Svenska flygresenärer har vant sig vid att läsa om köer, förseningar och långa promenader på Arlanda. Men sommaren 2026 kommer med en betydligt trevligare överraskning: Arlanda var Europas punktligaste stora flygplats. Samtidigt toppar SAS punktligheten bland Europas stora flygbolag.
Svensk dubbelseger i luften: Arlanda och SAS slår Europa
Det är nästan så att man får kontrollera siffrorna en extra gång.
Stockholm Arlanda, som gärna får kritik för allt från gångavstånd till priserna på en räkmacka, hade under sommaren Europas bästa punktlighet bland de 30 mest trafikerade flygplatser som Eurocontrol jämförde.
Mellan den 1 juni och 31 augusti avgick 82 procent av flygen från Arlanda inom 15 minuter från tidtabellen. Oslo Gardermoen och Istanbul följde på 81 procent.
Arlanda slår Kastrup
Det mest intressanta för svenska resenärer är kanske jämförelsen med grannarna.
Köpenhamns Kastrup, som vuxit till Nordens stora internationella flygnav, landade på fjärde plats med 80 procents punktlighet.
London Heathrow klarade 76 procent och hamnade sexa. Amsterdam Schiphol nådde 70 procent och Frankfurt 67 procent. Längst ned i Eurocontrols lista finns bland annat Zürich och Lissabon.
Eurocontrol konstaterar samtidigt att 23 av de 30 stora flygplatserna förbättrade sin punktlighet jämfört med sommaren 2025. Det skedde trots en rekordsommar med i genomsnitt 35 959 flygningar per dag, 2,4 procent fler än året före.
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SAS ännu bättre
Och det blir faktiskt bättre för svensk del.
Bland Europas 20 mest trafikerade flygbolag och flygbolagsgrupper hade SAS högst ankomstpunktlighet under hela sommaren: 86 procent. Turkish Airlines kom närmast efter med 85 procent, medan Norwegian nådde 80 procent.
SAS placerade sig dessutom som Europas punktligaste flygbolag i augusti 2026 i Ciriums separata internationella mätning. Enligt SAS var det bolagets elfte förstaplats i Ciriums europeiska och globala punktlighetsrankningar under de senaste två åren.
Det betyder att kombinationen Arlanda och SAS just nu är ovanligt stark för den resenär som värderar tidtabellen högre än loungens champagne.
Morgonen avgör dagen
Swedavia pekar framför allt på morgontrafiken som en förklaring till Arlandas resultat.
Flygplan arbetar i slingor. Ett flyg som blir 25 minuter sent klockan sju på morgonen kan dra med sig förseningen till Köpenhamn, Paris och tillbaka till Stockholm innan dagen är slut.
Därför har Arlanda tillsammans med flygbolag och marktjänstföretag lagt mer kraft på att få iväg morgonflygen i tid.
Eurocontrols siffror visar samtidigt att Europas flygsystem som helhet fungerade bättre denna sommar. Ankomstpunktligheten steg till 72,6 procent och förseningarna från flygtrafikledningen minskade med 17 procent jämfört med förra sommaren.
Här är Europas 30 största flygplatser – punktligheten i sommar
- Stockholm Arlanda – 82 %
- Oslo Gardermoen – 81 %
- Istanbul – 81 %
- Köpenhamn Kastrup – 80 %
- Istanbul Sabiha Gökçen – 80 %
- London Heathrow – 76 %
- Antalya – 74 %
- Wien – 74 %
- Amsterdam Schiphol – 70 %
- Dublin – 69 %
- Warszawa Chopin – 69 %
- Berlin Brandenburg – 68 %
- Frankfurt – 67 %
- Bryssel – 66 %
- München – 66 %
- Paris Charles de Gaulle – 65 %
- London Stansted – 65 %
- Genève – 64 %
- Madrid – 63 %
- Málaga – 62 %
- Paris Orly – 60 %
- Barcelona – 60 %
- London Gatwick – 59 %
- Milano Malpensa – 59 %
- Rom Fiumicino – 56 %
- Manchester – 55 %
- Aten – 54 %
- Palma de Mallorca – 53 %
- Zürich – 53 %
- Lissabon – 52 %
FAKTA: Vad betyder egentligen ”punktlig”?
Eurocontrols standard är OTP15 – On-Time Performance 15 minutes. Ett flyg räknas alltså som punktligt om det ligger högst 15 minuter från tidtabellen.
För Arlandas flygplatsranking handlar det om avgångspunktlighet: när flygplanet lämnar sin uppställningsplats jämfört med den tid det skulle ha gjort det.
För SAS handlar sommarsiffran om ankomstpunktlighet: när flygplanet kommer in till sin uppställningsplats/gate på destinationen jämfört med tidtabellen.
Det är alltså inte själva hjulsättningen på landningsbanan som avgör ankomsttiden.
Och definitivt inte när du själv når ut från terminalen efter passkontroll, bagageband och 10 000 steg genom Arlanda. Den delen av resan har Eurocontrol klokt nog avstått från att mäta.
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