Så uppfattas du som person baserat på den bil du kör

BMW värst på vägarna, Volvo bäst

Samma studie undersökte också vilka märken som förknippas med farlig respektive säker körning. Resultaten bekräftar det de flesta redan misstänker:

Farligast bakom ratten:

Körbeteende 1:a 2:a 3:a Kör för fort BMW (63%) Mercedes (51%) Audi (46%) Kör aggressivt BMW (44%) Ford (30%) Mercedes (26%) Blinkar inte BMW (32%) Mercedes (19%) Tesla (16%) Parkerar sämst Tesla (17%) Ford (14%) Hyundai (13%)

Säkrast bakom ratten:

Körbeteende 1:a 2:a 3:a Artigast i trafiken Volvo (40%) Toyota (37%) Kia (35%) Bäst på att parkera Volvo (30%) Honda (28%) Mercedes (27%) Håller laglig hastighet Toyota (41%) Kia (38%) Volvo (37%) Släpper in andra Toyota (33%) Volvo (30%) Hyundai (28%) Blinkar korrekt Volvo (30%) Hyundai (30%) Toyota (30%)

BMW dyker upp i toppen av varje negativ kategori. Volvo dyker upp i varje positiv. Någonstans i Göteborg ler en Volvo-ingenjör.

En intressant detalj: Trots sitt rykte har BMW-förare faktiskt färre prickar i körkortet än Tesla-, Saab- och Land Rover-förare, enligt försäkringsdata i samma rapport. Ryktet är alltså värre än verkligheten.

Coolaste och minst coolaste bilmärkena

MoneySuperMarket-studien rankade även vilka märken som anses coolast globalt:

Topp 5 coolast:

Placering Märke Andel 1 Mercedes 76% 2 BMW 72% 3 Audi 69% 4 Tesla 45% 5 Volkswagen 38%

Topp 5 minst coolt:

Placering Märke Andel 1 Tesla 31% 2 Kia 27% 3 Subaru 24% 4 Nissan 22% 5 BYD 19%

Tesla är det enda märket som hamnar på båda listorna. 45 procent tycker det är coolt, 31 procent tycker det är pinsamt.

Få bilar delar en parkeringsplats lika effektivt som de delar opinionen. Mercedes toppar ”coolast” i 16 av 20 länder. BMW tar förstaplatsen i Brasilien, Indien, Italien och Japan.

Vad svenska folket tycker

I Sverige har vi egna åsikter. En Sifo-undersökning beställd av Kvdbil (augusti 2025) visar att vi sorterar bilförare i bekväma fack:

Personlighet Märken Trygghetssökande Volvo, Volkswagen Prestigefull BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar Sportig Audi, Porsche, Alfa Romeo, Ferrari Ekonomisk Kia, Toyota, Skoda, Hyundai, Dacia Gammaldags Renault, Peugeot, Ford, Citroën, Opel, Saab Teknikintresserad Tesla, Polestar Äventyrlig Subaru, Land Rover, Jeep Ungdomlig Mini Miljömedveten BYD, Lynk & Co

91 procent av svenskarna förknippar Porsche och Ferrari med en specifik personlighetstyp.

Bara 27 procent har någon uppfattning om BYD-ägare, vilket gör det till det mest anonyma märket i undersökningen.

Att Saab hamnar under ”gammaldags” lär straffa sig i Göteborg. Å andra sidan, Saab toppar listan över världens mest saknade bilmärken, så nostalgin lever.

Tesla-ägare klassas som ”teknikintresserade”, vilket är undersökningens artiga sätt att säga att de gärna berättar om bilens senaste uppdatering av mjukvaran vid middagsbordet. Oombedda.

Så ser tyskarna på bilförare

Ska man prata bilstereotyper bör man också vända sig till Tyskland. Landet som gav oss Autobahn har tydliga åsikter om vem som kör vad.

