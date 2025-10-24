Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz – samma druva, olika världar

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Veckans vintips med stil: First Drop Wines Mother’s Milk Shiraz 2023

179 kronor (art. 95260)

Barossa Valley, Australien

First Drop Wines är en relativt ung röst i Barossa Valley med hållbarhet och minimal intervention som filosofi – och dessutom med massor av charm. Frukten kommer från både Barossa och Eden Valley och blandar fyllighet med energi.

Mother’s Milk Shiraz är generöst, solvärmt och vackert balanserat, med lager av svarta körsbär, björnbär, skogsmark, kryddor och en touch av nougat. Serveras gärna till BBQ-revbensspjäll eller chili med sötpotatis och svarta bönor.

Länk till Systembolaget

Veckans vintips till ett speciellt tillfälle: M. Chapoutier Les Meysonniers Crozes-Hermitage 2023

249 kronor (art. 74136)

Rhône, Frankrike

“Michel Chapoutier är något av en levande legend när det gäller Syrah. Även om han odlar druvan världen över är det i Rhône han briljerar.

Les Meysonniers Crozes-Hermitage är en klassisk fransk Syrah – elegant, strukturerad och med ett svalt, precist uttryck. Här får du toner av svarta vinbär, hallon, viol, svarta oliver och krossad peppar. Servera till stekt lamm med vitlök och rosmarin, bräserat kött eller oxrullader.”

Länk till Systembolaget

Veckans vintips för vinkällaren: Pierre Gaillard Esprit de Blonde Côte Rôtie 2020

1 299 kronor (art. 78362)

Rhône, Frankrike

Pierre Gaillard är en mästare i Côte Rôtie – punkt slut. Hans 60-åriga vinstockar ger en kompakt fruktstil som speglar Côte Blondes renhet och subtilitet.

Han följer traditionen att samfermentera Syrah med Viognier – här cirka tio procent – vilket ger både en blommig ton och en silkeslen munkänsla. Esprit de Blonde bjuder på svarta bär, viol, rosor och söt krydda med sammetslena tanniner. Perfekt till hjortfilé, ankbröst med svartvinbärssås – eller att spara i källaren i tio år.

Länk till Systembolaget

Veckans öltips: Skebo Bruksbryggeri Bruksöl

36:60 (art. 30468)

Roslagen, Sverige

“I hjärtat av Roslagen, i en gammal gjuteribyggnad, bryggs Skebo Bruksöl – ett hantverk med snart 20 års historia.

Bryggeriet använder hela humlekottar, jäser i öppna kar och buteljerar ofiltrerat. Resultatet är en gyllene, friskt balanserad ale med maltig kropp och fin humlearom. En perfekt höstöl med varm maltsötma och frisk avslutning – precis som en svensk höstdag.”

Länk till Systembolaget

Alex Stolhandske är texasfödd och sedan flera år bosatt i Sverige. Hennes väg in i vinets värld började på en vinbar i Stockholm och fortsatte med studier i Napa Valley och London. Efter flera år som sommelier har hon arbetat med att föra spännande viner närmare svenska vinälskare – alltid med fokus på kultur, hantverk och berättelsen bakom flaskan. Hon skriver om vin, gastronomi och konsten att leva gott- alltid med nyfikenhet och känsla för detaljer som gör skillnad.

