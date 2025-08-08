Importerade kräftor från Spanien och Kina kan i vissa fall innehålla mindre mängder av PFAS än de svenska. Kräftor från Vättern är de som kan ha högst värden av de farliga ämnena.
Varningen: Svenska kräftor kan vara giftigare än importerade
Mest läst i kategorin
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker. Denna “hälsoreform” har firats av Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. som en seger för deras initiativ Make America Healthy Again – MAHA. Men experter menar att bytet mest liknar att sätta filter på en cigarett. Ny förpackning – samma gamla …
Världens mest kontroversiella ört: ”Smakar tvål” eller ljuvligt...
”Smakar tvål!” – vi analyserar världens mest kontroversiella ört En liten grön ört har splittrat så många familjer. Vissa gråter av lycka när de får den gröna kryddan på sin ramen. Andra gråter av förtvivlan. Och kräver att servitören omedelbart skickar ut maten till kocken. Välkommen till den stora korianderkonflikten – ett av vår tids …
Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Perfect Weekend reder ut varför svarta vinbär var bannlysta i USA i nästan 100 år – och varför de nu hyllas som Skandinaviens mest underskattade superfood. Från förbjuden frukt till hälsobomb I Sverige är svarta vinbär något vi helst dricker i saftform som barn eller ignorerar helt i trädgården. I Skandinavien älskar man dem lite …
Så smakar Sverige, enligt svenskarna
Hur det ser ut har vi väl koll på, men hur smakar och doftar egentligen Sverige? Nu har Ica kartlagt det och låtit svenskarna uttala sig. Denna sommar, som rullar på för fullt, berättar Ica att man kartlagt vilka smaker som svenskar tycker representerar vårt land bäst. Högst upp på topplistan: rotfrukter, vilda bär och …
De äter 10 miljarder påsar med chips om året
Det är knaprigt, salt och totalt ohälsosamt – men chips har tagit över britternas hjärtan, kylskåp och pubbufféer. Även i Sverige ökar konsumtionen snabbt – särskilt på fredagar. I Perfect Weekend berättar vi hur en fettindränkt potatisskiva blev Storbritanniens mest älskade rätt. Ja, de äter faktiskt 10 miljarder chipspåsar om året. Från mandolinsnittskt vredesutbrott till …
I vissa svenska kräftor finns det i dag större mängder av giftiga PFAS-ämnen. Enligt Livsmedelsverket kan det i vissa fall också finnas mer av de farliga ämnena i svenska kräftor än i kräftor som importerats från Kina och Spanien. Detta rapporterar Sverige Radio.
Värst är Vättern där halterna förra året låg på mellan 20-40 procent över gränsvärdet. Samtidigt var de lägre än för fisk i samma vatten. I Mälaren och Hjälmaren är halterna betydligt lägre än gränsvärdet.
Så mycket kräftor kan du äta
Inför kräftsäsongen kan det vara bra att veta hur mycket kräftor man kan äta, även när de innehåller PFAS.
Gäller det kräftor från Vättern, säger Livsmedelsverket att det går bra att äta kräftor högst 12 gånger per år. För barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden är det snarare 2-3 gånger per år som gäller.
“Om man äter kräftor ett par gånger per år är det inte skadligt trots att halterna kan överskrida gränsvärdet”, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog och nutritionist på Livsmedelsverket till SR.
Läs även:
Vedervärdigt: Giftiga kemikalien PFAS i precis allt vi äter och dricker. News55
Hon tillägger också att man bör variera sort och ursprung på sitt intag av fisk- och skaldjur. Fiskar man själv så kan det också vara bra att höra av sig till kommun eller länsstyrelse för att fråga om det utförts tester i vattendraget för att få kostråd.
Enligt tester som nyhetsbyrån Testfakta gjorde 2022 skulle en vuxen bara kunna äta tre till sex kräftor per vecka för att hålla sig under gränsvärdena. Även de testerna kom fram till att svenska kräftor i många fall hade högre halter PFAS än importerade.
PFAS kartläggs sedan 2023
PFAS är ett samlingsnamn av dryga 5000 olika kemikalier, där majoriteten inte testats ur ett hälsoperspektiv. De här ämnena har kopplats samman med sämre immunförsvar hos barn, leverskador och sköldkörtelrubbningar. De två mest välkända ämnen PFOS och PFOA misstänks även vara cancerframkallande.
Missa inte:
Rekorddyr nota när PFAS ska åtgärdas. Dagens PS
Då PFAS inte bryts ned i naturen, utan lagras i kroppen hos djur och människor, har de också kallats för evighetskemikalier.
Sedan 2023 kartlägger Länsstyrelserna var i länet det kan finnas PFAS i marken, ytvatten och grundvatten. Detta görs för att skapa en bild av hur omfattande problemen med PFAS är. Dessa rapporterar i sin tur sina fynd till Naturvårdsverket.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Lukasjenko: Planerar inte ställa upp i nästa val
Belarus president Aleksandr Lukasjenko säger att han inte planerar att ställa upp i nästa val. Samtidigt är presidenten aningen kryptisk i sitt uttalande. "Nej, jag planerar ingenting nu, jag planerar inget. Det enda jag kan unna mig själv, och det har jag inte heller sagt högt, är: lyssna, Trump är snart 80 och han ser …
En superyacht har siktats i Stockholms skärgård
En flytande symbol för extrem rikedom och mystik har anlänt till Stockholms skärgård. Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en halv miljard svenska kronor, har observerats i flera av Sveriges mest exklusiva vatten, skriver Mitt i Stockholm. Den anonyma ägaren har hittills lyckats hålla sig undan allmänhetens blickar, trots fartygets iögonfallande storlek, …
Tyskland stoppar vapenexport till Israel
Tyskland stoppar export till Israel av vapen som kan användas i Gaza, meddelar förbundskansler Friedrich Merz. Landet står för en tredjedel av Israels sammanlagda vapenimport. ”Under dessa omständigheter tillåter förbundsregeringen tills vidare ingen utförsel av militär utrustning som kan komma att användas i Gazaremsan”, heter det i en kommuniké från Merz som citeras i tyska …
Varningen: Svenska kräftor kan vara giftigare än importerade
Importerade kräftor från Spanien och Kina kan i vissa fall innehålla mindre mängder av PFAS än de svenska. Kräftor från Vättern är de som kan ha högst värden av de farliga ämnena. I vissa svenska kräftor finns det i dag större mängder av giftiga PFAS-ämnen. Enligt Livsmedelsverket kan det i vissa fall också finnas mer …
Därför slår företag samman HR och IT
När AI får ett genomgripande inflytande på företags utveckling, påverkar det även organisationen. Nu slås HR- och IT-avdelningar ihop. HR-avdelningen och IT-avdelningen har haft tydliga roller. HR hanterar människor, IT hanterar teknik. Men med framväxten av AI får företag anledning att ompröva sin organisation, påpekar BBC i en översikt. Den tidigare självklara uppdelningen är inte …