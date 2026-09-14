Europa flyger mer än någonsin – trots krig och dyrare biljetter

Sydeuropa är flygets stora vinnare

Grekland, Italien, Portugal och Spanien hörde till länderna som satte nya trafikrekord under sommaren.

Även lågprisbolagen rusar fram.

Ryanair slog sitt eget rekord den 21 augusti med 3 985 flygningar på en enda dag. Även easyJet, Wizz Air, Pegasus, Turkish Airlines och flera andra bolag noterade nya rekord under sommaren.

Det passar väl in i den utveckling vi sett under året: resenärerna må klaga på priset på en kaffe ombord, handbagageavgifter och trånga säten – men de fortsätter köpa biljetter.

Fullare plan – och priser som vägrar falla

Dagens PS har tidigare rapporterat att flygbiljetterna hållits uppe trots periodvis lägre bränslepriser. En viktig anledning är enkel: det finns inte tillräckligt många lediga stolar.

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I juli låg den globala kabinfaktorn på 85,2 procent. I Europa var den hela 87,7 procent. De europeiska flygbolagens passagerartrafik ökade samtidigt med 3,1 procent jämfört med juli förra året.

Där finns också en av sommarens mer överraskande globala trender.

Trafiken mellan Europa och Asien ökade med 12,1 procent, den starkaste tillväxten bland världens större internationella flygmarknader.

Mellanöstern är förloraren

Globalt är bilden betydligt mer ojämn.

IATA:s siffror för juli visar att det totala flygresandet bara ökade med 0,2 procent jämfört med året före.

Anledningen stavas Mellanöstern.

Flygbolagen i regionen tappade omkring 10 procent av passagerartrafiken. Utan Mellanöstern hade den globala marknaden vuxit betydligt snabbare.

Samtidigt ökade trafiken i Latinamerika med drygt 6 procent och i Afrika med drygt 5 procent. Nordamerika gick däremot bakåt.

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Det globala flyget växer alltså inte längre på samma sätt överallt.

Fler flyg – men faktiskt färre förseningar

Det märkligaste med den europeiska rekordsommaren är kanske att systemet samtidigt fungerade något bättre.

Trots 2,4 procent fler flygningar kom 72,6 procent fram i tid, en förbättring med 1,2 procentenheter jämfört med förra sommaren.

Förseningar kopplade till flygtrafikledningen minskade dessutom med 17 procent.

Det betyder inte att allt fungerade.

Omkring 681 000 flygningar påverkades fortfarande av restriktioner i trafiksystemet och hårt väder skapade stora problem.

Frankrike fortsatte dessutom att vara Europas svarta hål för flygförseningar. Landets flygledning svarade under delar av sommaren för ungefär en tredjedel av Europas förseningar.

Flygets stora paradox 2026: rekordmånga resenärer, fulla plan och ändå pressade marginaler för flygbolagen. Foto: Canva

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Flygets stora paradox

Här finns flygbranschens märkliga situation 2026.

Planen är fulla. Trafiken slår rekord. Resenärerna fortsätter boka.

Men flygbolagen tjänar inte automatiskt stora pengar.

Dagens PS har tidigare berättat att IAT räknar med att världens flygbolag tillsammans gör omkring 23 miljarder dollar i nettovinst 2026 – ungefär hälften av fjolårets nivå – eftersom bränsle, krig och andra kostnader äter upp intäkterna.

För oss passagerare betyder utvecklingen sannolikt två saker.

Vi kommer att fortsätta flyga mycket.

Och den där riktigt billiga flygbiljetten kommer inte tillbaka bara för att flygbolaget lyckats fylla planet.

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