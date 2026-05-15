Kör du BMW? Då har omvärlden redan bestämt vem du är. Nya undersökningar med tusentals deltagare visar hur bilmärket formar andras bild av dig, vare sig du bett om det eller inte.
Så uppfattas du som person baserat på den bil du kör
Det finns få platser där fördomar frodas lika fritt som på en parkeringsplats. En svart BMW 5-serie glider in och alla i närheten drar samma slutsats.
En Volvo V90 parkerar prydligt inom linjerna och får ett tyst, godkännande nickande. Och den som rullar upp i en Dacia Duster har uppenbarligen nått en nivå av inre frid som resten av oss bara kan drömma om.
Att vi läser in personligheter i bilmärken är inget nytt. Vi har i Dagens PS tidigare granskat vilka bilförare som uppfattas som mest arroganta och vilka märken som faktiskt gör ägarna lyckligast.
Men nu finns det internationell data som visar att stereotyperna lever i allra högsta grad.
74 procent anser att BMW-förare är arroganta
I en global studie från MoneySuperMarket, genomförd i augusti 2025 med 4 800 respondenter i 20 länder, fick deltagarna beskriva vilken personlighet de förknippar med olika bilmärken. BMW-förare fick det tuffast:
|Märke
|Arrogant
|Flashig
|Praktisk
|Familjevänlig
|Ärlig
|BMW
|74%
|70%
|—
|—
|—
|Mercedes
|52%
|71%
|—
|—
|—
|Tesla
|43%
|52%
|—
|—
|—
|Toyota
|—
|—
|61%
|56%
|—
|Volvo
|—
|—
|41%
|41%
|33%
Nästan tre av fyra tillfrågade i världen betraktar BMW-förare som arroganta. Volvoförare däremot uppfattas som praktiska, familjevänliga och ärliga.
Vilket kanske inte låter lika sexigt, men förmodligen gör livet enklare på föräldramöten.
BMW värst på vägarna, Volvo bäst
Samma studie undersökte också vilka märken som förknippas med farlig respektive säker körning. Resultaten bekräftar det de flesta redan misstänker:
Farligast bakom ratten:
|Körbeteende
|1:a
|2:a
|3:a
|Kör för fort
|BMW (63%)
|Mercedes (51%)
|Audi (46%)
|Kör aggressivt
|BMW (44%)
|Ford (30%)
|Mercedes (26%)
|Blinkar inte
|BMW (32%)
|Mercedes (19%)
|Tesla (16%)
|Parkerar sämst
|Tesla (17%)
|Ford (14%)
|Hyundai (13%)
Säkrast bakom ratten:
|Körbeteende
|1:a
|2:a
|3:a
|Artigast i trafiken
|Volvo (40%)
|Toyota (37%)
|Kia (35%)
|Bäst på att parkera
|Volvo (30%)
|Honda (28%)
|Mercedes (27%)
|Håller laglig hastighet
|Toyota (41%)
|Kia (38%)
|Volvo (37%)
|Släpper in andra
|Toyota (33%)
|Volvo (30%)
|Hyundai (28%)
|Blinkar korrekt
|Volvo (30%)
|Hyundai (30%)
|Toyota (30%)
BMW dyker upp i toppen av varje negativ kategori. Volvo dyker upp i varje positiv. Någonstans i Göteborg ler en Volvo-ingenjör.
En intressant detalj: Trots sitt rykte har BMW-förare faktiskt färre prickar i körkortet än Tesla-, Saab- och Land Rover-förare, enligt försäkringsdata i samma rapport. Ryktet är alltså värre än verkligheten.
Coolaste och minst coolaste bilmärkena
MoneySuperMarket-studien rankade även vilka märken som anses coolast globalt:
Topp 5 coolast:
|Placering
|Märke
|Andel
|1
|Mercedes
|76%
|2
|BMW
|72%
|3
|Audi
|69%
|4
|Tesla
|45%
|5
|Volkswagen
|38%
Topp 5 minst coolt:
|Placering
|Märke
|Andel
|1
|Tesla
|31%
|2
|Kia
|27%
|3
|Subaru
|24%
|4
|Nissan
|22%
|5
|BYD
|19%
Tesla är det enda märket som hamnar på båda listorna. 45 procent tycker det är coolt, 31 procent tycker det är pinsamt.
Få bilar delar en parkeringsplats lika effektivt som de delar opinionen. Mercedes toppar ”coolast” i 16 av 20 länder. BMW tar förstaplatsen i Brasilien, Indien, Italien och Japan.
