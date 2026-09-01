19 minuter utan motorer – Airbusen gled 12 mil över Atlanten

Först dog ena motorn

När besättningen till slut insåg allvaret styrde man mot flygbasen Lajes på ön Terceira i Azorerna.

Men det var långt dit.

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Först stannade höger motor.

Planet fortsatte på den vänstra.

Sedan kom Mayday-anropet.

Tre minuter senare stannade även den andra motorn.

Airbusen befann sig då ungefär 120 kilometer från landningsbanan.

Plötsligt var världens modernaste flygteknik reducerad till något betydligt enklare: ett enormt segelflygplan.

Kapten Robert Piché lyckades glidflyga Airbusen omkring 120 kilometer till Azorerna. (Foto: Wikipedia)

19 minuter över öppet hav

Ett trafikflygplan faller inte som en sten när motorerna stannar. Med rätt fart och höjd kan det glida mycket långt.

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Det är förstås en betydligt trevligare upplysning när man sitter hemma än när man själv befinner sig ombord.

Kapten Robert Piché och styrmannen Dirk DeJager lyckades hålla planet flygande utan motorkraft i cirka 19 minuter.

Under tiden sjönk Airbusen omkring 600 meter i minuten.

Till slut syntes landningsbanan.

Då uppstod nästa problem.

Planet låg för högt.

Piché tvingades göra flera svängar för att förlora höjd innan han kunde gå in för landning.

Landade i 370 kilometer i timmen

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Eftersom systemen inte fungerade normalt kunde piloterna inte använda alla landningsfunktioner som vanligt.

Resultatet blev en extremt snabb inflygning.

Airbusen slog i banan i omkring 370 kilometer i timmen – betydligt snabbare än normalt.

Hjulen låste sig. Däcken förstördes och slets ner mot fälgarna.

Efter ungefär 2,3 kilometer stannade planet.

Ingen omkom.

Ett antal passagerare och besättningsmedlemmar skadades, men samtliga överlevde.

Flygplanet överlevde dramat 2001 och fortsatte sedan att flyga i mer än två decennier. (Foto: Wikipedia)

Katastrofen började med några millimeter

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Utredningen visade senare att läckan hade orsakats av ett fel vid motorunderhåll.

Två ledningar hade hamnat bara några millimeter för nära varandra. Under flygningen skavde de mot varandra tills ett hål uppstod i bränsleledningen.

Piloterna fick kritik för hur de hanterade de första varningarna.

Men deras sista 19 minuter i luften blev samtidigt legendariska.

Planet fick senare smeknamnet ”Azores Glider” – Azorernas segelflygplan.

Och märkligast av allt:

Efter dramat reparerades Airbusen och flög vidare i mer än 20 år.

Jag kan också ta fram 10 klickrubriker och 10 bildtexter till den.

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