Därför packar de flesta kylväskan fel – maten blir varm mycket snabbare

Det enkla knepet

Har du bara en kylklamp? Lägg den ovanpå maten i stället för under den.

Har du flera är den bästa lösningen att använda ”sandwichmetoden”:

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En kylklamp i botten.

Maten i mitten.

En kylklamp överst.

På så sätt kyls innehållet från båda håll och temperaturen blir jämnare i hela väskan.

Maten håller betydligt längre

En välpackad kylväska kan hålla en temperatur på omkring 4–6 grader i upp till ett dygn, förutsatt att maten redan är kall när du packar och att locket inte öppnas i onödan.

Det kan vara skillnaden mellan en kylväska som fungerar hela campinghelgen och en som ger upp redan före lunch.

En välplanerad kylväska kan göra stor skillnad under en dag på stranden. Foto: Canva

Det handlar inte bara om smak

Livsmedelsverket rekommenderar att känsliga livsmedel hålls kalla. Mellan ungefär 4 och 60 grader trivs många bakterier som kan orsaka matförgiftning.

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Kyckling, kött, skaldjur, mejeriprodukter och majonnäsbaserade sallader är särskilt känsliga. Om de blir stående för länge i värme ökar risken att bakterier förökar sig, även om maten fortfarande ser helt normal ut.

Fyra vanliga misstag

Du kan också få ut betydligt mer av kylväskan genom att undvika de här felen:

Ställ in kylväskan svalt eller förkyl den innan du packar.

Lägg bara ner redan kalla livsmedel.

Öppna locket så sällan som möjligt.

Låt inte känsliga livsmedel ligga direkt mot en iskall kylklamp – använd en handduk eller en matlåda som mellanlager om det finns risk att de fryser.

Lägg inte ömtåliga livsmedel direkt mot kylklamparna om det finns risk att de fryser. Foto: Canva

En liten förändring gör stor skillnad

Det krävs ingen ny dyr kylväska för att maten ska hålla sig kall längre. I många fall räcker det att flytta kylklampen från botten till toppen – eller ännu bättre, använda kylklampar både över och under maten.

Det är ett enkelt knep som kan ge flera extra timmar med säker och fräsch mat under sommarens alla utflykter.

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