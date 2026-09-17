Flygplansfönstret är starkare än du tror – och betydligt mer komplicerat

Men fönstret bredvid 18A är ungefär lika mycket ett vanligt fönster som en Formel 1-bil är en Volvo V70.

I juli fick ett Ryanair-flyg, opererat av Malta Air från Thessaloniki mot Tyskland, vända tillbaka efter ett allvarligt motorfel. En fläktvinge i höger motor gick sönder och delar trängde igenom flygplanskroppen. Kabinen tappade trycket och en passagerare skadades allvarligt vid ett fönster, enligt den amerikanska haverimyndigheten NTSB. Flygplanet landade säkert.

Det har därefter förekommit olika uppgifter om huruvida passageraren faktiskt drogs delvis ut genom öppningen. Ryanairchefen Michael O’Leary bestrider den beskrivningen. Vad som däremot är klarlagt är att motordelar penetrerade flygplanskroppen och att kabinen dekomprimerades.

Sådant gör förstås inte underverk för den som redan tar två gin och tonic före boarding.

Det är inte riktigt läge att ropa “öppna ett fönster” när kabinen blir varm. Flygets rutor har ett betydligt viktigare jobb. Foto: Canva

Två fönster – plus ett du kan kladda på

Normala kabinfönster är byggda i flera lager. De strukturella rutorna består vanligen av akryl och konstruktionen innehåller både en ruta som normalt tar tryckbelastningen och en reservruta som kan ta över om den första skadas. Den innersta skivan som passageraren kan röra vid är framför allt ett skydd, skriver BBC.

Det är alltså den man får barnfingeravtryck på.

Fönstren måste tåla enorma skillnader mellan miljön utanför och inne i kabinen: kyla, tryckskillnader, vibrationer, UV-strålning och tusentals cykler av start, stigning, landning och tryckförändringar.

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Cockpitens vindrutor är ännu mer avancerade. De ska dessutom kunna klara exempelvis fågelkollisioner. Framrutorna är normalt uppbyggda av flera förstärkta lager och flygplanet ska kunna fortsätta flyga och landa även om en ruta skadas.