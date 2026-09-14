Glöm Mallorca, Toscana och en överfull strand på Kreta. Allt fler européer väntas i stället packa solglasögonen och flyga till Saudiarabien – en absolut monarki där politiska rättigheter fortfarande är närmast obefintliga. Turismen från Europa kan mer än fördubblas fram till 2030.
Européerna flockas till Saudiarabien – diktaturen blir nästa semesterhit
Saudiarabien har bestämt sig för att bli ett av världens stora turistländer. Och märkligt nog verkar världen vara med på noterna.
Antalet europeiska semesterresenärer till landet väntas öka med minst 130 procent mellan 2025 och 2030, enligt en prognos från Tourism Economics som presenterades på WTM Spotlight Riyadh.
Tyskar och italienare är särskilt sugna. Där väntas resandet mer än tredubblas fram till slutet av decenniet.
Det är alltså fullt möjligt att nästa stora europeiska semestertrend blir att lämna ett liberalt Europa för att tillbringa ledigheten i en av världens hårdaste monarkier.
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Från olja till infinitypool
Bakom utvecklingen finns förstås pengar. Väldigt mycket pengar.
Saudiarabien försöker genom reformprogrammet Vision 2030 minska sitt beroende av oljan och har satsat enorma summor på hotell, flygplatser, sport, nöjen och spektakulära turistprojekt.
AlUla med sina ökenlandskap och fornlämningar har blivit affischnamn för den nya turismen. Vid Röda havet byggs exklusiva resorter som snarare vill konkurrera med Maldiverna än med charterhotellen i Antalya.
Strategin fungerar.
Saudiarabien hade över 30 miljoner internationella besökare under 2025 och har höjt sin ambition till totalt 150 miljoner inhemska och internationella turister om året till 2030.
Antalet internationella turistnätter ökade enligt Tourism Economics med 177 procent mellan 2019 och 2025. För internationella semesterresor är uppgången ännu mer dramatisk: 7,6 miljoner övernattande fritidsresenärer kom 2025, mer än sex gånger så många som 2019, skriver Euronews.
Det finns bara en liten detalj
Sedan kommer det där som turistbroschyrerna helst placerar längst bak.
Saudiarabien är ingen demokrati.
Freedom House klassar 2026 landet som ”Not Free” och ger det 9 poäng av 100 i sin bedömning av politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Landet är en absolut monarki, nationella ledare väljs inte i fria val och kritik mot regimen kan leda till övervakning, fängelse och långa straff.
Human Rights Watch konstaterar samtidigt att människor fortfarande fängslas för fredliga yttranden och att myndigheterna använder antiterror- och cyberbrottslagstiftning mot kritiker.
Och dödsstraffet är knappast någon historisk kuriositet. Freedom House uppger att minst 356 människor avrättades under 2025, den högsta nivån för andra året i rad.
Det är med andra ord ett resmål där hotellets minibar kan vara modernare än statsskicket.
Svenskar kan enkelt åka dit
För svenskar har Saudiarabien samtidigt blivit betydligt enklare att besöka.
Medborgare i samtliga 27 EU-länder kan ansöka om turistvisum elektroniskt. Visumet gäller i ett år, tillåter flera inresor och vistelser på sammanlagt upp till 90 dagar.
Det är ännu en del av den saudiska strategin: gör resan enkel, bygg spektakulära hotell och fyll kalendern med fotboll, Formel 1, konserter och internationella evenemang.
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Och marknadsföringen tycks lyckas. Europa var redan den snabbast växande långväga marknaden för semesterresor till Saudiarabien mellan 2019 och 2025, med en ökning på 61 procent.
Frågan är därför inte längre om människor vill åka dit.
Det gör de uppenbarligen.
Den intressantare frågan är hur mycket politisk ofrihet vi är beredda att stoppa undan i handbagaget för några dagar bland ökenhotell, Michelinmiddagar och perfekta infinitypooler.
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