Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Joan Baez – protestsångerskan som blivit Tiktok-feminist

Joan Baez på Newport Folk Festival – ett genombrott som förändrade allt. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

Joan Baez var rösten som fick Martin Luther King att le, fängslades under Vietnamkriget – och sjöng Bob Dylan bättre än Bob Dylan själv. Sextio år senare är Joan Baez tillbaka, inte på scenen utan på Tiktok. Generation Z har upptäckt sin nya idol – och hon är 84 år gammal.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Från Bob Dylans musa till ikon för Gen Z

”Joan sjöng Dylans låtar tio gånger bättre än han själv.” Det är en av de mest gillade kommentarerna på Tiktok i år. När filmen A Complete Unknown – om Bob Dylans tidiga år – gick upp på bio i fjol var det egentligen inte huvudpersonen som stal showen. Det var kvinnan som redan då, på sextiotalet, sjöng ut mot orättvisor: Joan Baez.

Hon var redan en stjärna när hon tog den unge Dylan under sina vingar i New York. Tillsammans blev de folkrockens kung och drottning, innan kärleken brann upp snabbare än en cigarett i Greenwich Village.

Men i dag är det inte kärlekshistorien som fascinerar unga kvinnor – utan Baez kompromisslösa integritet.

Så förvandlade Ace Frehley rocken till rymdopera

Ace Frehley var gitarristen från Bronx som insåg att världen redan hade tillräckligt många rockstjärnor – men bara en rymdman.

När A Complete Unknown hade premiär började Tiktok viska: var det inte egentligen Baez som var geniet? (Foto: AP)
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Baez-trend på Tiktok

Efter premiären av A Complete Unknown började ett nytt fenomen bubbla upp på Tiktok. Hundratals unga kvinnor postade klipp där de mimade till Baez klassiker Diamonds and Rust, iförda stickade tröjor och vintageklänningar. Andra spelade upp gamla intervjuer med sångerskan och skrev texter som ”Why am I literally Joan Baez right now”.

Enligt The Guardian handlar trenden om ett behov av att återta historien – att se Joan Baez som mer än Bob Dylans musa, som en självständig konstnär och politisk ikon. Hon är inte själv aktiv på Tiktok, men hennes familj har börjat dela arkivbilder och gamla filmklipp, vilket bidragit till renässansen.

ANNONS

”Hon är som en tidsmaskin med integritet”, skrev en användare i ett viralt klipp som setts över en miljon gånger.

Läs även: Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå

Joan Baez på scen – fortfarande med samma glöd sextio år senare. (Foto: AP)

“Hon döljer inte sin sårbarhet”

22-åriga New York-bon Ainsley Phillips är en av dem som hittat till Baez via Tiktok.
”Precis som Joan har jag haft relationer med kreativa män som kallat det samarbete, men som mest använde mig som inspiration. Hon gör sårbarhet till styrka”, säger hon.

Femtio år efter att Diamonds and Rust släpptes – albumet där Baez obarmhärtigt dissekerar sitt förhållande med Dylan – är hennes låtar åter virala. I ett flöde där det mesta är filter och fluff framstår Joan Baez som brutalt äkta.

Folkets drottning och politikens samvete i en och samma kvinna. (Foto: AP)

Från Bagdad till Newport

Joan Chandos Baez föddes 1941 på Staten Island i New York. Pappan var mexikansk fysiker, mamman fredsaktivist. Under barndomen flyttade familjen runt mellan USA och Mellanöstern – och i Bagdad såg hon fattigdom på nära håll. Det blev startpunkten för hennes livslånga kamp för fred och rättvisa.

ANNONS

Som 17-åring började hon sjunga folksånger på kaféer runt Harvard Square. Redan året därpå slog hon igenom på Newport Folk Festival – och publiken fick en ny drottning. Hennes klara sopran och politiska glöd gjorde henne till The Queen of Folk.

Fred, fängelse och folkmusik

Baez sjöng We Shall Overcome vid Lincoln Memorial 1963, samma dag som Martin Luther King höll sitt legendariska tal. Hon har suttit i fängelse för sin aktivism, rest till Hanoi under julbombningarna och fortsatt tala för fred – oavsett om det passat tidsandan eller inte.

Musikforskaren Mattias Lundberg beskriver henne som en pionjär.
Diamonds and Rust är en hyperpersonlig sång. Den sortens självreflektion var nästan otänkbar för en kvinna tio år tidigare. Hon la grunden för hela singer/songwriter-genren.”

Bob Dylan fick karriären – men Joan Baez fick evigheten. (Foto: AP)

En röst i en förvirrad tid

Kanske är det just det som gör att generation Z återfinner sig i Joan Baez. I en värld där alla ska vara starka och lyckliga hela tiden blir hennes blandning av moral, mod och melankoli en tröst.

”Hon ber inte om ursäkt för den hon är. Det är precis vad min generation behöver,” säger Ainsley Phillips.

Kanske är det inte så konstigt att en kvinna som sjöng mot Vietnamkriget nu trendar på Tiktok. Baez sjöng alltid om frihet – och det är något även 2020-talets unga letar efter.

ANNONS
Hon var före sin tid – och nu har tiden hunnit ifatt. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Joan Baez – kort om en legend

• Född 9 januari 1941 på Staten Island, New York.
• Slog igenom som 18-åring på Newport Folk Festival 1959.
• Debutalbumet Joan Baez (1960) innehöll traditionella folkballader, bland annat House of the Rising Sun.
• Har släppt över 30 album, skrivit böcker och diktsamlingar.
Diamonds and Rust (1975) är hennes mest framgångsrika album – och handlar om relationen med Bob Dylan.
• Tilldelades Grammy Lifetime Achievement Award 2007 och Amnesty Internationals pris Ambassador of Conscience 2015.
• Valdes in i Rock & Roll Hall of Fame 2017.

Källa: DN, The Guardian, Rolling Stone, NPR.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
MusikpolitikUnderhållningUSA
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS