Robert Pattinson är klar som nästa James Bond, men redan innan kamerorna börjat rulla har en känslig fråga uppstått för lyxindustrin. Skådespelaren har ett färskt avtal med schweiziska Jaeger-LeCoultre, medan agent 007 har burit Omega i över 30 år. Bakom valet av klocka finns en av filmvärldens mest värdefulla reklamplattformar.
Nye James Bond kan utlösa klockstrid – två jättar vill ha 007
När Robert Pattinson presenterades som nästa James Bond fick filmvärlden äntligen svar på vem som efterträder Daniel Craig. Den kommande filmen ska regisseras av Denis Villeneuve, men för två schweiziska klocktillverkare har rollbesättningen redan skapat ett kommersiellt huvudbry.
Pattinson är sedan september global ambassadör för Jaeger-LeCoultre och har dessutom ett mångårigt samarbete med modehuset Dior. På filmduken har Bond däremot burit Omega ända sedan Pierce Brosnan tog över rollen i GoldenEye 1995.
Enligt Vogue Business kan Pattinsons befintliga reklamavtal behöva hanteras innan det står klart vilka varumärken som får utrusta honom som 007.
Omega har byggt en mångmiljonaffär kring Bond
James Bonds klocka har länge varit betydligt mer än filmrekvisita. Sedan Pierce Brosnan bar en Omega Seamaster i GoldenEye har märket följt med genom samtliga fem Bondfilmer med Daniel Craig. Samarbetet har också gett upphov till en rad specialmodeller, från klassiska dykarklockor till påkostade samlarutgåvor.
I oktober lanserade Omega sex nya Seamaster-modeller med James Bond- och Spectre-tema. De mest exklusiva säljs i numrerade samlarpaket för motsvarande omkring 900 000 kronor, medan andra modeller kostar runt 86 000 kronor. Tillverkaren har dessutom fortsatt att utveckla Seamaster-serien med nya exklusiva modeller, där priserna kan överstiga 150 000 kronor.
Att Bond är en lönsam ambassadör framgår också av uppgifter från Omegas tidigare vd Jean-Claude Biver. Han har berättat att han en gång erbjöd upp till två miljoner dollar, motsvarande omkring 19 miljoner kronor, för att säkra samarbetet med filmserien.
Enligt schweiziska SWI swissinfo har Omegas nuvarande vd Raynald Aeschlimann tidigare bekräftat att försäljningen ökar märkbart i samband med Bondpremiärer, utan att ange några exakta siffror.
Pattinson skrev på för konkurrenten
Det som gör nästa Bondfilm särskilt intressant är att Pattinson redan har en etablerad relation med ett konkurrerande klockmärke.
I september 2026 presenterades han som global ambassadör för Jaeger-LeCoultre, som ingår i lyxkoncernen Richemont tillsammans med bland annat Cartier. Skådespelaren har synts med flera av märkets exklusiva modeller. Under filmfestivalen i Venedig bar han en diamantbesatt Master Hybris Artistica Calibre 184, en klocka som enligt Esquire värderats till närmare en miljon dollar.
Enligt Vogue Business genererade beskedet om ambassadörskapet ett uppskattat medievärde på en miljon dollar, cirka 9,5 miljoner kronor, under de första 48 timmarna. Men ett personligt reklamavtal innebär inte automatiskt att samma märke får synas i en film. Produktionen kan teckna egna kommersiella avtal, och vissa ambassadörskontrakt tillåter att skådespelare använder konkurrenternas produkter i sina roller.
När Omega tillfrågades om det framtida Bond-samarbetet av nyhetsbyrån AWP avböjde företaget att kommentera frågan, enligt SWI swissinfo.
Reklamavtal för närmare en miljard kronor
James Bond har i årtionden varit en av filmvärldens mest attraktiva reklampelare. Aston Martin, Bollinger och Omega är några av de varumärken som byggt långvariga samarbeten med agent 007. Enligt uppskattningar som Vogue Business hänvisar till uppgick värdet av produktplaceringarna i Spectre från 2015 till omkring 45 miljoner dollar, motsvarande cirka 430 miljoner kronor.
För No Time to Die från 2021 uppskattades det samlade värdet av filmens varumärkessamarbeten till närmare 100 miljoner dollar, omkring 950 miljoner kronor. Siffrorna gäller flera varumärken tillsammans och inte enbart klockorna.
En specialutgåva av en Bondklocka kan dessutom säljas långt efter filmpremiären. För Omega handlar samarbetet därmed både om exponeringen på filmduken och om möjligheten att utveckla produkter med direkt koppling till 007.
Dior kan också ta plats i Bonds garderob
Pattinson har varit ansiktet utåt för Dior sedan 2013. Hans nya roll väcker därför även frågan om det franska modehuset kan bli aktuellt som leverantör av Bonds kostymer.
Pierce Brosnan bar Brioni, medan Daniel Craig framför allt förknippades med Tom Ford under sina senare Bondfilmer.
Enligt uppgifter reglerade Pattinsons inledande överenskommelse om Bondrollen inte hans befintliga samarbeten med Dior och Jaeger-LeCoultre. Frågorna behöver därför lösas i de fortsatta avtalsdiskussionerna.
Ännu har inga nya klock- eller kostymleverantörer presenterats för filmen. På det första officiella fotografiet av Pattinson som James Bond syns han i smoking med pistol i handen, men utan klocka på handleden.
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