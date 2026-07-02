De flesta gör samma misstag med nypotatisen – gör inte du också

Skala aldrig nypotatis

Den tunna skalen är inte något som ska bort.

Tvärtom sitter både smak och näring där. Gnugga bara potatisen ren under kallt vatten, gärna med lite grovsalt, och låt skalet vara kvar.

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Fem minuter kan räcka

Den största synden? Att koka nypotatis tills den spricker.

Små nypotatisar behöver ofta bara två till tre minuter, medan normalstora brukar vara klara efter fem till sex minuter.

Testa med en vass kniv eller en sticknål. Den ska glida in – men fortfarande möta lite motstånd.

Sedan stänger du av värmen.

Låt dem vila – men inte för länge

När potatisen är klar ska den få ligga kvar i det varma vattnet i ungefär fem minuter.

Sedan måste vattnet hällas av direkt.

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Låter du dem bada vidare förvandlas de snabbt från fasta och fina till sorgliga och vattniga.

Smör slår nästan allt

Visst fungerar en god sås eller en röra med färskost och örter.

Men ibland är den bästa recepten också de enklaste.

En klick riktigt smör på en nykokt nypotatis är fortfarande ett av sommarens mest underskattade nöjen.

Och om barnen säger att de inte gillar potatis? Testa med lite extra smör. Det löser förvånansvärt många konflikter – åtminstone fram till efterrätten.

Färskpotatis innehåller mer näring än många tror. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Därför är potatis bättre än sitt rykte

Potatis har länge haft ett oförtjänt dåligt rykte, men näringsmässigt står den sig mycket väl mot både ris och pasta.

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Den innehåller bland annat C-vitamin, kalium, järn och kostfibrer, samtidigt som den mättar bra och innehåller väldigt lite fett.

Kort sagt: ge nypotatisen den respekt den förtjänar. Den har trots allt bara några få månader om året på sig att vara huvudpersonen på tallriken.