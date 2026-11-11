Obsidian eller onyx? Striden om en Rolex-urtavla i ny klockdokumentär

Tre år i sju städer

En dokumentär där samlare, handlare, auktionshus och urmakare berättar sina egna historier. Foto: Chasing Time

Under tre år följde filmteamet Golden genom Miami, Los Angeles, New York, Toronto, Tokyo, Genève och Aten, till auktioner, privata möten och urmakarverkstäder. Gary och Golden hade gjort affärer med varandra i flera år innan inspelningen började.

Bland dem som medverkar finns musikern och samlaren Geddy Lee, samlaren Auro Montanari, mer känd som John Goldberger, Sotheby’s klockexpert Geoff Hess, Hodinkees grundare Ben Clymer och konstnären Wes Lang, enligt Robb Report och filmens webbplats.

I podden Unpolished Watches berättar Golden och Gary om hur svårt det kan vara att värdera äldre klockor, och varför rekordförsäljningar ger en missvisande bild av marknaden. Skick, originaldelar och dokumentation avgör priset även för vanligare modeller. På den svenska andrahandsmarknaden kan en begagnad Rolex Submariner kosta mer än en ny.

Golden och Gary berättar i en podd om hur svårt det kan vara att värdera äldre klockor. Foto: Chasing Time

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När klockan blir mer än en investering

Gary har samlat sedan barndomen. Som femåring fick han en Mickey Mouse-klocka av sin pappa, och som niåring hade han en hel rad klockor på byrån, berättar han för The Austin Chronicle. Hans mest värdefulla ägodel är i dag inte en klocka utan ett bälte som han ärvt efter pappan.

Golden säger att han vill arbeta med alla oavsett budget, och att han ibland avråder kunder från en klocka han gärna hade sålt. Själv beskriver han samlandet som ett sätt att fylla tiden med något som ger lite extra.

Premiär för Chasing Time

Värrldspremiären var 30/10 2026, något svenskt premiärdatum finns inte när denna artikel skrivs. Foto: Chasing Time

Dokumentären hade världspremiär den 30 oktober 2026, enligt festivalens program, med en andra visning den 4 november. Chris Gary har tidigare arbetat med produktioner för bland andra HBO, ESPN och Warner Bros, enligt BroadwayWorld. Något svenskt premiärdatum har inte presenterats.

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