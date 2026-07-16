En passagerare drogs delvis ut genom ett trasigt kabinfönster när ett Ryanair-plan tappade en motor mitt i klättringen från Thessaloniki i Grekland. Mannens fru och andra passagerare höll fast honom i benen tills han kunde dras tillbaka in i kabinen. Frågan är hur detta kunde hända?
Ryanair-olyckan: Därför sprack fönstret på planet
Det är som att höra en mardröm bli verklighet. Ljubisa Karović var på väg från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland på ett Ryanair-plan som kördes av Malta Air.
På 15 000–16 000 fots höjd havererade den högra motorn. Delar av den slog i skrovet och krossade ett fönster där Ljubisa satt. Han sögs ut ur planet, och om det inte hade varit för hans frus snabba ingripande hade han omkommit.
Drog in mannen
Svetlana Grković Maksimović kunde tillsammans med två andra passagerare dra in Ljubisa efter en flera minuter lång kamp,
Planet vände omedelbart tillbaka och landade säkert i Thessaloniki efter omkring en timme i luften. Ljubisa fick brännskador av friktionen samt chock, och fördes till sjukhus.
Kan det hända igen?
Det som förstås alla vill veta är om detta kan hända igen? Experter menar att den typen av incident är extremt ovanlig, men inte omöjlig.
Dr Simon Bennett, pilot och chef för civil säkerhet vid University of Leicester, pekar på att äldre flygkroppar kan ha samlat på sig små sprickor över åren som blir en betydande svaghet om skrovet utsätts för en chock.
Ett äldre plan hade i värsta fall kunnat drabbas av en total dekompression, där hela skrovet rämnar.
Inte första gången
Liknande händelser har inträffat tidigare. År 2018 dog en passagerare på ett Southwest-plan efter att ett motorblad lossnat och krossat ett fönster.
2024 blåstes en hel dörrpanel ut ur ett Boeing 737 Max under en Alaska Airlines-flight, utan att någon satt i de intilliggande sätena.
Redan 1990 hölls en brittisk pilot fast i benen i 20 minuter efter att en vindruta lossnat strax efter start – han överlevde mot alla odds.
Underhåll på entreprenad
Bennett uttrycker särskild oro för den ökande trenden att flygbolag lägger ut tillverkning och underhåll på externa aktörer. Enligt honom ökar det risken för den här typen av fel.
Mest utsatta vid en fönsterexplosion är passagerare som sitter nära fönstret utan säkerhetsbälte, medan de i raderna framför och bakom oftast skyddas av sätena.
Planets ålder
Planet i fråga var en Boeing 737-800:an. Det är 18 år gammalt och levererades till Ryanair 2008.
Malta Air, som är ett dotterbolag till Ryanair, tog över det 2022.
Det europeiska flygsäkerhetsorganet EASA har inlett en utredning tillsammans med amerikanska FAA och motortillverkaren, och bekräftar att man följer händelsen noga.
Liten risk
Sannolikheten för att den här sortens olycka ska hända igen är fortsatt mycket låg.
Men den bakomliggande orsaken, ett motorhaveri som skickar splitter mot skrovet, är ett känt riskscenario.
Här kämpar flygindustrin fortsatt med att göra planen säkrare, oavsett flygbolag eller flygplanstyp.