Dolly Parton är död, men lugnet kring hennes imperium blev kortvarigt. Bara veckor efter hennes bortgång har en konflikt kring countryikonens dödsbo hamnat i domstol. I centrum står hennes systerson Bryan Seaver, som nu omfattas av ett tillfälligt kontaktförbud.
Dolly Partons död följs av infekterad familjestrid
Från förtroende till konflikt
Bryan Seaver hade en nära roll kring Dolly Parton och arbetade med säkerheten kring henne. Det var också han som fick uppdraget att meddela omvärlden att hon hade avlidit efter sin cancersjukdom.
Kort därefter förändrades allt, skriver Independent.
Bolaget She’s Alive, som skapats för att förvalta och skydda Dolly Partons tillgångar, varumärke och affärer, gick till domstol mot Seaver och hans säkerhetsföretag.
Enligt handlingarna ska han ha skickat en rad allt mer hotfulla meddelanden och framfört krav på pengar. Han anklagas även för att ha hotat både personer kring dödsboet och Dolly Partons eftermäle.
Det är ett ganska långt steg från ”Jolene”.
Sju måsten i Dolly Partons musikaliska hemstad
Nashville är staden där countrymusiken blev industri, religion och turistattraktion på samma gång. Dolly Parton föddes visserligen i Locust Ridge utanför
Domstolen satte stopp
En domare i Tennessee beslutade om ett tillfälligt kontaktförbud mot Seaver.
I beslutet hänvisas bland annat till de påstådda hoten, krav på betalning och uppgifter om att Seaver ska ha talat om tillgång till vapen och erfarenhet av våld.
She’s Alive leds av Dolly Partons mångårige manager Danny Nozell.
Bolaget hävdar att situationen blivit så allvarlig att anställda känt sig hotade och att säkerheten kring flera personer har förstärkts.
Vill skjuta upp förhandlingen
Nu vill Bryan Seaver ha mer tid.
En domstolsförhandling var planerad till den 9 oktober, men Seaver har begärt att den ska skjutas fram omkring tio dagar.
Skälet är enkelt: han behöver en advokat.
I sin begäran skriver han att han saknar den juridiska kunskap som krävs för att själv hantera processen och bedöma vilka invändningar som bör göras.
Han motsätter sig samtidigt inte att kontaktförbudet förlängs fram till en ny förhandling.
Domaren har ännu inte fattat beslut om hans begäran.
Familjen tonar ned bråket
Samtidigt försöker delar av familjen tona ned bilden av ett fullskaligt familjekrig.
Dolly Partons syster Freida har sagt att familjen fortfarande älskar Bryan Seaver och att det inte handlar om någon klassisk familjefejd.
Det är möjligt.
Men när advokater, domare, säkerhetsbolag och kontaktförbud blandas in har diskussionen trots allt lämnat nivån för ett vanligt gräl vid köksbordet.
Ett enormt arv att skydda
Dolly Parton lämnade efter sig långt mer än en musikkatalog.
Under ett liv i offentligheten byggde hon upp ett globalt varumärke kring musik, nöjesparker, licensaffärer, film och filantropi. Låtar som ”Jolene”, ”Coat of Many Colors” och ”I Will Always Love You” gjorde henne till en av countrymusikens största stjärnor någonsin.
Nu har kampen om hur hennes arv ska skyddas fått en oväntat dramatisk början.
Dolly Parton ägnade ett helt liv åt att bygga sitt namn.
Det tog bara några veckor efter hennes död innan samma namn hamnade i en rättssal.
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