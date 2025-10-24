Joan Baez var rösten som fick Martin Luther King att le, fängslades under Vietnamkriget – och sjöng Bob Dylan bättre än Bob Dylan själv. Sextio år senare är Joan Baez tillbaka, inte på scenen utan på Tiktok. Generation Z har upptäckt sin nya idol – och hon är 84 år gammal.
Joan Baez – protestsångerskan som blivit Tiktok-feminist
Mest läst i kategorin
Höstens bästa nya tv-serier
Det är mörkt ute, men på skärmen lyser det. Hösten 2025 bjuder på ovanligt många nya tv-serier som faktiskt håller vad de lovar: nerv, skratt och stil. Vi har rangordnat de tio mest omtalade serierna just nu – från svenska komedier till amerikanska prestigeproduktioner. 1. Task – Thriller (Max) En kriminaldrama-miniserie där FBI-agenten Tom Brandis …
Gwyneth Paltrows nya sätt att leva
Gwyneth Paltrow sitter i sitt hem i Amagansett, New York, när hon i British Vogue formulerar något som framstår som kärnan i hennes nuvarande livsfas. “Det finns tillfällen i livet när mitt nervsystem bara ger upp.” Hon nämner Oscarsvinsten, skidrättegången och faderns bortgång, händelser då kroppen stängde ned och hon behövde hitta tillbaka till sig …
Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka
På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox. Men inte alla var lika förtjusta – Expressen brände tidningen på bål. Fyrtio år senare reser sig OKEJ ur askan och tar revansch på scenen. I den nya showen OKEJ LIVE bjuder Anders Tengner och Jörgen Holmstedt …
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman. Med silverfärg, stjärnögon och en logga ritad på skolbänken förvandlade Ace Frehley Kiss till ett intergalaktiskt spektakel. Resultatet: världens mest sminkade rocksuccé – och början på rockens egen rymdopera. Från skolbänken till Starchild Paul Daniel …
De 10 mest läsvärda böckerna just nu
Årets mest omtalade romaner rör sig mellan övervakning och identitet, klass och klimat, makt och moral. BBC:s litteraturredaktion valde ut de 18 bästa hittills i år. Vi har valt 10 böcker av dessa som känns extra läsvärda. En samling tio läsvärda, intellektuellt utmanande och samtida böcker för en bokälskare helt enkelt! 1. Katabasis av R.F. …
Från Bob Dylans musa till ikon för Gen Z
”Joan sjöng Dylans låtar tio gånger bättre än han själv.” Det är en av de mest gillade kommentarerna på Tiktok i år. När filmen A Complete Unknown – om Bob Dylans tidiga år – gick upp på bio i fjol var det egentligen inte huvudpersonen som stal showen. Det var kvinnan som redan då, på sextiotalet, sjöng ut mot orättvisor: Joan Baez.
Hon var redan en stjärna när hon tog den unge Dylan under sina vingar i New York. Tillsammans blev de folkrockens kung och drottning, innan kärleken brann upp snabbare än en cigarett i Greenwich Village.
Men i dag är det inte kärlekshistorien som fascinerar unga kvinnor – utan Baez kompromisslösa integritet.
Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera
Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Baez-trend på Tiktok
Efter premiären av A Complete Unknown började ett nytt fenomen bubbla upp på Tiktok. Hundratals unga kvinnor postade klipp där de mimade till Baez klassiker Diamonds and Rust, iförda stickade tröjor och vintageklänningar. Andra spelade upp gamla intervjuer med sångerskan och skrev texter som ”Why am I literally Joan Baez right now”.
Enligt The Guardian handlar trenden om ett behov av att återta historien – att se Joan Baez som mer än Bob Dylans musa, som en självständig konstnär och politisk ikon. Hon är inte själv aktiv på Tiktok, men hennes familj har börjat dela arkivbilder och gamla filmklipp, vilket bidragit till renässansen.
”Hon är som en tidsmaskin med integritet”, skrev en användare i ett viralt klipp som setts över en miljon gånger.
Läs även: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå
“Hon döljer inte sin sårbarhet”
22-åriga New York-bon Ainsley Phillips är en av dem som hittat till Baez via Tiktok.
”Precis som Joan har jag haft relationer med kreativa män som kallat det samarbete, men som mest använde mig som inspiration. Hon gör sårbarhet till styrka”, säger hon.