Vad svenska folket tycker
I Sverige har vi egna åsikter. En Sifo-undersökning beställd av Kvdbil (augusti 2025) visar att vi sorterar bilförare i bekväma fack:
|Personlighet
|Märken
|Trygghetssökande
|Volvo, Volkswagen
|Prestigefull
|BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar
|Sportig
|Audi, Porsche, Alfa Romeo, Ferrari
|Ekonomisk
|Kia, Toyota, Skoda, Hyundai, Dacia
|Gammaldags
|Renault, Peugeot, Ford, Citroën, Opel, Saab
|Teknikintresserad
|Tesla, Polestar
|Äventyrlig
|Subaru, Land Rover, Jeep
|Ungdomlig
|Mini
|Miljömedveten
|BYD, Lynk & Co
91 procent av svenskarna förknippar Porsche och Ferrari med en specifik personlighetstyp.
Bara 27 procent har någon uppfattning om BYD-ägare, vilket gör det till det mest anonyma märket i undersökningen.
Att Saab hamnar under ”gammaldags” lär straffa sig i Göteborg. Å andra sidan, Saab toppar listan över världens mest saknade bilmärken, så nostalgin lever.
Tesla-ägare klassas som ”teknikintresserade”, vilket är undersökningens artiga sätt att säga att de gärna berättar om bilens senaste uppdatering av mjukvaran vid middagsbordet. Oombedda.
Så ser tyskarna på bilförare
Ska man prata bilstereotyper bör man också vända sig till Tyskland. Landet som gav oss Autobahn har tydliga åsikter om vem som kör vad.
En tysk undersökning med drygt 1 000 deltagare visar vilka fördomar som lever i bilens hemland:
|Märke
|Så uppfattas föraren
|Audi
|Attraktiv och djärv
|BMW
|Vild och manlig
|Fiat
|Smal och återhållsam (”kvinnobil”)
|Ford
|Korpulent och blyg
|Mercedes
|Äldre, seriös och förmögen
|Opel
|Ärlig och godmodig
|Peugeot
|Vacker och kosmopolitisk
|Volkswagen
|Glad och blygsam
Att Ford-förare uppfattas som ”korpulenta och blyga” är en stereotyp som troligen hade fått Henry Ford att vända sig i graven.
Och att Fiat-förare beskrivs som ”smala” kanske inte är en personlighetsegenskap. Det kan helt enkelt vara ett krav för få plats i en Fiat 500.
Narcissism bakom ratten
En brittisk studie från Scrap Car Comparison lät 2 000 bilförare svara på frågor som mätte narcissistiska personlighetsdrag på en skala från 0 till 40:
|Placering
|Märke
|Poäng
|1
|BMW
|14,4
|2
|Mercedes
|12,3
|3
|Honda
|12,0
|4
|Audi
|12,0
|5
|Fiat
|11,6
|…
|16
|Renault
|7,6
|17
|Skoda
|7,4
|18
|Volvo
|7,1
Källa: Scrap Car Comparison
Volvoförare fick ungefär hälften så många poäng som BMW-ägarna. Vilket antingen betyder att Volvoförare är ödmjuka människor, eller att de är för upptagna med att dubbelkolla blindzonen för att svara på enkäter om sig själva.
Studien säger dock inte att BMW-förare är narcissister. Sambandet handlar om att personer med starkare narcissistiska drag i högre grad tenderar att välja märken som kulturellt förknippas med status och dominans.
I körsimuleringsstudier visade sig personer med högre narcissismpoäng köra snabbare, korsa mittlinjen oftare och uttrycka sig mer aggressivt. Tre deltagare kolliderade med andra fordon i simuleringen.
Samtliga hade poäng klart över genomsnittet. Bilen är kanske det enda stället där vi tror att ingen ser oss, trots att vi sitter i en glasburk mitt i trafiken.
Bilen som förlängt jag
Forskning pekar på att det ofta är den önskade bilden, snarare än den faktiska självbilden, som styr bilval. Bilen blir för vissa ett slags förlängt jag. Inte ”vem jag är” utan ”vem jag vill bli sedd som”.
Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg sammanfattar det: ”Vi tenderar att välja bilar som speglar vår självbild eller den bild vi vill att andra ska ha av oss.”
Samtidigt väger ekonomi, familjesituation och praktiska behov tyngst för de allra flesta. Det är först när plånboken tillåter flera alternativ som identitet och image börjar styra.
Den som hävdar att köpet av en Range Rover ”bara var praktiskt” lurar med andra ord troligen sig själv mer än omgivningen. Och de märken som ägarna faktiskt är nöjdast med är inte alltid de dyraste.
Vilka märken gör förarna lyckligast?
Brittiska Autotrader tog ett annorlunda grepp och analyserade Instagram-inlägg där bilägare poserade med sina bilar.
Med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning mätte de storleken på leendet. En metod som förmodligen berättar mer om Instagram än om bilar, men resultaten är underhållande.
