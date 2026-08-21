Piloterna somnade med över 150 passagerare ombord

Piloterna sov och var inte kontaktbara

På planet fanns, förutom 153 intet ont anande passagerare, även fyra kabinvärdar, enligt rapporten till Indonesiens nationella transportsäkerhetskommitté.

Piloterna ska därefter ha pratat ytterligare en gång om att sova under flygningen, och andrepiloten ska sedan ha somnat oavsiktligt på att när planet var på nästan 11 000 meters höjd.

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Både flygledare och andra piloter ska ha försökt fått kontakt med de sovande piloterna och när de till slut vaknade upptäckte befälhavaren att flygplanet inte längre ”befann sig i rätt flygbana”.

Han väckte då sin kollega, andrepiloten, enligt rapporten.

Båda piloterna är nu tagna ur tjänst

”Ungefär samtidigt svarade befälhavaren på samtalet från en annan pilot och Jakartas flygplatskontroll. Befälhavaren informerade Jakartas flygplatskontroll om att BTK6723 hade problem med radiokommunikationen och att problemet för närvarande är löst. Flygningen fortsatte sedan och landade i Jakarta utan problem”, framgår det.

Lyckligtvis kom ingen till skada i samband med flygskandalen, och inte heller planet skadades, enligt utredarna.

De två inblandade piloterna har nu stängts av, har flygbolaget meddelat, enligt nyhetsbyrån AFP.

Incidenten har lett till krav på åtgärder, bland annat rekommenderas Batik Air Indonesia att vidareutveckla sin personliga checklista för piloter. Piloterna ska själva kontrollera eventuell sjukdom och om flygförmågan är nedsatt på grund av medicinering.

Kontrollerna inkluderar även stress, alkohol, trötthet och känslomässigt tillstånd före flygning.

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Ska kontrollera cockpit varje havltimme

”Avsaknaden av detaljerad vägledning och procedurer kan ha gjort att piloter inte kunnat bedöma sitt fysiska och mentala tillstånd ordentligt”, står det i incidentrapporten.

Därtill kräver den skärpta säkerheten att flygplanens cockpit inspekteras varje halvtimme fö att undvika en upprepning av händelsen.

Utredningen har visat att det saknats en ”detaljerad procedur” av säkerhetsrutinerna.

Flygbolaget uppger att man nu har inrättat ”en adekvat vilopolicy” och att man ”åtagit sig att genomföra alla säkerhetsrekommendationer”, rapporterar AFP, enligt CBS News.

Tillåtet med powernap för piloter i Europa

På kortare flygningar med två piloter i kabinen tillåter EASA (Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) så kallad kontrollerad vila i sätet. En pilot får ta en kort tupplur (ofta upp till 45 minuter) medan den andra piloten är helt vaken och övervakar flygningen.

Vilan får enbart ske under lugna faser av flighten när autopiloten är inkopplad och arbetsbelastningen är låg. Kravet är att piloterna går igenom en procedur och stämmer av med varandra innan vilan inleds.

Tuppluren måste avslutas senast 30 minuter innan flygplanet börjar sjunka inför landning, så att den sovande piloten hunnit vakna till ordentligt.

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