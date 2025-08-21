Så gör du superjuicen som kan sänka ditt blodtryck

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Recept: Hemkokt tranbärsjuice

Det fina är att du inte behöver vara stjärnkock för att fixa detta hemma.

Ingredienser:

1 kilo tranbär (färska eller frysta – naturen dömer inte)

1 liter vatten

4–5 deciliter socker (justera efter smak och humör)

Gör så här:

Lägg bären och vattnet i en kastrull. Låt sjuda i cirka 15 minuter tills bären har spruckit. Sila blandningen genom duk eller sil och pressa ut saften. Häll tillbaka vätskan i kastrullen, tillsätt socker och rör tills det smält. Värm upp försiktigt, men låt det inte stormkoka. Häll upp på rena glasflaskor och förslut direkt.

Forskning visar: tranbär kan hjälpa hjärtat att slå lite lugnare. (Foto: Canva)

Så dricker du superjuicen

Tranbärsjuice är stark i smaken. Blanda en del koncentrat med tre till fem delar vatten. Då får du en frisk, syrlig dryck som fungerar lika bra till frukosten som till fredagsdrinken.

Tips: Koka med en kanelstång eller några kryddnejlikor för en extra kryddig touch. Det gör din juice till en hälsosam variant av glögg – utan baksmälla.

Perfekt till ostbrickan

Förutom att vara en hälsodryck är tranbärsjuice en överraskande bra partner till ost. Prova att servera den väl kyld till lagrad cheddar eller mögelost. Det syrliga möter det salta – och plötsligt känns kvällen lite mer som en vinprovning i Paris än en tisdag i köket.

Perfect Weekend Guide till superjuicen

Tranbär växer vilt i Sverige och Finland, men frysta fungerar precis lika bra.

Juicen minskar risken för återkommande urinvägsinfektioner men ersätter inte antibiotika.

Förvara flaskorna svalt och mörkt. En öppnad flaska håller cirka en vecka i kylskåp.

Källa: THL (Finlands Institut för hälsa och välfärd), Livsmedelsverket Sverige



