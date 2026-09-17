Ny studie: Så annorlunda blir vi när vi reser

Vi köper minnen – och ganska mycket skräp

38 procent i undersökningen säger att de köpt något som de normalt skulle betrakta som onödigt, eftersom prylen var förknippad med själva resan.

Det är så människor som aldrig tidigare känt ett behov av en keramikåsna plötsligt checkar in en extra väska från Italien.

På resan blir inköpet inte bara ett inköp.

Det blir ett minne.

Och minnen, som bekant, har ingen prislapp. Åtminstone inte förrän kreditkortsräkningen kommer.

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En kväll får inte gå till spillo

Samma sak händer med våra kvällsvanor.

42 procent säger att de stannat ute längre än de egentligen velat eftersom de inte ville “slösa bort” en semesterkväll.

Hemma går vi och lägger oss eftersom det kommer en morgondag.

På resan verkar varje kväll däremot behandlas som om den vore den sista kvällen innan civilisationen upphör.

En sista drink.

En promenad till.

Kanske en glass.

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Och plötsligt står man utanför hotellet 01.47 och försöker komma ihåg rumsnumret.

Resan skapar sina egna regler – och de är ofta betydligt generösare än vardagens. Foto: Canva

Semester skapar nya regler

Det intressanta är att vi inte verkar bli helt ansvarslösa.

Vi ersätter snarare hemmets regler med nya regler.

När vi har lagt pengar och tid på att resa någonstans uppstår ett behov av att maximera upplevelsen.

Man ska hinna se allt.

Äta allt.

Dricka rätt vin.

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Gå på museet.

Och helst också “bara strosa”.

Resultatet blir ibland en semester som kräver återhämtning efter semestern.

Vem är egentligen den riktiga personen?

35 procent säger att de efteråt blivit förvånade över något de gjort eller gått med på under resan.

Det väcker en intressant fråga.

Är semesterpersonen den konstiga versionen av oss?

Eller är det kanske hemma-versionen som är märklig – människan som följer kalendern, äter samma frukost och går och lägger sig klockan 22.30?

Undersökningen ger inget svar.

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Men den visar att våra vanor förmodligen är betydligt mindre stabila än vi gärna tror.

Ge oss ett boardingkort, ett hotellrum och orden “vi är ju ändå på semester”, så kan tydligen ganska mycket hända.

Ibland kanske det till och med är hela poängen.