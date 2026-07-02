Nypotatisen är svensk sommar i sin renaste form. Ändå lyckas många göra samma misstag varje år: de kokar sönder den tills den mer liknar potatismos än en delikatess. Nu avslöjar en kock hur du gör för att få perfekt resultat – och det handlar om betydligt mindre koktid än många tror.
De flesta gör samma misstag med nypotatisen – gör inte du också
Det finns få råvaror som väcker lika mycket sommarkänslor som nypotatis. Sill, jordgubbar och grillat får ursäkta, men utan potatis känns midsommaren mest som ett personalmöte utomhus.
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Börja i kallt vatten
Många slänger ner potatisen i redan kokande vatten. Det är fel väg att gå, skriver DR.
Lägg i stället de tvättade nypotatisarna i kallt vatten, salta ordentligt – ungefär en matsked salt per liter vatten – och låt allt värmas upp tillsammans.
Kocken Lisa Gudberg Ballisager rekommenderar dessutom att lägga i färska örter som persilja, dill eller libbsticka om du vill ge potatisen lite extra smak.
Skala aldrig nypotatis
Den tunna skalen är inte något som ska bort.
Tvärtom sitter både smak och näring där. Gnugga bara potatisen ren under kallt vatten, gärna med lite grovsalt, och låt skalet vara kvar.
Fem minuter kan räcka
Den största synden? Att koka nypotatis tills den spricker.
Små nypotatisar behöver ofta bara två till tre minuter, medan normalstora brukar vara klara efter fem till sex minuter.
Testa med en vass kniv eller en sticknål. Den ska glida in – men fortfarande möta lite motstånd.
Sedan stänger du av värmen.
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Sill, jordgubbar, gräddfil och färskpotatis. Det är få råvaror som är så förknippade med svensk midsommar som den nykokta potatisen med dill. Men
Låt dem vila – men inte för länge
När potatisen är klar ska den få ligga kvar i det varma vattnet i ungefär fem minuter.
Sedan måste vattnet hällas av direkt.
Låter du dem bada vidare förvandlas de snabbt från fasta och fina till sorgliga och vattniga.
Smör slår nästan allt
Visst fungerar en god sås eller en röra med färskost och örter.
Men ibland är den bästa recepten också de enklaste.
En klick riktigt smör på en nykokt nypotatis är fortfarande ett av sommarens mest underskattade nöjen.
Och om barnen säger att de inte gillar potatis? Testa med lite extra smör. Det löser förvånansvärt många konflikter – åtminstone fram till efterrätten.
Därför är potatis bättre än sitt rykte
Potatis har länge haft ett oförtjänt dåligt rykte, men näringsmässigt står den sig mycket väl mot både ris och pasta.
Den innehåller bland annat C-vitamin, kalium, järn och kostfibrer, samtidigt som den mättar bra och innehåller väldigt lite fett.
Kort sagt: ge nypotatisen den respekt den förtjänar. Den har trots allt bara några få månader om året på sig att vara huvudpersonen på tallriken.
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