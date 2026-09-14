Krig, dyrare flygbränsle och återkommande varningar om kaos lyckades inte stoppa Europas reslust. Sommaren 2026 blev den mest trafikerade någonsin i Europas luftrum. Samtidigt syns en tydlig ny flygtrend: vi fortsätter resa, men väljer i allt högre grad Europa framför mer osäkra långresor.
Europa flyger mer än någonsin – trots krig och dyrare biljetter
Det skulle bli sommaren när kriget i Mellanöstern, högre bränslepriser och kapacitetsproblem fick flygresandet att hacka.
Det blev precis tvärtom.
Under sommaren registrerade Eurocontrol i genomsnitt 35 959 flygningar per dag över Europa, 2,4 procent fler än förra sommaren. Totalt sattes 66 olika trafikrekord i det europeiska flygsystemet.
Den 24 juli nåddes toppen: 37 659 flygningar på ett dygn. Samma månad passerade Europa 1,13 miljoner flygningar – den högsta månadsnoteringen någonsin.
Och Europa var inte ensamt.
Den 23 juli registrerades 153 359 kommersiella flygningar globalt, även det ett historiskt rekord.
Kriget fick européerna att stanna i Europa
Det intressanta är inte bara att vi flyger mer. Det är vart vi flyger.
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur svenska resenärer under våren började välja närmare destinationer när långresor blev dyrare och osäkrare. Bokningarna ökade samtidigt som Malaga, London och Lissabon klättrade kraftigt bland svenskarnas val.
Nu visar Eurocontrols siffror samma rörelse över hela Europa.
Trafiken ökade kraftigt till bland annat Albanien, Kroatien, Cypern, Grekland, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien.
Det är egentligen ganska logiskt. När världsläget känns svajigt blir Medelhavet plötsligt exotiskt nog.
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Sydeuropa är flygets stora vinnare
Grekland, Italien, Portugal och Spanien hörde till länderna som satte nya trafikrekord under sommaren.
Även lågprisbolagen rusar fram.
Ryanair slog sitt eget rekord den 21 augusti med 3 985 flygningar på en enda dag. Även easyJet, Wizz Air, Pegasus, Turkish Airlines och flera andra bolag noterade nya rekord under sommaren.
Det passar väl in i den utveckling vi sett under året: resenärerna må klaga på priset på en kaffe ombord, handbagageavgifter och trånga säten – men de fortsätter köpa biljetter.
Fullare plan – och priser som vägrar falla
Dagens PS har tidigare rapporterat att flygbiljetterna hållits uppe trots periodvis lägre bränslepriser. En viktig anledning är enkel: det finns inte tillräckligt många lediga stolar.
I juli låg den globala kabinfaktorn på 85,2 procent. I Europa var den hela 87,7 procent. De europeiska flygbolagens passagerartrafik ökade samtidigt med 3,1 procent jämfört med juli förra året.
Där finns också en av sommarens mer överraskande globala trender.
Trafiken mellan Europa och Asien ökade med 12,1 procent, den starkaste tillväxten bland världens större internationella flygmarknader.
Mellanöstern är förloraren
Globalt är bilden betydligt mer ojämn.
IATA:s siffror för juli visar att det totala flygresandet bara ökade med 0,2 procent jämfört med året före.
Anledningen stavas Mellanöstern.
Flygbolagen i regionen tappade omkring 10 procent av passagerartrafiken. Utan Mellanöstern hade den globala marknaden vuxit betydligt snabbare.
Samtidigt ökade trafiken i Latinamerika med drygt 6 procent och i Afrika med drygt 5 procent. Nordamerika gick däremot bakåt.
Det globala flyget växer alltså inte längre på samma sätt överallt.
Fler flyg – men faktiskt färre förseningar
Det märkligaste med den europeiska rekordsommaren är kanske att systemet samtidigt fungerade något bättre.
Trots 2,4 procent fler flygningar kom 72,6 procent fram i tid, en förbättring med 1,2 procentenheter jämfört med förra sommaren.
Förseningar kopplade till flygtrafikledningen minskade dessutom med 17 procent.
Det betyder inte att allt fungerade.
Omkring 681 000 flygningar påverkades fortfarande av restriktioner i trafiksystemet och hårt väder skapade stora problem.
Frankrike fortsatte dessutom att vara Europas svarta hål för flygförseningar. Landets flygledning svarade under delar av sommaren för ungefär en tredjedel av Europas förseningar.
Flygets stora paradox
Här finns flygbranschens märkliga situation 2026.
Planen är fulla. Trafiken slår rekord. Resenärerna fortsätter boka.
Men flygbolagen tjänar inte automatiskt stora pengar.
Dagens PS har tidigare berättat att IAT räknar med att världens flygbolag tillsammans gör omkring 23 miljarder dollar i nettovinst 2026 – ungefär hälften av fjolårets nivå – eftersom bränsle, krig och andra kostnader äter upp intäkterna.
För oss passagerare betyder utvecklingen sannolikt två saker.
Vi kommer att fortsätta flyga mycket.
Och den där riktigt billiga flygbiljetten kommer inte tillbaka bara för att flygbolaget lyckats fylla planet.
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