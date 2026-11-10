Dolly Partons sista inspelning dyker upp på U2 nya album, Johnny Depp tar sig an en av litteraturens mest ökända snåljåpar och brittisk överklass ställer till med nya skandaler i Rivals. Lägg till två stora konstutställningar i Paris och London, så finns det gott om kultur att ägna sig åt i vinter.
5 kulturupplevelser du inte får missa: Dolly Partons sista sång och jugend i Paris
Nya filmer, musik och tv-serier trängs om uppmärksamheten när novembermörkret lägger sig. Men bland vinterns kulturnyheter finns några som sticker ut lite extra. Som att Dolly Partons sista inspelade sång hamnat på ett album med U2, eller att skräckregissören bakom Pearl nu tar sig an Charles Dickens.
Här är fem aktuella kulturupplevelser, från biosalongen och tv-soffan till två av Europas mest välkända konstgallerier.
1. Dolly Partons sista sång – på U2 nya album
Det tog nio år för U2 att följa upp Songs of Experience. Nu är det irländska bandet tillbaka med sitt sextonde studioalbum, Carnaval De Luz, producerat av Jacknife Lee och med tolv nya låtar.
Men den mest omtalade gästen är knappast någon man förknippar med U2 musik.
Dolly Parton medverkar på avslutningsspåret Torn, i en duett med Bono som enligt bandet blev hennes sista inspelade sånginsats innan hon gick bort. Låten skrevs tillsammans med Johnny McDaid från Snow Patrol och handlar om familjeband som slitits sönder.
Ämnet har fått en särskild laddning efter countryikonens bortgång och den uppmärksammade konflikten kring hennes dödsbo.
Parton var långt mer än en framgångsrik artist. Hon byggde ett omfattande affärsimperium kring sin musik, sina rättigheter och sitt namn, med Nashville som självklar utgångspunkt. Staden lockar fortfarande musikälskare som vill upptäcka platserna bakom Dolly Partons karriär.
U2 firar dessutom 50 år som band. På det nya albumet medverkar bland andra Brian Eno och Daniel Lanois, två namn som varit avgörande för gruppens sound genom åren.
Enligt U2 officiella albuminformation och Associated Press är Torn Dolly Partons sista inspelade sånginsats.
Carnaval De Luz släpps den 13 november.
2. Johnny Depp gör Dickens julklassiker mörkare
Charles Dickens En julsaga har filmatiserats så många gånger att ytterligare en version knappast borde väcka någon större uppmärksamhet. Men den här gången är det Johnny Depp som spelar Ebenezer Scrooge, och bakom kameran står Ti West, regissören som gjort skräckfilmerna X, Pearl och MaXXXine.
Det är en kombination som lovar något annat än den vanliga familjevänliga julfilmen.
I Ebenezer får Dickens berättelse en tydligare gotisk prägel. Den girige affärsmannen hemsöks av sitt förflutna och tvingas möta konsekvenserna av sitt liv, med tre andar som minst sagt påträngande vägvisare. Rollistan är också värd uppmärksamhet. Ian McKellen spelar den döde affärspartnern Jacob Marley, medan Rupert Grint gör rollen som Bob Cratchit. Daisy Ridley och Sam Claflin finns också med.
För Depp innebär filmen ytterligare en huvudroll efter några år med betydligt färre stora Hollywoodproduktioner.
Ebenezer har svensk biopremiär den 13 november.
3. Rivals – brittisk överklass utan skamkänslor
Glöm återhållsamma kostymdramer och artiga tebjudningar. I Rivals är det 1980-tal, champagnen flödar och den brittiska överklassen har fullt upp med att bedra varandra. Serien bygger på Jilly Coopers roman från 1988 och utspelar sig i en värld av tv-moguler, politiker och gamla pengar. Här handlar det lika mycket om vem som får makten över ett tv-bolag som om vem som hamnar i fel säng.
David Tennant spelar den hänsynslöse tv-chefen Tony Baddingham, vars konflikt med den före detta olympiern Rupert Campbell-Black, spelad av Alex Hassell, driver stora delar av handlingen.
I den andra delen av säsong två skruvas intrigerna upp ytterligare. En dödlig bilolycka får konsekvenser för flera av huvudpersonerna, samtidigt som berättelsen börjar lämna Jilly Coopers ursprungliga roman bakom sig.
Om du är ett fan av Rivals kommer du bli glad över att en tredje säsong redan är planerad.
Rivals finns på Disney+ i Sverige. Nya avsnitt släpps från den 11 november.
4. Paris visar jugendkonstens mest extravaganta år
För drygt 130 år sedan började arkitekter och konstnärer i Bryssel göra uppror mot de strama former som dominerat 1800-talet. Resultatet blev jugend, med böljande linjer, växtmotiv, glas och järn i allt från bostadshus till möbler och smycken.
På Petit Palais i Paris ägnas nu en stor utställning åt den perioden.
Bruxelles 1900 samlar över 250 verk och föremål från sekelskiftets konst- och designvärld. Bland de viktigaste namnen finns arkitekten Victor Horta, vars Hôtel Tassel från 1890-talet räknas som ett av jugendarkitekturens stora pionjärverk. Även konstnären Fernand Khnopff finns representerad, tillsammans med illustrationer, fotografi och dekorativ konst från den belgiska huvudstadens kulturella storhetstid.
Utställningen visas på Petit Palais till den 25 april 2027.
5. London låter graffitin ta över konsthallen
På Saatchi Gallery i London är det en helt annan konstvärld som står i centrum. Beyond the Streets följer gatukonstens utveckling under sex decennier, från de tidiga graffitimålarna i New York och Philadelphia till dagens internationella konstscen.
Mer än hundra konstnärer och kreatörer medverkar. Bland inslagen finns en rekonstruktion av en graffitimålad tunnelbanevagn från New York, installationer och föremål med koppling till hiphopkulturens framväxt.
Utställningen rör sig mellan måleri, fotografi, musik och mode och visar hur gatukulturen påverkat betydligt mer än konsten.
Beyond the Streets visas på Saatchi Gallery till den 5 maj 2027.
Läs mer: Från Stephen King till Lars Kepler – oktobers bästa nya serier. Dagens PS