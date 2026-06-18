Sill, jordgubbar, gräddfil och färskpotatis. Det är få råvaror som är så förknippade med svensk midsommar som den nykokta potatisen med dill. Men samtidigt som miljoner svenskar laddar för årets stora mathelg växer en debatt om hur potatisen odlas – och vilka kemikalier som används på åkrarna.
Favoriten på midsommar i ny larmrapport – innehåller ämne som Danmark förbjudit
I Danmark har PFAS i bekämpningsmedel redan förbjudits. I Sverige används fortfarande vissa PFAS-innehållande medel i potatisodlingen.
Besprutas flera gånger varje sommar
Potatis är en känslig gröda som ofta angrips av bladmögel. För att skydda skörden behandlas svenska potatisfält återkommande under växtsäsongen.
”Potatisfälten besprutas ungefär sju, åtta gånger per säsong, varav cirka hälften med bekämpningsmedel som innehåller PFAS”, säger Lars Wiik, projektledare på Hushållningssällskapet Skåne rapporterar SVT.
PFAS används bland annat för att hjälpa bekämpningsmedlen att sprida sig jämnare över bladen och ge bättre skydd mot sjukdomar.
Problemet är att PFAS ofta kallas ”evighetskemikalier” eftersom de bryts ner extremt långsamt i naturen. Vissa ämnen kan finnas kvar i mark och vatten i hundratals år.
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PFAS hittat i vatten kring potatisodlingar
En studie från Hushållningssällskapet Skåne, Eurofins och SLU visar att PFAS-ämnet TFA förekommer i betydligt högre halter på potatisgårdar än på andra jordbruk.
Forskarna har hittat förhöjda nivåer både i dricksvatten och i vattendrag nära odlingarna. I genomsnitt uppmättes 1 531 nanogram per liter i dricksvatten på potatisgårdar – ungefär dubbelt så mycket som på gårdar utan potatisproduktion.
”Det är höga värden”, säger Elin Engdahl, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, till Sveriges Natur.
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Ingen anledning att hoppa över midsommarpotatisen
Samtidigt betonar forskarna att kunskapen om just TFA:s effekter på människors hälsa fortfarande är begränsad.
”Det pågår mycket forskning så det kommer säkert komma fram mer information efterhand”, säger Lars Wiik.
De halter som hittas i svensk mat bedöms generellt vara låga och livsmedelskontrollerna är omfattande. Det finns därför inga myndighetsråd om att undvika svensk potatis inför midsommar.
Men frågan har fått ökad uppmärksamhet eftersom PFAS i andra sammanhang kopplats till påverkan på immunsystemet, hormonbalansen och vissa cancerformer.
Danmark har redan förbjudit ämnet
Medan svenska odlare fortfarande kan använda vissa PFAS-baserade bekämpningsmedel har Danmark valt en betydligt striktare linje och förbjudit PFAS i bekämpningsmedel.
För den som vill minska exponeringen lyfts ekologisk potatis ofta fram som ett alternativ eftersom den inte behandlas med PFAS-baserade medel.
Så när midsommarfirarna skickar runt den kokta färskpotatisen vid långbordet lär de flesta fortsätta njuta som vanligt. Men bakom en av Sveriges mest älskade sommartraditioner pågår just nu en diskussion om vad som egentligen händer ute på åkrarna långt innan potatisen hamnar på tallriken.
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