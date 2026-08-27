Nashville är staden där countrymusiken blev industri, religion och turistattraktion på samma gång. Dolly Parton föddes visserligen i Locust Ridge utanför Sevierville i östra Tennessee, men dagen efter sin 18-årsdag flyttade hon till Nashville för att bli stjärna. Resten är, som man brukar säga i de här trakterna, countryhistoria.
Sju måsten i Dolly Partons musikaliska hemstad
New York Times klassiska 36-timmarsguide visar ett Nashville som är betydligt större än neonljusen och svensexorna på Lower Broadway. Här är vår uppdaterade topp sju för en perfekt långhelg i Music City.
1. Börja med Dolly
2026 fick Nashville en ny självklar pilgrimsplats: Dolly’s Life of Many Colors Museum, en hel våning i Dolly Partons nya SongTeller Hotel. Museet följer resan från fattig uppväxt i Smoky Mountains till låtskrivare, superstjärna och affärsimperium. För Dolly-fans är saken därmed avgjord redan före frukost.
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2. Sätt dig i kyrkbänken på Ryman
Ryman Auditorium kallas ”The Mother Church of Country Music”, och det är ingen överdrift. Den gamla kyrkan blev Grand Ole Oprys mest berömda hem och har sett nästan alla som räknas stå på scenen. Numera innehåller rundturen också föremål från bland andra Dolly Parton, Patsy Cline och Johnny Cash.
Ett tips: försök även få biljett till en konsert. Ryman används fortfarande flitigt – historien har tack och lov inte blivit museum på heltid.
3. Förstå musiken bakom countrymusiken
Nashville är inte bara vit country. National Museum of African American Music berättar historien om gospel, blues, jazz, R&B och hiphop och hur afroamerikansk musik har format hela USA soundtrack. Museet öppnade 2021 och firar femårsjubileum 2026.
Det är ett av de stopp som gör Nashville betydligt intressantare än ännu en stad där man säljer cowboyhattar till berusade turister.
4. Drick öl på riktigt
Lower Broadway kan stundtals kännas som om Las Vegas fått ett barn med en countryfestival. Men Robert’s Western World håller fortfarande ställningarna som en av områdets klassiska honky-tonks.
Här är countrymusiken traditionell, ölen kall och den berömda friterade bolognamackan fortfarande en institution. Mer Tennessee blir det knappast utan att köpa en pickup.
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5. Låt bartendern bestämma
När Broadway blir för mycket: åk till East Nashville och knacka på dörren till Attaboy. Här finns ingen vanlig drinklista. Bartendern frågar vad du gillar och bygger drinken därefter.
Det är mer New York-speakeasy än Nashville-saloon, vilket är precis poängen. Staden håller på att förändras, och det märks inte minst i barerna.
6. Ta en paus från gitarrerna
Efter två dygn med livemusik behöver även den mest hängivne countryälskaren vila öronen. Cheekwood Estate & Gardens erbjuder 55 tunnland trädgårdar, skulpturer och en pampig herrgård från 1930-talet.
Det är Nashvilles gröna nödbroms och ett bra sätt att påminna kroppen om att semester också kan innebära promenader utan starköl och pedal steel.
7. Ät brunch i East Nashville
Avsluta på Lou, den lilla restaurangen i en vit bungalow i East Nashville. Köket blandar södra Kalifornien med Paris och brunchens bovetepannkakor med choklad och lönnsirap har blivit en mindre lokal klassiker.
Det sammanfattar dagens Nashville ganska bra: countryrötterna finns överallt, men staden har slutat nöja sig med boots, bourbon och ”Jolene”.
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