Joan Baez – protestsångerskan som blivit Tiktok-feminist

Baez-trend på Tiktok

Efter premiären av A Complete Unknown började ett nytt fenomen bubbla upp på Tiktok. Hundratals unga kvinnor postade klipp där de mimade till Baez klassiker Diamonds and Rust, iförda stickade tröjor och vintageklänningar. Andra spelade upp gamla intervjuer med sångerskan och skrev texter som ”Why am I literally Joan Baez right now”.

Enligt The Guardian handlar trenden om ett behov av att återta historien – att se Joan Baez som mer än Bob Dylans musa, som en självständig konstnär och politisk ikon. Hon är inte själv aktiv på Tiktok, men hennes familj har börjat dela arkivbilder och gamla filmklipp, vilket bidragit till renässansen.

”Hon är som en tidsmaskin med integritet”, skrev en användare i ett viralt klipp som setts över en miljon gånger.

Joan Baez på scen – fortfarande med samma glöd sextio år senare. (Foto: AP)

“Hon döljer inte sin sårbarhet”

22-åriga New York-bon Ainsley Phillips är en av dem som hittat till Baez via Tiktok.

”Precis som Joan har jag haft relationer med kreativa män som kallat det samarbete, men som mest använde mig som inspiration. Hon gör sårbarhet till styrka”, säger hon.

Femtio år efter att Diamonds and Rust släpptes – albumet där Baez obarmhärtigt dissekerar sitt förhållande med Dylan – är hennes låtar åter virala. I ett flöde där det mesta är filter och fluff framstår Joan Baez som brutalt äkta.

Folkets drottning och politikens samvete i en och samma kvinna. (Foto: AP)

Från Bagdad till Newport

Joan Chandos Baez föddes 1941 på Staten Island i New York. Pappan var mexikansk fysiker, mamman fredsaktivist. Under barndomen flyttade familjen runt mellan USA och Mellanöstern – och i Bagdad såg hon fattigdom på nära håll. Det blev startpunkten för hennes livslånga kamp för fred och rättvisa.

Som 17-åring började hon sjunga folksånger på kaféer runt Harvard Square. Redan året därpå slog hon igenom på Newport Folk Festival – och publiken fick en ny drottning. Hennes klara sopran och politiska glöd gjorde henne till The Queen of Folk.

Fred, fängelse och folkmusik

Baez sjöng We Shall Overcome vid Lincoln Memorial 1963, samma dag som Martin Luther King höll sitt legendariska tal. Hon har suttit i fängelse för sin aktivism, rest till Hanoi under julbombningarna och fortsatt tala för fred – oavsett om det passat tidsandan eller inte.

Musikforskaren Mattias Lundberg beskriver henne som en pionjär.

”Diamonds and Rust är en hyperpersonlig sång. Den sortens självreflektion var nästan otänkbar för en kvinna tio år tidigare. Hon la grunden för hela singer/songwriter-genren.”

Bob Dylan fick karriären – men Joan Baez fick evigheten. (Foto: AP)

En röst i en förvirrad tid

Kanske är det just det som gör att generation Z återfinner sig i Joan Baez. I en värld där alla ska vara starka och lyckliga hela tiden blir hennes blandning av moral, mod och melankoli en tröst.

”Hon ber inte om ursäkt för den hon är. Det är precis vad min generation behöver,” säger Ainsley Phillips.

Kanske är det inte så konstigt att en kvinna som sjöng mot Vietnamkriget nu trendar på Tiktok. Baez sjöng alltid om frihet – och det är något även 2020-talets unga letar efter.

Hon var före sin tid – och nu har tiden hunnit ifatt. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Joan Baez – kort om en legend

• Född 9 januari 1941 på Staten Island, New York.

• Slog igenom som 18-åring på Newport Folk Festival 1959.

• Debutalbumet Joan Baez (1960) innehöll traditionella folkballader, bland annat House of the Rising Sun.

• Har släppt över 30 album, skrivit böcker och diktsamlingar.

• Diamonds and Rust (1975) är hennes mest framgångsrika album – och handlar om relationen med Bob Dylan.

• Tilldelades Grammy Lifetime Achievement Award 2007 och Amnesty Internationals pris Ambassador of Conscience 2015.

• Valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 2017.

Källa: DN, The Guardian, Rolling Stone, NPR.

