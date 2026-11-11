Adam Golden köpte en Rolex Datejust med urtavla av obsidian. Sedan började samlare på Instagram undra om materialet i själva verket var onyx. Skillnaden kunde påverka värdet rejält, och affären är en av historierna i dokumentären Chasing Time, som hade världspremiär på Austin Film Festival den 30 oktober.
Obsidian eller onyx? Striden om en Rolex-urtavla i ny klockdokumentär
Klockan var avsedd för en viktig kund. När tvivlen spreds anlitade Golden en certifierad gemmolog, enligt Robb Report. Golden är vintagehandlare och verkar genom Menta Watches i Miami. Han var tidigare jurist och lämnade familjens advokatbyrå för klockbranschen, något som pappan först inte var glad över, enligt The Austin Chronicle.
Ville inte göra klockvärldens Selling Sunset
Idén till filmen föddes när regissören Chris Gary, själv klocksamlare, fick se ett förslag till en realityserie om vintagehandlare. Upplägget liknade Netflix-succén Selling Sunset, med lyxfastigheter, konflikter och stora provisioner.
Gary var inte imponerad. Han tyckte att formatet reducerade klockhandeln till konkurrens och pengar, och att det inte var ärligt, säger han i en intervju med Robb Report. I stället byggde han en dokumentär där samlare, handlare, auktionshus och urmakare berättar sina egna historier. Filmens röda tråd är frågan vad man egentligen gör med sin tid.
Tre år i sju städer
Under tre år följde filmteamet Golden genom Miami, Los Angeles, New York, Toronto, Tokyo, Genève och Aten, till auktioner, privata möten och urmakarverkstäder. Gary och Golden hade gjort affärer med varandra i flera år innan inspelningen började.
Bland dem som medverkar finns musikern och samlaren Geddy Lee, samlaren Auro Montanari, mer känd som John Goldberger, Sotheby’s klockexpert Geoff Hess, Hodinkees grundare Ben Clymer och konstnären Wes Lang, enligt Robb Report och filmens webbplats.
I podden Unpolished Watches berättar Golden och Gary om hur svårt det kan vara att värdera äldre klockor, och varför rekordförsäljningar ger en missvisande bild av marknaden. Skick, originaldelar och dokumentation avgör priset även för vanligare modeller. På den svenska andrahandsmarknaden kan en begagnad Rolex Submariner kosta mer än en ny.
När klockan blir mer än en investering
Gary har samlat sedan barndomen. Som femåring fick han en Mickey Mouse-klocka av sin pappa, och som niåring hade han en hel rad klockor på byrån, berättar han för The Austin Chronicle. Hans mest värdefulla ägodel är i dag inte en klocka utan ett bälte som han ärvt efter pappan.
Golden säger att han vill arbeta med alla oavsett budget, och att han ibland avråder kunder från en klocka han gärna hade sålt. Själv beskriver han samlandet som ett sätt att fylla tiden med något som ger lite extra.
Premiär för Chasing Time
Dokumentären hade världspremiär den 30 oktober 2026, enligt festivalens program, med en andra visning den 4 november. Chris Gary har tidigare arbetat med produktioner för bland andra HBO, ESPN och Warner Bros, enligt BroadwayWorld. Något svenskt premiärdatum har inte presenterats.
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