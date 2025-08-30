Dagensps.se
Weekend
Mat & Vin

Så erövrade ett spett med kött hela världen

Döner i Tyskland: tre miljarder euro i omsättning och lika många såsfläckar. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Det började som en segerfest i antikens Grekland och slutade som snabbmat och kebab i Berlin. På vägen tog resan omvägar via sultanernas picknickar, libanesiska migranter i Mexiko och hipsters i Los Angeles. Historien om köttet på spett är berättelsen om hur en enkel matlagningsidé blev ett globalt fenomen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att trä en köttbit på ett spett och låta den snurra bredvid elden är troligen mänsklighetens mest långlivade matlagningsmetod. Från Iliaden till TikTok, från sultanernas picknick till finnar i Levi som beställer tacos al pastor, har grillspettet gått från manlig mytologi till global snabbmatsikon.

Gyros i Aten – lika heligt som Akropolis men bättre för magen. (Foto: Canva)

Från Homeros till kebabhus i Istanbul

Redan i de homeriska eposen beskrivs festmåltider med spettgrillat kött. Att rosta kött över eld blev en ritual, ett sätt för män att fira jakt och krig. Lite senare förfinade osmanska kockar tekniken – tunna skivor staplades på ett vertikalt spett. Resultatet blev çevirme kebabı, sedermera döner.

Vid hovet serverades rätten på eleganta picknickar, men på 1800-talet hade den letat sig ner till folket. Turister i Istanbul höll med: detta var landets godaste maträtt.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

När shawarma blev tacos med kött

Med migrationen reste köttet vidare. Libanesiska invandrare tog shawarma till Mexiko i början av 1900-talet. Där uppstod först tacos árabes, serverade i pita eller tortillabröd. Sedan kom nästa steg: tacos al pastor.

Det var andra generationens mexikanska libaneser som började marinera fläskkött med chili, ananas och achiote. Resultatet blev 1960-talets stora streetfood-succé i Mexico City. I dag får du al pastor över hela världen – till och med på en krog i Levi, Finland, norr om polcirkeln.

Läs även: Så gör du superjuicen som kan sänka ditt blodtryck

ANNONS
Istanbul – staden där dönern är både streetfood och festmat. (Foto: Canva)

Döner kebab tar över Europa

Efter andra världskriget tog turkiska gästarbetare med sig döner till Berlin. Resten är snabbmatshistoria. Idag säljs 3,5 miljarder euro i döner varje år bara i Europa. I Berlin finns omkring 1 000 kebabhak, och Mustafas Gemüse Kebap har köer längre än till Berghain.

Det turkiska ursprunget är omtvistat, men Istanbul-kocken Vedat Başaran menar att tyskarna nu påverkar turkarna tillbaka. När han ser sandwich-döner i Istanbul säger han: det där är kopierat från Berlin.

Chef Al Pastor från Los Angeles

Och så tillbaka till USA. Raul Morales, född i Mexico City, flyttade till Los Angeles och öppnade sin taqueria 2001. Med 24 timmars marinering av fläsk i juice, chili och kryddor utsågs hans tacos 2003 till stadens bästa av LA Times. Sedan dess har köerna aldrig tagit slut.

Morales kallas nu “Chef Al Pastor” och får fans som ropar efter honom på Universal Studios. Han skrattar, men tar uppståndelsen med ro. För honom är det enkelt: al pastor är en levande tradition som aldrig slutar snurra.

“Folk älskar verkligen de här tacos”, säger han. Och vem kan klandra dem.

Läs även: Drick rosa – därför är vattenmelonsjuice nya Aperol

ANNONS
När köttet snurrar så långsamt att du hinner skriva en roman, men smakar så snabbt att du vill ha mer. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till världens bästa kebab

  • Berlin: Mustafas Gemüse Kebap vid Mehringdamm, den mest hajpade dönern i Europa.
  • Mexico City: El Vilsito, en bilverkstad på dagen, taco-paradis på natten.
  • Istanbul: Bayramoglu Döner – pilgrimsmål för dönerälskare.
  • Los Angeles: Taqueria Vista Hermosa i Mercado La Paloma, hem för Chef Al Pastor.
  • Levi, Finland: Lost Tacos – tacos al pastor under norrskenet.

Källa: CNN Travel, LA Times, visitBerlin.

Läs även: Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BerlinKöttMatTurkiet
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS