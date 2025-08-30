Så erövrade ett spett med kött hela världen

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

När shawarma blev tacos med kött

Med migrationen reste köttet vidare. Libanesiska invandrare tog shawarma till Mexiko i början av 1900-talet. Där uppstod först tacos árabes, serverade i pita eller tortillabröd. Sedan kom nästa steg: tacos al pastor.

Det var andra generationens mexikanska libaneser som började marinera fläskkött med chili, ananas och achiote. Resultatet blev 1960-talets stora streetfood-succé i Mexico City. I dag får du al pastor över hela världen – till och med på en krog i Levi, Finland, norr om polcirkeln.

Istanbul – staden där dönern är både streetfood och festmat. (Foto: Canva)

Döner kebab tar över Europa

Efter andra världskriget tog turkiska gästarbetare med sig döner till Berlin. Resten är snabbmatshistoria. Idag säljs 3,5 miljarder euro i döner varje år bara i Europa. I Berlin finns omkring 1 000 kebabhak, och Mustafas Gemüse Kebap har köer längre än till Berghain.

Det turkiska ursprunget är omtvistat, men Istanbul-kocken Vedat Başaran menar att tyskarna nu påverkar turkarna tillbaka. När han ser sandwich-döner i Istanbul säger han: det där är kopierat från Berlin.

Chef Al Pastor från Los Angeles

Och så tillbaka till USA. Raul Morales, född i Mexico City, flyttade till Los Angeles och öppnade sin taqueria 2001. Med 24 timmars marinering av fläsk i juice, chili och kryddor utsågs hans tacos 2003 till stadens bästa av LA Times. Sedan dess har köerna aldrig tagit slut.

Morales kallas nu “Chef Al Pastor” och får fans som ropar efter honom på Universal Studios. Han skrattar, men tar uppståndelsen med ro. För honom är det enkelt: al pastor är en levande tradition som aldrig slutar snurra.

“Folk älskar verkligen de här tacos”, säger han. Och vem kan klandra dem.

När köttet snurrar så långsamt att du hinner skriva en roman, men smakar så snabbt att du vill ha mer. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till världens bästa kebab

Berlin: Mustafas Gemüse Kebap vid Mehringdamm, den mest hajpade dönern i Europa.

Mexico City: El Vilsito, en bilverkstad på dagen, taco-paradis på natten.

Istanbul: Bayramoglu Döner – pilgrimsmål för dönerälskare.

Los Angeles: Taqueria Vista Hermosa i Mercado La Paloma, hem för Chef Al Pastor.

Levi, Finland: Lost Tacos – tacos al pastor under norrskenet.

Källa: CNN Travel, LA Times, visitBerlin.

