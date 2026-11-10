5 kulturupplevelser du inte får missa: Dolly Partons sista sång och jugend i Paris

2. Johnny Depp gör Dickens julklassiker mörkare

Johnny Depp spelar Ebenezer Scrooge. Foto: Scott A Garfitt /AP/TT

Charles Dickens En julsaga har filmatiserats så många gånger att ytterligare en version knappast borde väcka någon större uppmärksamhet. Men den här gången är det Johnny Depp som spelar Ebenezer Scrooge, och bakom kameran står Ti West, regissören som gjort skräckfilmerna X, Pearl och MaXXXine.

Det är en kombination som lovar något annat än den vanliga familjevänliga julfilmen.

I Ebenezer får Dickens berättelse en tydligare gotisk prägel. Den girige affärsmannen hemsöks av sitt förflutna och tvingas möta konsekvenserna av sitt liv, med tre andar som minst sagt påträngande vägvisare. Rollistan är också värd uppmärksamhet. Ian McKellen spelar den döde affärspartnern Jacob Marley, medan Rupert Grint gör rollen som Bob Cratchit. Daisy Ridley och Sam Claflin finns också med.

För Depp innebär filmen ytterligare en huvudroll efter några år med betydligt färre stora Hollywoodproduktioner.

Ebenezer har svensk biopremiär den 13 november.

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3. Rivals – brittisk överklass utan skamkänslor

Glöm återhållsamma kostymdramer och artiga tebjudningar. I Rivals är det 1980-tal, champagnen flödar och den brittiska överklassen har fullt upp med att bedra varandra. Serien bygger på Jilly Coopers roman från 1988 och utspelar sig i en värld av tv-moguler, politiker och gamla pengar. Här handlar det lika mycket om vem som får makten över ett tv-bolag som om vem som hamnar i fel säng.

David Tennant spelar den hänsynslöse tv-chefen Tony Baddingham, vars konflikt med den före detta olympiern Rupert Campbell-Black, spelad av Alex Hassell, driver stora delar av handlingen.

I den andra delen av säsong två skruvas intrigerna upp ytterligare. En dödlig bilolycka får konsekvenser för flera av huvudpersonerna, samtidigt som berättelsen börjar lämna Jilly Coopers ursprungliga roman bakom sig.

Om du är ett fan av Rivals kommer du bli glad över att en tredje säsong redan är planerad.

Rivals finns på Disney+ i Sverige. Nya avsnitt släpps från den 11 november.

4. Paris visar jugendkonstens mest extravaganta år

På Petit Palais visas Bruxelles 1900, över 250 verk och föremål från sekelskiftets konst- och designvärld. Foto: FRANCOIS MORI/TT

För drygt 130 år sedan började arkitekter och konstnärer i Bryssel göra uppror mot de strama former som dominerat 1800-talet. Resultatet blev jugend, med böljande linjer, växtmotiv, glas och järn i allt från bostadshus till möbler och smycken.

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På Petit Palais i Paris ägnas nu en stor utställning åt den perioden.

Bruxelles 1900 samlar över 250 verk och föremål från sekelskiftets konst- och designvärld. Bland de viktigaste namnen finns arkitekten Victor Horta, vars Hôtel Tassel från 1890-talet räknas som ett av jugendarkitekturens stora pionjärverk. Även konstnären Fernand Khnopff finns representerad, tillsammans med illustrationer, fotografi och dekorativ konst från den belgiska huvudstadens kulturella storhetstid.

Utställningen visas på Petit Palais till den 25 april 2027.

5. London låter graffitin ta över konsthallen

På Saatchi Gallery i London är det en helt annan konstvärld som står i centrum. Beyond the Streets följer gatukonstens utveckling under sex decennier, från de tidiga graffitimålarna i New York och Philadelphia till dagens internationella konstscen.

Mer än hundra konstnärer och kreatörer medverkar. Bland inslagen finns en rekonstruktion av en graffitimålad tunnelbanevagn från New York, installationer och föremål med koppling till hiphopkulturens framväxt.

Utställningen rör sig mellan måleri, fotografi, musik och mode och visar hur gatukulturen påverkat betydligt mer än konsten.

Beyond the Streets visas på Saatchi Gallery till den 5 maj 2027.

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