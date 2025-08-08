Varningen: Svenska kräftor kan vara giftigare än importerade

I vissa svenska kräftor finns det i dag större mängder av giftiga PFAS-ämnen. Enligt Livsmedelsverket kan det i vissa fall också finnas mer av de farliga ämnena i svenska kräftor än i kräftor som importerats från Kina och Spanien. Detta rapporterar Sverige Radio.

Värst är Vättern där halterna förra året låg på mellan 20-40 procent över gränsvärdet. Samtidigt var de lägre än för fisk i samma vatten. I Mälaren och Hjälmaren är halterna betydligt lägre än gränsvärdet.

Så mycket kräftor kan du äta

Inför kräftsäsongen kan det vara bra att veta hur mycket kräftor man kan äta, även när de innehåller PFAS.

Gäller det kräftor från Vättern, säger Livsmedelsverket att det går bra att äta kräftor högst 12 gånger per år. För barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden är det snarare 2-3 gånger per år som gäller.

“Om man äter kräftor ett par gånger per år är det inte skadligt trots att halterna kan överskrida gränsvärdet”, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog och nutritionist på Livsmedelsverket till SR.

Läs även:

Vedervärdigt: Giftiga kemikalien PFAS i precis allt vi äter och dricker. News55

Hon tillägger också att man bör variera sort och ursprung på sitt intag av fisk- och skaldjur. Fiskar man själv så kan det också vara bra att höra av sig till kommun eller länsstyrelse för att fråga om det utförts tester i vattendraget för att få kostråd.

Enligt tester som nyhetsbyrån Testfakta gjorde 2022 skulle en vuxen bara kunna äta tre till sex kräftor per vecka för att hålla sig under gränsvärdena. Även de testerna kom fram till att svenska kräftor i många fall hade högre halter PFAS än importerade.

ANNONS

PFAS kartläggs sedan 2023

PFAS är ett samlingsnamn av dryga 5000 olika kemikalier, där majoriteten inte testats ur ett hälsoperspektiv. De här ämnena har kopplats samman med sämre immunförsvar hos barn, leverskador och sköldkörtelrubbningar. De två mest välkända ämnen PFOS och PFOA misstänks även vara cancerframkallande.

Missa inte:

Rekorddyr nota när PFAS ska åtgärdas. Dagens PS

Då PFAS inte bryts ned i naturen, utan lagras i kroppen hos djur och människor, har de också kallats för evighetskemikalier.

Sedan 2023 kartlägger Länsstyrelserna var i länet det kan finnas PFAS i marken, ytvatten och grundvatten. Detta görs för att skapa en bild av hur omfattande problemen med PFAS är. Dessa rapporterar i sin tur sina fynd till Naturvårdsverket.