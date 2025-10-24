Dagensps.se
Weekend
Mat & Vin

Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz – samma druva, olika världar

En flaska Syrah om dagen håller terapeuten på avstånd. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz? Kärt barn har många namn. I dag handlar skillnaden mer om stil än om geografi – ett generöst, fruktigt vin kallas gärna Shiraz, medan ett stramt och terroirdrivet vin får heta Syrah. Här är fyra lysande exempel som visar druvans alla personligheter, från solvarma Sydafrika till eleganta Rhône – plus en svensk öl som passar perfekt till höstmiddagen.

Veckans vintips är för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.

Shiraz eller Syrah – två namn, en baksmälla dagen efter. (Foto: Pressbild)

Som tumregel används Syrah i svalare klimat och Shiraz i varmare. I dag handlar det ofta mer om stil än om geografi: ett generöst, fruktigt vin kallas gärna Shiraz, medan ett stramt och terroirdrivet vin får heta Syrah – även i Australien.
Oavsett om du faller för Shirazens solmogna kraft eller Syrahs svala elegans, är det här en druva som talar alla vinets språk – och som det är lätt att förälska sig i.

Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare

Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som ska sparas i källaren.

Veckans vintips fynd: Juno Shiraz 2024

99 kronor (art. 20124)
Western Cape, Sydafrika

Juno Shiraz är ett Fairtrade-märkt vin som ligger långt över sin prisklass. Producenten Cape Wine Company visar att det går att kombinera smak, stil och socialt ansvar. Sedan 1600-talet har man gjort vin i Western Cape – och här trivs Shiraz bättre än någon annanstans.
Resultatet är ett kraftfullt och fruktigt vin med toner av skogshallon, mörka bär, plommon, lakrits, rosa peppar och vilda örter. Perfekt till kryddig korv, linsgryta eller rostade morötter med yoghurt och örter.
Länk till Systembolaget

Veckans vintips med stil: First Drop Wines Mother’s Milk Shiraz 2023

179 kronor (art. 95260)
Barossa Valley, Australien

First Drop Wines är en relativt ung röst i Barossa Valley med hållbarhet och minimal intervention som filosofi – och dessutom med massor av charm. Frukten kommer från både Barossa och Eden Valley och blandar fyllighet med energi.
Mother’s Milk Shiraz är generöst, solvärmt och vackert balanserat, med lager av svarta körsbär, björnbär, skogsmark, kryddor och en touch av nougat. Serveras gärna till BBQ-revbensspjäll eller chili med sötpotatis och svarta bönor.
Länk till Systembolaget

Veckans vintips till ett speciellt tillfälle: M. Chapoutier Les Meysonniers Crozes-Hermitage 2023

249 kronor (art. 74136)
Rhône, Frankrike

“Michel Chapoutier är något av en levande legend när det gäller Syrah. Även om han odlar druvan världen över är det i Rhône han briljerar.
Les Meysonniers Crozes-Hermitage är en klassisk fransk Syrah – elegant, strukturerad och med ett svalt, precist uttryck. Här får du toner av svarta vinbär, hallon, viol, svarta oliver och krossad peppar. Servera till stekt lamm med vitlök och rosmarin, bräserat kött eller oxrullader.”
Länk till Systembolaget

Veckans vintips för vinkällaren: Pierre Gaillard Esprit de Blonde Côte Rôtie 2020

1 299 kronor (art. 78362)
Rhône, Frankrike

Pierre Gaillard är en mästare i Côte Rôtie – punkt slut. Hans 60-åriga vinstockar ger en kompakt fruktstil som speglar Côte Blondes renhet och subtilitet.
Han följer traditionen att samfermentera Syrah med Viognier – här cirka tio procent – vilket ger både en blommig ton och en silkeslen munkänsla. Esprit de Blonde bjuder på svarta bär, viol, rosor och söt krydda med sammetslena tanniner. Perfekt till hjortfilé, ankbröst med svartvinbärssås – eller att spara i källaren i tio år.
Länk till Systembolaget

Veckans öltips: Skebo Bruksbryggeri Bruksöl

36:60 (art. 30468)
Roslagen, Sverige

“I hjärtat av Roslagen, i en gammal gjuteribyggnad, bryggs Skebo Bruksöl – ett hantverk med snart 20 års historia.
Bryggeriet använder hela humlekottar, jäser i öppna kar och buteljerar ofiltrerat. Resultatet är en gyllene, friskt balanserad ale med maltig kropp och fin humlearom. En perfekt höstöl med varm maltsötma och frisk avslutning – precis som en svensk höstdag.”
Länk till Systembolaget

Alex Stolhandske är texasfödd och sedan flera år bosatt i Sverige. Hennes väg in i vinets värld började på en vinbar i Stockholm och fortsatte med studier i Napa Valley och London. Efter flera år som sommelier har hon arbetat med att föra spännande viner närmare svenska vinälskare – alltid med fokus på kultur, hantverk och berättelsen bakom flaskan. Hon skriver om vin, gastronomi och konsten att leva gott- alltid med nyfikenhet och känsla för detaljer som gör skillnad.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Veckans perfekta vintips – schnitzel och sköna österrikare, Stjärnkocken Fredrik Eriksson: “Jag har inga planer på att stänga och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.

Mat & DrycktipsVeckans vintipsVin
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

