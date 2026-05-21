Svensk officer vill ersätta Nato – så ska det gå till

USA har länge haft en särställning i Nato. Det är amerikanska kärnvapen som utgör den yttersta avskräckningen mot ett ryskt angrepp. Det är amerikanska ministrar som dominerar toppmöten, presskonferenser och symboliska handskakningar.

”Plan B” för Nato

Den ställningen håller nu på att vackla allt mer, där ett alternativ till Nato håller på att växa fram.

Enligt uppgifter från tidningen The Economist arbetar europeiska försvarstoppar nu med en hemlig ”plan B” för hur Europa ska kunna försvara sig om USA drar sig tillbaka från Nato eller minskar sitt militära stöd kraftigt.

Diskussionerna handlar inte bara om fler soldater och större försvarsbudgetar, utan också om vem som ska leda Europas militära styrkor om USA inte längre vill stå i centrum för Nato.

”Grönlandskrisen var en väckarklocka”, säger en svensk försvarstjänsteman som vill vara anonym.

”Vi insåg att vi behöver en plan B.”

Ett alternativ som nu diskuteras är att använda den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force, JEF, som grund för ett nytt europeiskt försvarssamarbete.

Försvarssamarbetet JEF (Joint Expeditionary Force) där tio länder är med, däribland Sverige. (Foto: TT)