konsumentskydd när delar av resan går snett. När ett flyg ställs in och hotellet samtidigt står bokat blir skillnaden mellan att ha en arrangör att ringa och att själv försöka reda ut fem olika bokningar ganska konkret.

”När en resa inte går som planerat blir det mer konkret vad själva bokningsformen kan innebära”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.

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Tryggheten har helt enkelt flyttat upp på packlistan tillsammans med pass, laddare och alldeles för många par skor.

31 procent svarar att rapporteringen om inställda flyg och strandsatta resenärer i hög eller viss grad har förändrat deras syn på hur viktig reseförsäkringen är.

Flyget pressas från flera håll

Samtidigt finns nya skäl att hålla ögonen på flygmarknaden.

Som Perfect Weekend tidigare har skrivit är stigande bränslepriser ett växande orosmoment för flygbolagen. Flygbränsle är en av branschens största kostnader och kraftiga prisökningar kan snabbt äta upp marginalerna. Till slut riskerar en del av notan att hamna hos passagerarna genom högre biljettpriser.

Dessutom blir Europas luftrum allt mer välbesökt. Flygtrafiken har vuxit samtidigt som kriget i Ukraina och stängda luftrum har gjort att trafiken koncentreras till färre korridorer.

När rekordmånga flygplan ska samsas om samma luftrum blir systemet känsligare för oväder, strejker, tekniska problem och andra störningar. Ett mindre problem på morgonen kan snabbt fortplanta sig genom Europa och bli en rejäl försening lagom till kvällsflyget hem.

Svenskarna vill fortfarande ha sina resvanor

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Det betyder inte att svenskarna tänker sluta resa. Tvärtom är reslusten fortsatt stark, skriver Visit Sweden i en ny rapport.

Men sättet vi värderar resan håller på att förändras. Den billigaste bokningen är inte alltid den bästa om den innebär att man står ensam med fem olika bokningsnummer när flyget ställs in.

Försäkringen som tidigare klickades bort på tre sekunder och paketresan som kunde kännas lite 1998 har därför fått en ny aktualitet.

När trygghet dessutom redan väger tyngre än både pris och lyx är budskapet från resenärerna ganska tydligt: Vi vill fortfarande ut i världen. Vi vill bara vara lite säkrare på att också komma hem.