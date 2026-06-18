Favoriten på midsommar i ny larmrapport – innehåller ämne som Danmark förbjudit

PFAS hittat i vatten kring potatisodlingar

En studie från Hushållningssällskapet Skåne, Eurofins och SLU visar att PFAS-ämnet TFA förekommer i betydligt högre halter på potatisgårdar än på andra jordbruk.

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Forskarna har hittat förhöjda nivåer både i dricksvatten och i vattendrag nära odlingarna. I genomsnitt uppmättes 1 531 nanogram per liter i dricksvatten på potatisgårdar – ungefär dubbelt så mycket som på gårdar utan potatisproduktion.

”Det är höga värden”, säger Elin Engdahl, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, till Sveriges Natur.

Ingen anledning att hoppa över midsommarpotatisen

Samtidigt betonar forskarna att kunskapen om just TFA:s effekter på människors hälsa fortfarande är begränsad.

”Det pågår mycket forskning så det kommer säkert komma fram mer information efterhand”, säger Lars Wiik.

De halter som hittas i svensk mat bedöms generellt vara låga och livsmedelskontrollerna är omfattande. Det finns därför inga myndighetsråd om att undvika svensk potatis inför midsommar.

Men frågan har fått ökad uppmärksamhet eftersom PFAS i andra sammanhang kopplats till påverkan på immunsystemet, hormonbalansen och vissa cancerformer.

Danmark har redan förbjudit ämnet

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Medan svenska odlare fortfarande kan använda vissa PFAS-baserade bekämpningsmedel har Danmark valt en betydligt striktare linje och förbjudit PFAS i bekämpningsmedel.

För den som vill minska exponeringen lyfts ekologisk potatis ofta fram som ett alternativ eftersom den inte behandlas med PFAS-baserade medel.

Så när midsommarfirarna skickar runt den kokta färskpotatisen vid långbordet lär de flesta fortsätta njuta som vanligt. Men bakom en av Sveriges mest älskade sommartraditioner pågår just nu en diskussion om vad som egentligen händer ute på åkrarna långt innan potatisen hamnar på tallriken.