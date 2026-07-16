Ryanair-olyckan: Därför sprack fönstret på planet

Kan det hända igen?

Det som förstås alla vill veta är om detta kan hända igen? Experter menar att den typen av incident är extremt ovanlig, men inte omöjlig.

Dr Simon Bennett, pilot och chef för civil säkerhet vid University of Leicester, pekar på att äldre flygkroppar kan ha samlat på sig små sprickor över åren som blir en betydande svaghet om skrovet utsätts för en chock.

Ett äldre plan hade i värsta fall kunnat drabbas av en total dekompression, där hela skrovet rämnar.

Inte första gången

ANNONS

Liknande händelser har inträffat tidigare. År 2018 dog en passagerare på ett Southwest-plan efter att ett motorblad lossnat och krossat ett fönster.

2024 blåstes en hel dörrpanel ut ur ett Boeing 737 Max under en Alaska Airlines-flight, utan att någon satt i de intilliggande sätena.

Redan 1990 hölls en brittisk pilot fast i benen i 20 minuter efter att en vindruta lossnat strax efter start – han överlevde mot alla odds.

Underhåll på entreprenad

Bennett uttrycker särskild oro för den ökande trenden att flygbolag lägger ut tillverkning och underhåll på externa aktörer. Enligt honom ökar det risken för den här typen av fel.

Mest utsatta vid en fönsterexplosion är passagerare som sitter nära fönstret utan säkerhetsbälte, medan de i raderna framför och bakom oftast skyddas av sätena.

Planets ålder

Planet i fråga var en Boeing 737-800:an. Det är 18 år gammalt och levererades till Ryanair 2008.

Malta Air, som är ett dotterbolag till Ryanair, tog över det 2022.

ANNONS

Det europeiska flygsäkerhetsorganet EASA har inlett en utredning tillsammans med amerikanska FAA och motortillverkaren, och bekräftar att man följer händelsen noga.

Liten risk

Sannolikheten för att den här sortens olycka ska hända igen är fortsatt mycket låg.

Men den bakomliggande orsaken, ett motorhaveri som skickar splitter mot skrovet, är ett känt riskscenario.

Här kämpar flygindustrin fortsatt med att göra planen säkrare, oavsett flygbolag eller flygplanstyp.