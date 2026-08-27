Sju måsten i Dolly Partons musikaliska hemstad

2. Sätt dig i kyrkbänken på Ryman

Ryman Auditorium kallas ”The Mother Church of Country Music”, och det är ingen överdrift. Den gamla kyrkan blev Grand Ole Oprys mest berömda hem och har sett nästan alla som räknas stå på scenen. Numera innehåller rundturen också föremål från bland andra Dolly Parton, Patsy Cline och Johnny Cash.

Ett tips: försök även få biljett till en konsert. Ryman används fortfarande flitigt – historien har tack och lov inte blivit museum på heltid.

Dolly Parton flyttade till Nashville som 18-åring. Där började resan mot ”Jolene”, ”9 to 5” och världsberömmelse. Foto: Visit Nashville/Instagram

3. Förstå musiken bakom countrymusiken

Nashville är inte bara vit country. National Museum of African American Music berättar historien om gospel, blues, jazz, R&B och hiphop och hur afroamerikansk musik har format hela USA soundtrack. Museet öppnade 2021 och firar femårsjubileum 2026.

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Det är ett av de stopp som gör Nashville betydligt intressantare än ännu en stad där man säljer cowboyhattar till berusade turister.

Nashville kallas Music City av en anledning. Country dominerar, men stadens musikaliska historia rymmer betydligt mer. Foto: Visit Nashville/Instagram

4. Drick öl på riktigt

Lower Broadway kan stundtals kännas som om Las Vegas fått ett barn med en countryfestival. Men Robert’s Western World håller fortfarande ställningarna som en av områdets klassiska honky-tonks.

Här är countrymusiken traditionell, ölen kall och den berömda friterade bolognamackan fortfarande en institution. Mer Tennessee blir det knappast utan att köpa en pickup.

5. Låt bartendern bestämma

När Broadway blir för mycket: åk till East Nashville och knacka på dörren till Attaboy. Här finns ingen vanlig drinklista. Bartendern frågar vad du gillar och bygger drinken därefter.

Det är mer New York-speakeasy än Nashville-saloon, vilket är precis poängen. Staden håller på att förändras, och det märks inte minst i barerna.

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Bakom cowboyhattar och neon finns ett Nashville med cocktailbarer, nya restauranger, museer och snabbt växande stadsdelar. Foto: Visit Nashville/Instagram

6. Ta en paus från gitarrerna

Efter två dygn med livemusik behöver även den mest hängivne countryälskaren vila öronen. Cheekwood Estate & Gardens erbjuder 55 tunnland trädgårdar, skulpturer och en pampig herrgård från 1930-talet.

Det är Nashvilles gröna nödbroms och ett bra sätt att påminna kroppen om att semester också kan innebära promenader utan starköl och pedal steel.

Dolly Parton är inte född i Nashville, men få artister är lika starkt förknippade med staden där hon blev en av countrymusikens största stjärnor. Foto: Visit Nashville/Instagram

7. Ät brunch i East Nashville

Avsluta på Lou, den lilla restaurangen i en vit bungalow i East Nashville. Köket blandar södra Kalifornien med Paris och brunchens bovetepannkakor med choklad och lönnsirap har blivit en mindre lokal klassiker.

Det sammanfattar dagens Nashville ganska bra: countryrötterna finns överallt, men staden har slutat nöja sig med boots, bourbon och ”Jolene”.

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