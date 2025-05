Så tog en chokladbit från Dubai världen med storm

Endast i Dubai – men finns överallt ändå

Originalet säljs förvisso bara i Förenade Arabemiraten. Varje dag mellan klockan 14 och 17 släpps en begränsad upplaga på matleveransappen Deliveroo. De 500 chokladkakorna tar slut i ett nafs.

Det har dock inte hindrat andra från att haka på trenden. Numera finns versioner av Dubai-chokladen i allt från Istanbuls godisbutiker till Sveriges Lidl-butiker.

“Det är den perfekta kombinationen av smak, textur, lyx och nostalgi”, säger Nabil Chehab till BBC. Han jobbar på det brittisk-libanesiska chokladhuset Maison Samadi, som var först i London med sin egen tolkning av Dubai-chokladen.

Lyx, crunch och barndomsminnen

Men varför funkar det så bra? Enligt den turkiska matskribenten Aylin Öney Tan handlar det om känslan – både i munnen och på skärmen.

“Den mjuka pistagekrämen är inte bara god, den ser bra ut. Och crunch-effekten från knafehn gör den oemotståndlig, särskilt på sociala medier”, säger hon.

Experter pekar också på att själva namnet hjälper. Dubai förknippas med lyx, gulddetaljer och överdåd. Lägg till nostalgiska smaker från Mellanöstern och du har ett vinnande recept.

Smuggelsnask och ransonering

Succén har gått så långt att folk numera smugglar chokladkakorna över gränser. Senast i januari i år rapporterade SvD om en kvinna som togs i tullen med 90 kg Dubai-choklad. Hon stoppades när hon försökte ta in de 460 Dubai-kakorna i Tyskland och väntas nu behöva betala flera hundra euro i tullavgift.

Därtill har vissa butiker börjat ransonera försäljningen medan andra talar om pistagebrist.

FIX håller dock fast vid sin strategi: Can’t Get Knafeh Of It ska förbli exklusiv. Och kanske är det just det som är tricket. Begränsad tillgång + viral spridning = global galenskap.

Eller som Nabil Chehab uttrycker det:

“It was born to be a champion”.

