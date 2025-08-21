Dagensps.se
Så gör du superjuicen som kan sänka ditt blodtryck

Superjuicen som gör både läkare och svärmödrar nöjda.(Foto: Canva)
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Glöm dyra hälsoshots och pulver från nätet. Med bara tre ingredienser kan du koka ihop superjuicen hemma som både smakar gott och enligt forskningen kan bidra till lägre blodtryck – perfekt att ha i kylen för både vardag och weekend.

Hälsodrycken som gör läkare nöjda

Tranbärsjuice har länge haft ett gott rykte när det gäller urinvägarna. Hemligheten heter proantocyanidiner – små bioaktiva ämnen som hindrar bakterier från att få fäste. Resultatet blir färre infektioner och gladare patienter.

Men det stannar inte där. Ny forskning visar att tranbärsjuice även kan ge kardiovaskulära fördelar. Flavonoiderna i drycken förbättrar blodkärlens funktion, C-vitaminet stärker kroppen och polyfenolerna dämpar låggradig inflammation. Tillsammans gör de att blodtrycket kan sjunka en aning – inte som efter en maratonträning, men nog för att både husläkare och svärmor ska bli imponerade.

När gymkortet samlar damm kan tranbärsjuice bli din nya räddning. (Foto: Canva)
Recept: Hemkokt tranbärsjuice

Det fina är att du inte behöver vara stjärnkock för att fixa detta hemma.

Ingredienser:

  • 1 kilo tranbär (färska eller frysta – naturen dömer inte)
  • 1 liter vatten
  • 4–5 deciliter socker (justera efter smak och humör)

Gör så här:

  1. Lägg bären och vattnet i en kastrull.
  2. Låt sjuda i cirka 15 minuter tills bären har spruckit.
  3. Sila blandningen genom duk eller sil och pressa ut saften.
  4. Häll tillbaka vätskan i kastrullen, tillsätt socker och rör tills det smält.
  5. Värm upp försiktigt, men låt det inte stormkoka.
  6. Häll upp på rena glasflaskor och förslut direkt.
Forskning visar: tranbär kan hjälpa hjärtat att slå lite lugnare. (Foto: Canva)

Så dricker du superjuicen

Tranbärsjuice är stark i smaken. Blanda en del koncentrat med tre till fem delar vatten. Då får du en frisk, syrlig dryck som fungerar lika bra till frukosten som till fredagsdrinken.

Tips: Koka med en kanelstång eller några kryddnejlikor för en extra kryddig touch. Det gör din juice till en hälsosam variant av glögg – utan baksmälla.

Perfekt till ostbrickan

Förutom att vara en hälsodryck är tranbärsjuice en överraskande bra partner till ost. Prova att servera den väl kyld till lagrad cheddar eller mögelost. Det syrliga möter det salta – och plötsligt känns kvällen lite mer som en vinprovning i Paris än en tisdag i köket.

Perfect Weekend Guide till superjuicen

  • Tranbär växer vilt i Sverige och Finland, men frysta fungerar precis lika bra.
  • Juicen minskar risken för återkommande urinvägsinfektioner men ersätter inte antibiotika.
  • Förvara flaskorna svalt och mörkt. En öppnad flaska håller cirka en vecka i kylskåp.

Källa: THL (Finlands Institut för hälsa och välfärd), Livsmedelsverket Sverige

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

