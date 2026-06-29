Sommaren är högsäsong för picknick, stranddagar och camping. De flesta av oss gör samma sak: lägger kylklamparna i botten av kylväskan, staplar maten ovanpå och hoppas att allt ska hålla sig kallt hela dagen.
Därför packar de flesta kylväskan fel – maten blir varm mycket snabbare
Problemet? Det är ett av de vanligaste misstagen du kan göra med kyld mat.
Kylan sjunker – eller gör den?
Det kan kännas logiskt att börja med kylklamparna längst ner. Men i en kylväska fungerar det inte optimalt.
Kylan sprids från kylklampen och den kallaste luften samlas längst ner. Samtidigt värms luften högre upp i väskan varje gång du öppnar locket. Resultatet blir att maten överst snabbt blir betydligt varmare än maten längst ner.
Skillnaden kan vara över tio grader efter bara några timmar i solen, skriver Quest.
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Det enkla knepet
Har du bara en kylklamp? Lägg den ovanpå maten i stället för under den.
Har du flera är den bästa lösningen att använda ”sandwichmetoden”:
- En kylklamp i botten.
- Maten i mitten.
- En kylklamp överst.
På så sätt kyls innehållet från båda håll och temperaturen blir jämnare i hela väskan.
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Maten håller betydligt längre
En välpackad kylväska kan hålla en temperatur på omkring 4–6 grader i upp till ett dygn, förutsatt att maten redan är kall när du packar och att locket inte öppnas i onödan.
Det kan vara skillnaden mellan en kylväska som fungerar hela campinghelgen och en som ger upp redan före lunch.
Det handlar inte bara om smak
Livsmedelsverket rekommenderar att känsliga livsmedel hålls kalla. Mellan ungefär 4 och 60 grader trivs många bakterier som kan orsaka matförgiftning.
Kyckling, kött, skaldjur, mejeriprodukter och majonnäsbaserade sallader är särskilt känsliga. Om de blir stående för länge i värme ökar risken att bakterier förökar sig, även om maten fortfarande ser helt normal ut.
Fyra vanliga misstag
Du kan också få ut betydligt mer av kylväskan genom att undvika de här felen:
- Ställ in kylväskan svalt eller förkyl den innan du packar.
- Lägg bara ner redan kalla livsmedel.
- Öppna locket så sällan som möjligt.
- Låt inte känsliga livsmedel ligga direkt mot en iskall kylklamp – använd en handduk eller en matlåda som mellanlager om det finns risk att de fryser.
En liten förändring gör stor skillnad
Det krävs ingen ny dyr kylväska för att maten ska hålla sig kall längre. I många fall räcker det att flytta kylklampen från botten till toppen – eller ännu bättre, använda kylklampar både över och under maten.
Det är ett enkelt knep som kan ge flera extra timmar med säker och fräsch mat under sommarens alla utflykter.
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