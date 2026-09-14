En bomb från andra världskriget stängde Venedigs flygplats och gjorde SAS-resenärerna mer än tre timmar sena. Normalt kan en sådan försening ge rätt till tusentals kronor i ersättning. Men Svea hovrätt slår fast att SAS slipper betala – eftersom en 80 år gammal bomb faktiskt räknas som något flygbolaget har svårt att planera bort.
Bomb i Venedig från andra världskriget räddar SAS från ersättning till kunder
Bomben stängde Venedigs flygplats
Den 15 maj förra året skulle SAS flyga passagerare från Köpenhamn till Venedig. Resan blev mer än tre timmar försenad sedan en bomb från andra världskriget hittats vid Venedigs flygplats.
Flygplatsen stängdes medan bomben togs om hand.
Två passagerare överlät senare sina krav på ekonomisk ersättning till ett bolag som drev saken mot SAS i Stockholms tingsrätt.
Där förlorade SAS.
Tingsrätten ansåg att flygbolaget inte hade presenterat tillräcklig bevisning för att flygledningsbeslutet som orsakade förseningen skulle betraktas som en extraordinär omständighet.
Svea hovrätt kommer nu fram till motsatsen.
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SAS kunde inte göra särskilt mycket
Hovrätten anser att förseningen berodde på flygledningsbeslutet och att beslutet i sin tur orsakades av bomben, rapporterar Dagens Juridik.
Nästa fråga blev om SAS ändå kunde ha gjort mer.
Svaret blev nej.
När Venedigs flygplats var stängd kunde inga flygplan landa där. Därmed fanns det heller ingen alternativ SAS-avgång som passagerarna enkelt kunde bokas om till. Flyget anlände dessutom relativt snart efter att restriktionerna hade hävts.
Hovrätten anser därför att SAS gjort vad som rimligen kunde krävas och slipper betala kompensation.
Tre timmar kan ge pengar tillbaka
För resenärer är domen intressant eftersom huvudregeln annars är ganska förmånlig.
Enligt EU:s passagerarregler kan en resenär som kommer fram minst tre timmar för sent ha rätt till ekonomisk kompensation. Beloppet beror på resans längd: 250 euro för kortare flygningar, 400 euro för längre flygningar inom EU och vissa andra resor och upp till 600 euro för de längsta flygningarna.
Det avgörande är normalt förseningen vid slutdestinationen, inte hur länge man stått och stirrat på avgångstavlan.
Vid längre väntan har flygbolaget dessutom skyldigheter som kan omfatta mat och dryck, kommunikation och, när övernattning krävs, hotell och transport dit. Vid minst fem timmars försening kan passageraren också ha rätt att avstå från resan och få biljettpriset tillbaka.
Men det finns ett viktigt undantag
Pengarna är inte automatiska.
Flygbolaget kan slippa den schablonmässiga kompensationen om förseningen orsakats av så kallade extraordinära omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll och inte hade kunnat undvikas trots rimliga åtgärder.
Dit kan exempelvis höra vissa säkerhetsproblem, extrema väderförhållanden och beslut från flygledningen.
Det betyder inte att flygbolaget bara kan säga ”extraordinärt” och stänga kassan. Det måste kunna visa både vad som orsakade störningen och att rimliga åtgärder vidtogs.
I SAS-fallet blev skillnaden mellan tingsrätt och hovrätt just bevisningen och bedömningen av vad bolaget faktiskt kunde ha gjort.
Och den här gången vann SAS.
En bomb som legat och väntat sedan andra världskriget blev till slut även ett juridiskt frikort.
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