En katalog med 3 000 låtar

Katalogen omfattar över 3 000 låtar och värderades av Forbes till cirka 120 miljoner dollar, motsvarande 1 138 miljoner kronor, år 2025. Redan 1966 startade hon förlaget Owe-Par med sin morbror Bill Owens och behöll därmed förlagsrättigheterna, enligt IBTimes.

Beslutet visade sig vara rätt när Elvis Presleys manager Colonel Tom Parker krävde halva förlagsrätten till ”I will always love you” för att Elvis skulle spela in den. Parton sa då nej. När Whitney Houston gjorde sin version 1992 var rättigheterna kvar hos henne, enligt Forbes.

Ingen vet vem som ärver

Paret fick inga barn, och maken Carl Dean dog den 3 mars 2025, 82 år gammal. Vem som tar över andelen i Dollywood eller kontrollen över katalogen är inte offentligt ännu.

Överföringen styrs av bolagsavtal, truster och testamentshandlingar som ännu inte redovisats, enligt IBTimes.

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Bokprogrammet ”Imagination Library” som varje månad skickar gratis böcker till barn upp till fem år i fem länder, fortsätter dock. Dollywood Foundation står för overhead medan lokala partner betalar böcker och porto, enligt Forbes. Totalt har 300 miljoner böcker har delats ut sedan 1995.

Partons katalog är en av de stora som aldrig sålts, i en marknad där svenska köpare är tongivande. Senast i somras rapporterade vi om affären om att Abba-björn köper upp Iron Maiden.

Pophouse, grundat av Björn Ulvaeus och EQT-grundaren Conni Jonsson, har köpt rättigheter till bland andra Kiss och Swedish House Mafia, enligt Realtid.

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