En tysk undersökning med drygt 1 000 deltagare visar vilka fördomar som lever i bilens hemland:

Märke Så uppfattas föraren Audi Attraktiv och djärv BMW Vild och manlig Fiat Smal och återhållsam (”kvinnobil”) Ford Korpulent och blyg Mercedes Äldre, seriös och förmögen Opel Ärlig och godmodig Peugeot Vacker och kosmopolitisk Volkswagen Glad och blygsam

Att Ford-förare uppfattas som ”korpulenta och blyga” är en stereotyp som troligen hade fått Henry Ford att vända sig i graven.

Och att Fiat-förare beskrivs som ”smala” kanske inte är en personlighetsegenskap. Det kan helt enkelt vara ett krav för få plats i en Fiat 500.

Narcissism bakom ratten

En brittisk studie från Scrap Car Comparison lät 2 000 bilförare svara på frågor som mätte narcissistiska personlighetsdrag på en skala från 0 till 40:

Placering Märke Poäng 1 BMW 14,4 2 Mercedes 12,3 3 Honda 12,0 4 Audi 12,0 5 Fiat 11,6 … 16 Renault 7,6 17 Skoda 7,4 18 Volvo 7,1

Volvoförare fick ungefär hälften så många poäng som BMW-ägarna. Vilket antingen betyder att Volvoförare är ödmjuka människor, eller att de är för upptagna med att dubbelkolla blindzonen för att svara på enkäter om sig själva.

Studien säger dock inte att BMW-förare är narcissister. Sambandet handlar om att personer med starkare narcissistiska drag i högre grad tenderar att välja märken som kulturellt förknippas med status och dominans.

I körsimuleringsstudier visade sig personer med högre narcissismpoäng köra snabbare, korsa mittlinjen oftare och uttrycka sig mer aggressivt. Tre deltagare kolliderade med andra fordon i simuleringen.

Samtliga hade poäng klart över genomsnittet. Bilen är kanske det enda stället där vi tror att ingen ser oss, trots att vi sitter i en glasburk mitt i trafiken.

Bilen som förlängt jag

Forskning pekar på att det ofta är den önskade bilden, snarare än den faktiska självbilden, som styr bilval. Bilen blir för vissa ett slags förlängt jag. Inte ”vem jag är” utan ”vem jag vill bli sedd som”.

Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg sammanfattar det: ”Vi tenderar att välja bilar som speglar vår självbild eller den bild vi vill att andra ska ha av oss.”

Samtidigt väger ekonomi, familjesituation och praktiska behov tyngst för de allra flesta. Det är först när plånboken tillåter flera alternativ som identitet och image börjar styra.

Den som hävdar att köpet av en Range Rover ”bara var praktiskt” lurar med andra ord troligen sig själv mer än omgivningen. Och de märken som ägarna faktiskt är nöjdast med är inte alltid de dyraste.

Vilka märken gör förarna lyckligast?

Brittiska Autotrader tog ett annorlunda grepp och analyserade Instagram-inlägg där bilägare poserade med sina bilar.

Med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning mätte de storleken på leendet. En metod som förmodligen berättar mer om Instagram än om bilar, men resultaten är underhållande.

Deras expertpanel avslöjade också vilka märken som får dem att le mest:

Expert Roll Favoritmärke Motivering Erin Baker Redaktionschef Volvo ”Bilindustrins George Clooney: snygg, intelligent och omtänksam” Dan Trent Testredaktör Dacia Uppskattar att man inte behöver vara rädd om bilen, utan kan fokusera på viktigare saker Mark Nichol Senior innehållsproducent Lamborghini ”Körde en gul Huracan till Lidl och spelade There’s No Easy Way Out på full volym” Tom Roberts Innehållsmarknadsförare Ford Anser att Fords transportbilar sätter standarden för komfort i branschen Catherine King Kreatör Mazda Använde sin MX-5 som bröllopsbil

Att Volvo beskrivs som George Clooney är kanske det finaste en svensk bil någonsin fått höra. Att en testförare valde att köra en Lamborghini till Lidl för att köpa budgetkakor säger något vackert om brittisk pragmatism.