Deras expertpanel avslöjade också vilka märken som får dem att le mest:
|Expert
|Roll
|Favoritmärke
|Motivering
|Erin Baker
|Redaktionschef
|Volvo
|”Bilindustrins George Clooney: snygg, intelligent och omtänksam”
|Dan Trent
|Testredaktör
|Dacia
|Uppskattar att man inte behöver vara rädd om bilen, utan kan fokusera på viktigare saker
|Mark Nichol
|Senior innehållsproducent
|Lamborghini
|”Körde en gul Huracan till Lidl och spelade There’s No Easy Way Out på full volym”
|Tom Roberts
|Innehållsmarknadsförare
|Ford
|Anser att Fords transportbilar sätter standarden för komfort i branschen
|Catherine King
|Kreatör
|Mazda
|Använde sin MX-5 som bröllopsbil
Att Volvo beskrivs som George Clooney är kanske det finaste en svensk bil någonsin fått höra. Att en testförare valde att köra en Lamborghini till Lidl för att köpa budgetkakor säger något vackert om brittisk pragmatism.
Och Mercedes-ägarna? De är mest märkestrogna i Sverige, vilket antingen bevisar genuin kärlek eller att det är svårt att erkänna att man betalade för mycket.
Färgen skvallrar minst lika mycket
Det är inte bara märket som avslöjar dig. Vilken färg du väljer säger en del om vem du är, och det påverkar dessutom hur mycket bilen är värd vid försäljning.
Vit och svart dominerar fortfarande, men grått har tagit över som Europas favoritfärg. Och för den som vill sticka ut: Lila är exceptionellt ovanligt, bara 1 av 600 bilar har den färgen.
Så vilken bil ska du köpa?
Om du nu sitter där och funderar på vad allt det här betyder i praktiken, har vi gjort jobbet åt dig.
Baserat på undersökningarna, stereotyperna och färgpsykologin, här är den ultimata guiden för den som vill att bilen ska matcha personligheten. Eller åtminstone den personlighet man vill ha.
- Mellanchefen som vill bli tagen på allvar
Köp en Mercedes E-klass i mörkgrå. Grått är Europas nya favoritfärg, vilket signalerar att du följer trenden utan att ta risker. Precis som din senaste kvartalsrapport.
76 procent av världen tycker att Mercedes är coolt, och du kommer att uppfattas som seriös och förmögen. Att du privatleasar den behöver ingen veta.
- Småbarnsföräldern som saknar sitt förra liv
En Volvo XC60 i svart. Praktisk, trygg, artig i trafiken. Allt du blivit. Men välj till panoramatak och 250 hästar, så finns det fortfarande ett litet fönster mot den du en gång var.
40 procent av världen tycker att du är artig. Dina barn kommer att hålla med, åtminstone tills de fyller 13.
- Teknikentusiasten som gillar att provocera
Tesla Model 3 i vitt. Du hamnar på både coolast- och minst coolast-listan samtidigt, vilket är en prestation i sig.
60 procent anser att du är miljömedveten, 43 procent att du är arrogant. Du kommer garanterat att berätta om räckvidden för alla som frågar, och en del som inte gör det.
- Pensionären som vägrar bli gammal
En Mazda MX-5 i röd. Röd signalerar passion och energi enligt färgpsykologin. Mazda-ägare har starka emotionella band till sina bilar.
En av Autotraders experter använde sin som bröllopsbil. Du kanske inte gifter om dig, men du kan åtminstone ha taket nere i november.
- Den som egentligen inte bryr sig
Dacia Duster i valfri färg, helst den som var billigast. Ingen kommer att tycka att du är cool, prestigefull eller sportig. Ingen kommer att anta att du är narcissist. Du slipper oroa dig för parkeringsrepor. Du har nått den nivå av självkännedom som BMW-förare spenderar 14,4 narcissistpoäng på att undvika.
- Göteborgaren med identitetskris
Egentligen vill du ha en Saab 9-5 Aero, men det mest saknade bilmärket i världen tillverkas inte längre. Volvo V60 i mörkblå är närmaste substitut. Du uppfattas som trygghetssökande, vilket stämmer, men du saknar fortfarande Trollhättan. Det gör vi alla.
- Klassens bråkstake som blev chef
BMW X5 i svart. 74 procent tycker att du är arrogant, 70 procent att du är flashig, och du kommer att toppa listan över förare som inte blinkar.
Men du vet vad? Du kör en bil som anses coolast i fyra länder. Och du har faktiskt färre prickar i körkortet än Tesla-förare, även om ingen tror dig.
Och om du fortfarande inte kan bestämma dig, kom ihåg: Rätt färg kan vara skillnaden mellan vinst och förlust när du säljer.
Så välj åtminstone inte lila. Det gör bara 1 av 600.