Gitarren förstördes på flyget – advokat stämmer Swiss på 15 000 kronor

Halshuvudet gick av

Det var ingen repa i lacken. Gitarrens halshuvud, där stämskruvarna sitter, hade brutits av, och träet i brottytan var splittrat, enligt stämningsansökan. Advokaten menar att en sådan skada kräver ett kraftigt slag, ett fall från höjd eller ett stort yttre tryck, och att gitarren därför måste ha hanterats vårdslöst medan den var hos flygbolaget. Denna uppfattning har inte domstolen prövat.

Kravet: 15 000 kronor

Han vill ha 15 000 kronor: Drygt 3 000 för reparationen och omkring 12 000 för värdeminskning. Swiss ska enligt stämningsansökan ha tagit ansvar för reparationen men inte för hela beloppet, och velat att utbetalningen skulle gälla som en slutlig uppgörelse. Det tackade advokaten nej till.

Han uppger också att han fick intrycket att en AI-baserad chattbot hanterade hans krav. Advokaten för sin egen talan i målet som har målnummer FT 22107-26. Någon dom finns inte, enligt Dagens Juridik, som publicerade uppgifterna den 13 november.

Vad säger reglerna?

Både Schweiz och Sverige har anslutit sig till Montrealkonventionen, som styr flygbolagens ansvar för bagage. För incheckat bagage svarar flygbolaget som huvudregel för skadan även utan eget fel, om den inte beror på bagagets egna egenskaper. Det framgår av det informationsblad som EU-flygbolag måste lämna.

Ansvaret har dock ett tak och sedan den 28 december 2024 är det 1 519 särskilda dragningsrätter (SDR) per passagerare, ungefär 1 880 euro eller omkring 21 000 kronor. Advokatens krav ligger alltså under taket. Striden handlar i stället om vad värdeminskningen efter en reparation är värd, och resenären måste kunna styrka sin skada.

Om det händer dig

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Skadat bagage ska reklameras skriftligen till flygbolaget inom sju dagar, enligt EU:s konsumentinformation, och en talan måste väckas inom två år.

Ta bilder på skadan och spara kvittona. Många väljer att ta hjälp av företag som driver ersättningsärenden mot avgift, och Dagens PS har skrivit om hur svenska resenärer varnas för flygindustrins nya mellanhand.

Läs mer: Om bombhot stoppar ditt flyg kan du gå miste om tusenlappar. Dagens PS