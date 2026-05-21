Nato hänger löst och Europa diskuterar redan hur länderna ska kunna ersätta försvarsalliansen. På bordet ligger nu en hemlig ”Plan B” för ett Nato utan USA.
Svensk officer vill ersätta Nato – så ska det gå till
Nato har hängt löst ett bra tag nu genom kriget i Ukraina, och ännu lösare med Irankriget.
Donald Trump hotade nyligen att lämna försvarsalliansen, igen, efter bråk om Iran.
USA har länge haft en särställning i Nato. Det är amerikanska kärnvapen som utgör den yttersta avskräckningen mot ett ryskt angrepp. Det är amerikanska ministrar som dominerar toppmöten, presskonferenser och symboliska handskakningar.
”Plan B” för Nato
Den ställningen håller nu på att vackla allt mer, där ett alternativ till Nato håller på att växa fram.
Enligt uppgifter från tidningen The Economist arbetar europeiska försvarstoppar nu med en hemlig ”plan B” för hur Europa ska kunna försvara sig om USA drar sig tillbaka från Nato eller minskar sitt militära stöd kraftigt.
Diskussionerna handlar inte bara om fler soldater och större försvarsbudgetar, utan också om vem som ska leda Europas militära styrkor om USA inte längre vill stå i centrum för Nato.
”Grönlandskrisen var en väckarklocka”, säger en svensk försvarstjänsteman som vill vara anonym.
”Vi insåg att vi behöver en plan B.”
Ett alternativ som nu diskuteras är att använda den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force, JEF, som grund för ett nytt europeiskt försvarssamarbete.
Ny grupp med Sverige
Gruppen består av tio länder, främst från Norden och Baltikum, däribland Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. JEF skapades ursprungligen för snabbinsatser och kan agera utan att alla Nato-länder måste godkänna beslutet.
Det gör styrkan snabbare och mer flexibel än Nato i vissa situationer.
Trots detta ökar pressen på europeiska regeringar att förbereda sig för ett scenario där USA inte längre är en självklar försvarspartner. Frankrike och Tyskland har redan signalerat att Europa måste bli mer självständigt militärt, och flera länder som Tyskland höjer nu sina försvarsbudgetar kraftigt.
För Sverige och andra nordiska länder kan utvecklingen få stor betydelse. Om USA minskar sitt engagemang i Europa kan samarbeten inom Norden och Östersjöområdet bli ännu viktigare för säkerheten i regionen.
Samtidigt finns flera problem.
Saknar gemensam militär ledning
Många europeiska länder är fortfarande beroende av amerikansk teknik och amerikanska vapensystem. Dessutom saknar Europa en gemensam militär ledning som kan ersätta USA:s roll inom Nato.
Flera experter varnar också för att Europas arméer länge har varit underfinansierade och att det skulle ta många år att bygga upp samma kapacitet som USA har idag.
Missa inte:
Nato kan behöva skydda Grönland – från USA. Dagens PS
Handelsavtalet EU-USA går framåt – under hård press. Dagens PS