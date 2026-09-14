Bomb i Venedig från andra världskriget räddar SAS från ersättning till kunder

SAS kunde inte göra särskilt mycket

Hovrätten anser att förseningen berodde på flygledningsbeslutet och att beslutet i sin tur orsakades av bomben, rapporterar Dagens Juridik.

Nästa fråga blev om SAS ändå kunde ha gjort mer.

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Svaret blev nej.

När Venedigs flygplats var stängd kunde inga flygplan landa där. Därmed fanns det heller ingen alternativ SAS-avgång som passagerarna enkelt kunde bokas om till. Flyget anlände dessutom relativt snart efter att restriktionerna hade hävts.

Hovrätten anser därför att SAS gjort vad som rimligen kunde krävas och slipper betala kompensation.

Mer än tre timmar sen betyder inte alltid ersättning. I det här fallet räckte en gammal bomb för att SAS skulle slippa betala. Foto: TT

Tre timmar kan ge pengar tillbaka

För resenärer är domen intressant eftersom huvudregeln annars är ganska förmånlig.

Enligt EU:s passagerarregler kan en resenär som kommer fram minst tre timmar för sent ha rätt till ekonomisk kompensation. Beloppet beror på resans längd: 250 euro för kortare flygningar, 400 euro för längre flygningar inom EU och vissa andra resor och upp till 600 euro för de längsta flygningarna.

Det avgörande är normalt förseningen vid slutdestinationen, inte hur länge man stått och stirrat på avgångstavlan.

Vid längre väntan har flygbolaget dessutom skyldigheter som kan omfatta mat och dryck, kommunikation och, när övernattning krävs, hotell och transport dit. Vid minst fem timmars försening kan passageraren också ha rätt att avstå från resan och få biljettpriset tillbaka.

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Men det finns ett viktigt undantag

Pengarna är inte automatiska.

Flygbolaget kan slippa den schablonmässiga kompensationen om förseningen orsakats av så kallade extraordinära omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll och inte hade kunnat undvikas trots rimliga åtgärder.

Dit kan exempelvis höra vissa säkerhetsproblem, extrema väderförhållanden och beslut från flygledningen.

Det betyder inte att flygbolaget bara kan säga ”extraordinärt” och stänga kassan. Det måste kunna visa både vad som orsakade störningen och att rimliga åtgärder vidtogs.

I SAS-fallet blev skillnaden mellan tingsrätt och hovrätt just bevisningen och bedömningen av vad bolaget faktiskt kunde ha gjort.

Och den här gången vann SAS.

En bomb som legat och väntat sedan andra världskriget blev till slut även ett juridiskt frikort.

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