Och Mercedes-ägarna? De är mest märkestrogna i Sverige, vilket antingen bevisar genuin kärlek eller att det är svårt att erkänna att man betalade för mycket.

Färgen skvallrar minst lika mycket

Det är inte bara märket som avslöjar dig. Vilken färg du väljer säger en del om vem du är, och det påverkar dessutom hur mycket bilen är värd vid försäljning.

Vit och svart dominerar fortfarande, men grått har tagit över som Europas favoritfärg. Och för den som vill sticka ut: Lila är exceptionellt ovanligt, bara 1 av 600 bilar har den färgen.

Så vilken bil ska du köpa?

Om du nu sitter där och funderar på vad allt det här betyder i praktiken, har vi gjort jobbet åt dig.

Baserat på undersökningarna, stereotyperna och färgpsykologin, här är den ultimata guiden för den som vill att bilen ska matcha personligheten. Eller åtminstone den personlighet man vill ha.

Mellanchefen som vill bli tagen på allvar

Köp en Mercedes E-klass i mörkgrå. Grått är Europas nya favoritfärg, vilket signalerar att du följer trenden utan att ta risker. Precis som din senaste kvartalsrapport.

76 procent av världen tycker att Mercedes är coolt, och du kommer att uppfattas som seriös och förmögen. Att du privatleasar den behöver ingen veta.



Småbarnsföräldern som saknar sitt förra liv

En Volvo XC60 i svart. Praktisk, trygg, artig i trafiken. Allt du blivit. Men välj till panoramatak och 250 hästar, så finns det fortfarande ett litet fönster mot den du en gång var.

40 procent av världen tycker att du är artig. Dina barn kommer att hålla med, åtminstone tills de fyller 13.



Teknikentusiasten som gillar att provocera

Tesla Model 3 i vitt. Du hamnar på både coolast- och minst coolast-listan samtidigt, vilket är en prestation i sig.

60 procent anser att du är miljömedveten, 43 procent att du är arrogant. Du kommer garanterat att berätta om räckvidden för alla som frågar, och en del som inte gör det.

Pensionären som vägrar bli gammal

En Mazda MX-5 i röd. Röd signalerar passion och energi enligt färgpsykologin. Mazda-ägare har starka emotionella band till sina bilar.

En av Autotraders experter använde sin som bröllopsbil. Du kanske inte gifter om dig, men du kan åtminstone ha taket nere i november.

Den som egentligen inte bryr sig

Dacia Duster i valfri färg, helst den som var billigast. Ingen kommer att tycka att du är cool, prestigefull eller sportig. Ingen kommer att anta att du är narcissist. Du slipper oroa dig för parkeringsrepor. Du har nått den nivå av självkännedom som BMW-förare spenderar 14,4 narcissistpoäng på att undvika.

Göteborgaren med identitetskris

Egentligen vill du ha en Saab 9-5 Aero, men det mest saknade bilmärket i världen tillverkas inte längre. Volvo V60 i mörkblå är närmaste substitut. Du uppfattas som trygghetssökande, vilket stämmer, men du saknar fortfarande Trollhättan. Det gör vi alla.



Klassens bråkstake som blev chef

BMW X5 i svart. 74 procent tycker att du är arrogant, 70 procent att du är flashig, och du kommer att toppa listan över förare som inte blinkar.

Men du vet vad? Du kör en bil som anses coolast i fyra länder. Och du har faktiskt färre prickar i körkortet än Tesla-förare, även om ingen tror dig.

Och om du fortfarande inte kan bestämma dig, kom ihåg: Rätt färg kan vara skillnaden mellan vinst och förlust när du säljer.

Så välj åtminstone inte lila. Det gör bara 1 av 600.