Nästa års resenärer vill resa oftare, men inte nödvändigtvis längre. De vill lära sig något, komma ut i naturen och framför allt slippa jaga den perfekta semestern. En ny rapport från Hilton pekar ut fem trender som kan forma våra resor under 2027.
Resetrenderna 2027: Kortare resor, mer natur och mindre perfekt semester
Vi har knappt hunnit lägga sommaren 2026 bakom oss innan resebranschen börjar tala om 2027. Hotelljätten Hilton har frågat närmare 15 000 resenärer i bland annat Storbritannien, Tyskland, USA, Australien och Turkiet om hur de vill resa framöver.
Resultatet sammanfattas som ”the great rebalance”. Resandet ska helt enkelt passa bättre in i livet, snarare än att livet ska organiseras runt två veckor på Mallorca i juli.
”Resenärer är mindre intresserade av någon annans definition av den perfekta resan och mer fokuserade på att resa på sina egna villkor”, säger Hiltons vd Chris Nassetta till Euronews.
Den korta resan blir större
En av de tydligaste trenderna är vad Hilton kallar ”micro-travel”: fler men kortare resor.
Det kan handla om en långhelg till Paris, två nätter i Köpenhamn eller en snabb resa för att se en konsert, äta på en särskild restaurang eller gå på fotboll.
En fjärdedel av de tillfrågade säger att kortare resor är lättare att kombinera med jobbet. Nästan tre av tio gillar dem eftersom de gör det lättare att vara spontan.
Hilton delar till och med in resenärerna i två sorter. Den ena väljer en enda upplevelse och bygger resan runt den. Den andra försöker hinna med så mycket som möjligt och gärna flera städer under samma resa.
57 procent säger att de gillar att besöka flera städer på en och samma tur. Tågluffens själ verkar alltså leva vidare, numera med handbagage och Google Maps.
Semestern behöver inte vara perfekt
En annan trend är vad Hilton kallar ”the rise of ish”.
Du behöver inte träna varje morgon bara för att hotellet har gym. Du behöver inte bestiga ett berg för att kalla resan äventyrlig. Och du behöver inte heller resa ensam exakt hela tiden bara för att du åkt iväg själv.
Tre av tio soloresenärer möter exempelvis någon de känner på destinationen och 20 procent följer med på organiserade utflykter tillsammans med främlingar.
Dessutom säger 28 procent att de hellre bestämmer delar av resan efter hand än följer ett färdigt schema.
Det är ett välkommet besked för alla som någon gång gjort en semesterplan i Excel och efter tre dagar börjat hata både resan och Excel.
Resan ska lära oss något
2027 ser också ut att bli året då fler vill komma hem med mer än solbränna.
Hilton talar om ”growth getaways”, resor där vi lär oss språk, matlagning, konst eller någon annan färdighet. 34 procent säger att de vill att resan ska ge dem ett nytt perspektiv på livet.
Wellness fortsätter samtidigt att växa, men nästa steg verkar vara mindre behandlingar och mer natur.
79 procent säger att frisk luft och utomhusmiljöer är viktiga för att kunna koppla av. Mer än hälften tillbringar också mer tid ute i naturen under semestern än hemma.
AI planerar – människan får sista ordet
Tekniken förändrar förstås också resandet. AI används allt mer för att hitta hotell, restauranger och resmål.
Men när det verkligen gäller litar vi fortfarande på människor.
70 procent säger att de har förtroende för rekommendationer från hotellpersonal och hela 87 procent har vänt sig till familjen för tips.
Det är kanske den mest mänskliga resetrenden av alla. AI kan hitta tio restauranger på fem sekunder. Men när mamma säger att pastan på det lilla stället bakom torget är fantastisk, då går vi ändå dit.
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