Femtio år efter att Diamonds and Rust släpptes – albumet där Baez obarmhärtigt dissekerar sitt förhållande med Dylan – är hennes låtar åter virala. I ett flöde där det mesta är filter och fluff framstår Joan Baez som brutalt äkta.
Från Bagdad till Newport
Joan Chandos Baez föddes 1941 på Staten Island i New York. Pappan var mexikansk fysiker, mamman fredsaktivist. Under barndomen flyttade familjen runt mellan USA och Mellanöstern – och i Bagdad såg hon fattigdom på nära håll. Det blev startpunkten för hennes livslånga kamp för fred och rättvisa.
Som 17-åring började hon sjunga folksånger på kaféer runt Harvard Square. Redan året därpå slog hon igenom på Newport Folk Festival – och publiken fick en ny drottning. Hennes klara sopran och politiska glöd gjorde henne till The Queen of Folk.
Fred, fängelse och folkmusik
Baez sjöng We Shall Overcome vid Lincoln Memorial 1963, samma dag som Martin Luther King höll sitt legendariska tal. Hon har suttit i fängelse för sin aktivism, rest till Hanoi under julbombningarna och fortsatt tala för fred – oavsett om det passat tidsandan eller inte.
Musikforskaren Mattias Lundberg beskriver henne som en pionjär.
”Diamonds and Rust är en hyperpersonlig sång. Den sortens självreflektion var nästan otänkbar för en kvinna tio år tidigare. Hon la grunden för hela singer/songwriter-genren.”
En röst i en förvirrad tid
Kanske är det just det som gör att generation Z återfinner sig i Joan Baez. I en värld där alla ska vara starka och lyckliga hela tiden blir hennes blandning av moral, mod och melankoli en tröst.
”Hon ber inte om ursäkt för den hon är. Det är precis vad min generation behöver,” säger Ainsley Phillips.
Kanske är det inte så konstigt att en kvinna som sjöng mot Vietnamkriget nu trendar på Tiktok. Baez sjöng alltid om frihet – och det är något även 2020-talets unga letar efter.
Perfect Weekend Guide: Joan Baez – kort om en legend
• Född 9 januari 1941 på Staten Island, New York.
• Slog igenom som 18-åring på Newport Folk Festival 1959.
• Debutalbumet Joan Baez (1960) innehöll traditionella folkballader, bland annat House of the Rising Sun.
• Har släppt över 30 album, skrivit böcker och diktsamlingar.
• Diamonds and Rust (1975) är hennes mest framgångsrika album – och handlar om relationen med Bob Dylan.
• Tilldelades Grammy Lifetime Achievement Award 2007 och Amnesty Internationals pris Ambassador of Conscience 2015.
• Valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 2017.
Källa: DN, The Guardian, Rolling Stone, NPR.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt
Senaste nytt
Svärmor, släpp mig – och dina passivt aggressiva komplimanger
Det är mycket man kan stå ut med i ett äktenskap: gemensam ekonomi, gemensam tvättstuga och ibland till och med gemensam Netflix-profil. Men svärmor är en annan sak. En läsare till New York Times kolumn Social Q’s beskriver problemet så träffande att det borde bli pjäs på Dramaten: varje gång hon ska säga hej då …
Ljudvallen spräcks igen – nya Concorde tar dig till New York på under fyra timmar
När Concorde gjorde sin sista flygning 2003 trodde de flesta att eran av överljudsflyg var över. Men nu, drygt två decennier senare, arbetar det amerikanska bolaget Boom Supersonic på att återföra snabbresandet – med modernare teknik, tystare kabin och mer hållbara drivmedel. Overture – snabbare, tystare, grönare Boom Supersonic utvecklar just nu sitt nya flygplan …
Joan Baez – protestsångerskan som blivit Tiktok-feminist
Joan Baez var rösten som fick Martin Luther King att le, fängslades under Vietnamkriget – och sjöng Bob Dylan bättre än Bob Dylan själv. Sextio år senare är Joan Baez tillbaka, inte på scenen utan på Tiktok. Generation Z har upptäckt sin nya idol – och hon är 84 år gammal. Från Bob Dylans musa …
Här är solen fortfarande het i oktober
När regnet smattrar mot fönstret och vinden viner runt hörnet är det lätt att börja googla “varmt i oktober”. Du är inte ensam. Nu när hösten tagit greppet om Sverige listar vi fyra platser i Europa där du fortfarande kan få sand mellan tårna och sol på näsan. Teneriffa – lavalandskap och molnhav ”El Teide …
Rikaste Ica-handlaren fuskade
Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager. Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare. Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att …