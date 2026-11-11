Nästan 30 år efter premiären av You’ve Got Mail är huset där Meg Ryans rollfigur bodde till salu. För omkring 39 miljoner kronor får köparen en välkänd filmadress på Manhattan, men bakom fasaden väntar något helt annat än den ombonade lägenheten från filmen.
Hollywoodstjärnans ikoniska filmhem till salu för 39 miljoner kronor
Det finns filmhem som man minns och Kathleen Kellys lägenhet i You’ve Got Mail är ett av dem, med sina blommiga tyger, välfyllda bokhyllor och fönster mot en av New Yorks trädkantade gator. Här satt Meg Ryan framför datorn och skrev till den mystiske NY152, ovetande om att mannen bakom signaturen var hennes värsta konkurrent.
Tom Hanks spelade Joe Fox (den mystiske NY152), arvtagare till en bokhandelskedja som hotade Kathleens lilla barnbokhandel. Nora Ephrons romantiska komedi från 1998 blev en kärleksförklaring till Upper West Side, där kvartersbutiker, kaféer och gamla tegelhus fick nästan lika mycket utrymme som kärlekshistorien.
Nu har en av filmens mest igenkännliga adresser dykt upp på bostadsmarknaden. Huset på 328 West 89th Street, där Kathleen bodde i filmen, är till salu för 3,95 miljoner dollar, motsvarande cirka 39 miljoner kronor.
Sju lägenheter bakom den berömda fasaden
På den lugna gatan mellan West End Avenue och Riverside Drive står huset fortfarande med sin höga entrétrappa, sina burspråk och sin fasad i tegel och kalksten. Det uppfördes i slutet av 1800-talet och är byggt i renässansinspirerad stil, med dekorativa detaljer kring fönster och entré.
Men någon stor, sammanhängande Kathleen Kelly-våning finns inte bakom ytterdörren.
Enligt mäklarfirman Leslie J. Garfield är fastigheten uppdelad i sju bostäder. Den största är en etagelägenhet avsedd för ägaren, medan de övriga sex utgör separata lägenheter.
Huset omfattar totalt cirka 547 kvadratmeter, fördelade på fem våningar och källare. Här finns åtta sovrum, nio badrum och gott om bevarade originaldetaljer, däribland parkettgolv, högt i tak och sex eldstäder. På baksidan ligger en privat trädgård, något som inte är självklart i de tättbebyggda kvarteren på Manhattan.
Köparen tar alltså över en bostadsfastighet med flera lägenheter snarare än ett traditionellt enfamiljshus. Den befintliga planlösningen öppnar för uthyrning, men den som vill göra om huset till ett enda hem måste först undersöka vilka regler och hyresförhållanden som gäller.
Kathleen Kellys vardagsrum fanns aldrig här
Den ljusa lägenheten i filmen, med sina blommiga textilier, antika möbler och böcker i nästan varje hörn, byggdes i själva verket upp i en filmstudio i New Jersey. Huset på West 89th Street användes för exteriörscenerna. En detalj som bostadssajten Brick Underground har uppmärksammat i sin genomgång av filmens New York-adresser. Redan vid inspelningen var fastigheten uppdelad i flera lägenheter.
Kathleens hem var ändå en viktig del av berättelsen. Inredningen förstärkte bilden av en kvinna som älskade böcker, trivdes i sitt kvarter och höll fast vid den lilla bokhandel hon ärvt av sin mamma. Kontrasten till Joe Fox, med hans stora bokhandelsimperium och betydligt mer välbeställda tillvaro, var tydlig.
Nora Ephron var skicklig på att låta miljöerna berätta om sina rollfigurer. Kathleen hade inte särskilt mycket pengar, men hennes hem var personligt och ombonat. Joe bodde modernare och mer påkostat, med utsikt över Hudsonfloden.
Filmfans fotograferar fortfarande entrén
Huset på West 89th Street har länge varit ett utflyktsmål för besökare som vill återuppleva platserna från You’ve Got Mail.
Mäklaren Richard Pretsfelder berättar för New York Post att människor regelbundet stannar framför huset för att fotografera den välbekanta fasaden.
Mycket av filmens charm ligger just i miljöerna. Kathleen som går hem genom kvarteren med sina matkassar, mötena på Café Lalo och promenaderna genom Riverside Park. På 1990-talet var internetromansen fortfarande något nytt, medan bokhandeln och de små butikerna representerade ett New York som redan höll på att förändras.
Även den fiktiva barnbokhandeln The Shop Around the Corner hade en verklig adress. Scenerna spelades in i en butikslokal på West 69th Street, som gjordes om för filmproduktionen.
Några kvarter norrut, i 91st Street Garden i Riverside Park, utspelar sig filmens avslutande möte mellan Kathleen och Joe. Parken ligger bara en kort promenad från huset som nu söker en ny ägare.
Priset är 39 miljoner – men driften kostar
Utgångspriset på 3,95 miljoner dollar motsvarar cirka 39 miljoner svenska kronor. I köpet ingår hela fastigheten med dess sju bostäder och privata trädgård.
Den årliga fastighetsskatten uppgår enligt mäklaruppgifterna till närmare 80 000 dollar, motsvarande omkring 790 000 kronor. Därtill kommer underhåll och drift av ett hus som har mer än 130 år på nacken.
De separata lägenheterna kan ge hyresintäkter, men någon fullständig kalkyl över intäkter och kostnader framgår inte av den offentliga bostadsannonsen.
Försäljningen omfattar däremot något som knappast går att värdera i kvadratmeter eller hyresintäkter: En av de mest välkända bostadsadresserna från 1990-talets romantiska filmkomedier. Entrétrappan, de höga fönstren och den lugna gatan finns kvar, och ser precis ut som när Kathleen Kelly skyndade hem för att se om hon hade fått ett nytt mejl.
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