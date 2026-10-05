Resetrenderna 2027: Kortare resor, mer natur och mindre perfekt semester

Resultatet sammanfattas som ”the great rebalance”. Resandet ska helt enkelt passa bättre in i livet, snarare än att livet ska organiseras runt två veckor på Mallorca i juli.

”Resenärer är mindre intresserade av någon annans definition av den perfekta resan och mer fokuserade på att resa på sina egna villkor”, säger Hiltons vd Chris Nassetta till Euronews.

Den korta resan blir större

En av de tydligaste trenderna är vad Hilton kallar ”micro-travel”: fler men kortare resor.

Det kan handla om en långhelg till Paris, två nätter i Köpenhamn eller en snabb resa för att se en konsert, äta på en särskild restaurang eller gå på fotboll.

En fjärdedel av de tillfrågade säger att kortare resor är lättare att kombinera med jobbet. Nästan tre av tio gillar dem eftersom de gör det lättare att vara spontan.

Hilton delar till och med in resenärerna i två sorter. Den ena väljer en enda upplevelse och bygger resan runt den. Den andra försöker hinna med så mycket som möjligt och gärna flera städer under samma resa.

57 procent säger att de gillar att besöka flera städer på en och samma tur. Tågluffens själ verkar alltså leva vidare, numera med handbagage och Google Maps.

ANNONS