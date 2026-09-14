Européerna flockas till Saudiarabien – diktaturen blir nästa semesterhit

Tyskar och italienare är särskilt sugna. Där väntas resandet mer än tredubblas fram till slutet av decenniet.

Det är alltså fullt möjligt att nästa stora europeiska semestertrend blir att lämna ett liberalt Europa för att tillbringa ledigheten i en av världens hårdaste monarkier.

Från olja till infinitypool

Bakom utvecklingen finns förstås pengar. Väldigt mycket pengar.

Saudiarabien försöker genom reformprogrammet Vision 2030 minska sitt beroende av oljan och har satsat enorma summor på hotell, flygplatser, sport, nöjen och spektakulära turistprojekt.

AlUla med sina ökenlandskap och fornlämningar har blivit affischnamn för den nya turismen. Vid Röda havet byggs exklusiva resorter som snarare vill konkurrera med Maldiverna än med charterhotellen i Antalya.

Strategin fungerar.

Saudiarabien hade över 30 miljoner internationella besökare under 2025 och har höjt sin ambition till totalt 150 miljoner inhemska och internationella turister om året till 2030.

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Antalet internationella turistnätter ökade enligt Tourism Economics med 177 procent mellan 2019 och 2025. För internationella semesterresor är uppgången ännu mer dramatisk: 7,6 miljoner övernattande fritidsresenärer kom 2025, mer än sex gånger så många som 2019, skriver Euronews.