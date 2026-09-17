Hemma lägger du dig i tid, jämför priser och funderar tre varv innan du beställer efterrätt. På semestern när vi reser köper du en hatt du aldrig kommer bära igen, tar “bara ett glas till” och går hem långt efter midnatt. Ny forskning visar att det inte bara känns så – en majoritet av resenärerna ändrar faktiskt sitt beteende när de reser.
Ny studie: Så annorlunda blir vi när vi reser
Det finns tydligen en semesterupplaga av oss själva.
En person som är lite generösare, lite modigare och betydligt sämre på att säga: “Nej tack, nu räcker det.”
En ny internationell undersökning visar att 61 procent av resenärerna medvetet beter sig annorlunda på semester än hemma.
Undersökningen omfattar närmare 15 000 vuxna i bland annat USA, Storbritannien, Kanada, EU, Australien och Latinamerika.
Plötsligt känns allt rimligt
47 procent uppger att de under en resa gjort något just därför att det “kändes rätt på semestern” – trots att de sannolikt hade tackat nej till samma sak hemma.
Det kan handla om små saker.
En drink klockan tre på eftermiddagen.
En skjorta för 180 euro.
En taxiresa som kostar ungefär lika mycket som flygbiljetten gjorde.
Problemet är att semesterhjärnan har en mycket skicklig försvarsadvokat.
“Vi är ju bara här en gång.”
Och där försvann budgeten.
Vi köper minnen – och ganska mycket skräp
38 procent i undersökningen säger att de köpt något som de normalt skulle betrakta som onödigt, eftersom prylen var förknippad med själva resan.
Det är så människor som aldrig tidigare känt ett behov av en keramikåsna plötsligt checkar in en extra väska från Italien.
På resan blir inköpet inte bara ett inköp.
Det blir ett minne.
Och minnen, som bekant, har ingen prislapp. Åtminstone inte förrän kreditkortsräkningen kommer.
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En kväll får inte gå till spillo
Samma sak händer med våra kvällsvanor.
42 procent säger att de stannat ute längre än de egentligen velat eftersom de inte ville “slösa bort” en semesterkväll.
Hemma går vi och lägger oss eftersom det kommer en morgondag.
På resan verkar varje kväll däremot behandlas som om den vore den sista kvällen innan civilisationen upphör.
En sista drink.
En promenad till.
Kanske en glass.
Och plötsligt står man utanför hotellet 01.47 och försöker komma ihåg rumsnumret.
Semester skapar nya regler
Det intressanta är att vi inte verkar bli helt ansvarslösa.
Vi ersätter snarare hemmets regler med nya regler.
När vi har lagt pengar och tid på att resa någonstans uppstår ett behov av att maximera upplevelsen.
Man ska hinna se allt.
Äta allt.
Dricka rätt vin.
Gå på museet.
Och helst också “bara strosa”.
Resultatet blir ibland en semester som kräver återhämtning efter semestern.
Vem är egentligen den riktiga personen?
35 procent säger att de efteråt blivit förvånade över något de gjort eller gått med på under resan.
Det väcker en intressant fråga.
Är semesterpersonen den konstiga versionen av oss?
Eller är det kanske hemma-versionen som är märklig – människan som följer kalendern, äter samma frukost och går och lägger sig klockan 22.30?
Undersökningen ger inget svar.
Men den visar att våra vanor förmodligen är betydligt mindre stabila än vi gärna tror.
Ge oss ett boardingkort, ett hotellrum och orden “vi är ju ändå på semester”, så kan tydligen ganska mycket hända.
Ibland kanske det till och med är hela poängen.
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