Pattinson är sedan september global ambassadör för Jaeger-LeCoultre och har dessutom ett mångårigt samarbete med modehuset Dior. På filmduken har Bond däremot burit Omega ända sedan Pierce Brosnan tog över rollen i GoldenEye 1995.

Enligt Vogue Business kan Pattinsons befintliga reklamavtal behöva hanteras innan det står klart vilka varumärken som får utrusta honom som 007.

Omega har byggt en mångmiljonaffär kring Bond

James Bonds klocka har länge varit betydligt mer än filmrekvisita. Sedan Pierce Brosnan bar en Omega Seamaster i GoldenEye har märket följt med genom samtliga fem Bondfilmer med Daniel Craig. Samarbetet har också gett upphov till en rad specialmodeller, från klassiska dykarklockor till påkostade samlarutgåvor.

I oktober lanserade Omega sex nya Seamaster-modeller med James Bond- och Spectre-tema. De mest exklusiva säljs i numrerade samlarpaket för motsvarande omkring 900 000 kronor, medan andra modeller kostar runt 86 000 kronor. Tillverkaren har dessutom fortsatt att utveckla Seamaster-serien med nya exklusiva modeller, där priserna kan överstiga 150 000 kronor.

Att Bond är en lönsam ambassadör framgår också av uppgifter från Omegas tidigare vd Jean-Claude Biver. Han har berättat att han en gång erbjöd upp till två miljoner dollar, motsvarande omkring 19 miljoner kronor, för att säkra samarbetet med filmserien.

Enligt schweiziska SWI swissinfo har Omegas nuvarande vd Raynald Aeschlimann tidigare bekräftat att försäljningen ökar märkbart i samband med Bondpremiärer, utan att ange några exakta siffror.