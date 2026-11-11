Hollywoodstjärnans ikoniska filmhem till salu för 39 miljoner kronor

Kathleen Kellys vardagsrum fanns aldrig här

Den ljusa lägenheten i filmen, med sina blommiga textilier, antika möbler och böcker i nästan varje hörn, byggdes i själva verket upp i en filmstudio i New Jersey. Huset på West 89th Street användes för exteriörscenerna. En detalj som bostadssajten Brick Underground har uppmärksammat i sin genomgång av filmens New York-adresser. Redan vid inspelningen var fastigheten uppdelad i flera lägenheter.

Kathleens hem var ändå en viktig del av berättelsen. Inredningen förstärkte bilden av en kvinna som älskade böcker, trivdes i sitt kvarter och höll fast vid den lilla bokhandel hon ärvt av sin mamma. Kontrasten till Joe Fox, med hans stora bokhandelsimperium och betydligt mer välbeställda tillvaro, var tydlig.

Nora Ephron var skicklig på att låta miljöerna berätta om sina rollfigurer. Kathleen hade inte särskilt mycket pengar, men hennes hem var personligt och ombonat. Joe bodde modernare och mer påkostat, med utsikt över Hudsonfloden.

Filmfans fotograferar fortfarande entrén

Huset på West 89th Street har länge varit ett utflyktsmål för besökare som vill återuppleva platserna från You’ve Got Mail.

Mäklaren Richard Pretsfelder berättar för New York Post att människor regelbundet stannar framför huset för att fotografera den välbekanta fasaden.

Mycket av filmens charm ligger just i miljöerna. Kathleen som går hem genom kvarteren med sina matkassar, mötena på Café Lalo och promenaderna genom Riverside Park. På 1990-talet var internetromansen fortfarande något nytt, medan bokhandeln och de små butikerna representerade ett New York som redan höll på att förändras.

Även den fiktiva barnbokhandeln The Shop Around the Corner hade en verklig adress. Scenerna spelades in i en butikslokal på West 69th Street, som gjordes om för filmproduktionen.

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Några kvarter norrut, i 91st Street Garden i Riverside Park, utspelar sig filmens avslutande möte mellan Kathleen och Joe. Parken ligger bara en kort promenad från huset som nu söker en ny ägare.

Priset är 39 miljoner – men driften kostar

Utgångspriset på 3,95 miljoner dollar motsvarar cirka 39 miljoner svenska kronor. I köpet ingår hela fastigheten med dess sju bostäder och privata trädgård.

Den årliga fastighetsskatten uppgår enligt mäklaruppgifterna till närmare 80 000 dollar, motsvarande omkring 790 000 kronor. Därtill kommer underhåll och drift av ett hus som har mer än 130 år på nacken.

De separata lägenheterna kan ge hyresintäkter, men någon fullständig kalkyl över intäkter och kostnader framgår inte av den offentliga bostadsannonsen.

Försäljningen omfattar däremot något som knappast går att värdera i kvadratmeter eller hyresintäkter: En av de mest välkända bostadsadresserna från 1990-talets romantiska filmkomedier. Entrétrappan, de höga fönstren och den lugna gatan finns kvar, och ser precis ut som när Kathleen Kelly skyndade hem för att se om hon hade fått ett nytt mejl.

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