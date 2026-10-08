Airbnb lanserar en ny väderförsäkring som automatiskt betalar ut pengar när det regnar tillräckligt mycket på semestern. Sverige är ett av tio europeiska länder där tjänsten införs. Nästa fråga är nästan given: kommer vi snart också kunna försäkra oss mot att resmålet blir för varmt?
Nu kan du få pengar tillbaka när semestern regnar bort
Regnet kan numera ge pengar tillbaka
Alla som har bokat en svensk sommarsemester vet att vädret är den enda delen av resan som fortfarande vägrar läsa bokningsbekräftelsen.
Nu försöker Airbnb göra något åt saken.
Företaget lanserar tillsammans med försäkringsbolaget Chubb en ny typ av väderskydd där resenären kan få pengar tillbaka om regnet blir tillräckligt kraftigt under vistelsen.
Försäkringen kan läggas till när boendet bokas och skiljer sig från traditionella reseförsäkringar på en viktig punkt: du behöver inte anmäla skadan.
Ingen blankett. Inga bilder på en dyngsur badhandduk. Ingen argumentation om huruvida tre timmar ösregn verkligen förstörde din eftermiddag.
I stället mäts nederbörden automatiskt med hjälp av bland annat radar-, satellit- och väderdata.
När den nivå som anges i försäkringen nås betalas ersättningen ut automatiskt.
Upp till 1 000 euro per dag
Ersättningen kan enligt Airbnb ligga mellan 50 och 1 000 euro per dag.
Exakt hur mycket du får beror på försäkringen och hur mycket nederbörd som registreras på platsen där boendet ligger.
Systemet bygger på så kallad parametrisk försäkring. Det betyder att ersättningen inte avgörs genom en individuell bedömning av hur stor skada resenären faktiskt har lidit.
När en bestämd vädergräns passeras utlöses betalningen.
Svenska Airbnb-kunder omfattas av lanseringen tillsammans med resenärer från bland annat Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
För Sverige, Danmark och Polen är detta dessutom den första försäkringsprodukten som erbjuds direkt via Airbnb.
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Men vad händer när semestern blir för varm?
Lanseringen kommer samtidigt som vädret får en allt större betydelse för vårt resande.
Traditionellt har dåligt semesterväder i norra Europa betytt regn, blåst och 16 grader.
Men i Sydeuropa har problemet allt oftare blivit det motsatta, vilket Perfect Weekend skrivit om flera gånger.
När temperaturen passerar 40 grader kan strandsemestern snabbt förvandlas till en jakt på luftkonditionering, skugga och vattenflaskor.
Det väcker en intressant fråga. Vi har skickat den till Airbnb, men ännu inte fått ett svar.
Om en resenär kan få ersättning när det regnar över en viss nivå, varför skulle samma princip inte kunna användas när temperaturen passerar exempelvis 42 grader?
Tekniskt skulle det knappast vara särskilt svårt. Temperatur är minst lika enkelt att mäta som nederbörd.
Försäkringsbranschen använder redan parametriska produkter inom bland annat jordbruk och naturkatastrofer. Där kan ersättning utlösas automatiskt när exempelvis vindstyrka, temperatur eller nederbörd passerar vissa nivåer.
Vädret blir en del av bokningen
Airbnbs nya försäkring visar hur vädret sakta håller på att flytta in i själva bokningsögonblicket.
Vi jämför redan pris, pool, frukost, havsutsikt och avbokningsregler.
Snart kanske vi också väljer mellan regnskydd och värmeskydd.
Det vore åtminstone en försäkring som alla svenskar omedelbart skulle förstå.
Först betalade vi för att resa till solen.
Sedan började vi klaga på att det blev för varmt.
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