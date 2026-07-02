Ägg är ett av våra mest använda livsmedel. Men många gör samma misstag när de packar upp matkassen – och det kan göra att äggen blir sämre betydligt snabbare.
Därför förvarar du troligen äggen fel – de flesta gör samma miss
Det handlar inte bara om var du lägger maten. Även hur de ligger spelar faktiskt roll.
Tvätta aldrig äggen
Ser skalet lite smutsigt ut? Låt bli att skölja av det.
Äggskalet har ett tunt naturligt skydd som hjälper till att hålla bakterier borta, skriver Lintern. Tvättar du äggen riskerar du att förstöra den skyddande hinnan och göra dem mer känsliga för bakterier.
Kylskåpsdörren är den sämsta platsen
Många kylskåp har ett särskilt äggfack i dörren. Det ser smart ut – men är faktiskt en dålig idé.
Varje gång du öppnar kylskåpet förändras temperaturen i dörren. De ständiga temperatursvängningarna gör att äggen åldras snabbare och kan dessutom skapa kondens på skalet, vilket ökar risken för bakterietillväxt.
Den bästa platsen är i stället en hylla inne i kylskåpet där temperaturen är jämn.
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Spetsen ska peka nedåt
Här kommer detaljen som många missar.
Ett ägg har en spetsig och en rund ände. I den runda änden finns en liten luftficka. Om ägget förvaras med den runda änden uppåt och spetsen nedåt ligger luftfickan stilla, gulan håller sig mer centrerad och ägget behåller kvaliteten längre.
Det är därför äggkartonger är utformade som de är.
Låt äggen ligga kvar i kartongen
Släng inte kartongen direkt.
Äggskal är porösa och kan ta upp dofter från andra livsmedel, som ost, lök eller fisk. Kartongen skyddar både mot lukt och mot stötar, samtidigt som den hjälper till att hålla en jämn temperatur.
Spruckna ägg ska inte sparas
Har skalet fått en spricka är det ingen idé att lägga tillbaka ägget i kylen.
Tillaga det ordentligt och ät det samma dag. Sprickor gör det betydligt lättare för bakterier att ta sig in.
Det viktigaste av allt
Om du väljer att förvara äggen i kylskåp är det viktigaste att temperaturen är jämn. Undvik därför dörren, låt äggen ligga kvar i kartongen och placera dem med spetsen nedåt.
Det är ett enkelt kökstrick som kan ge äggen några extra dagar med bibehållen kvalitet – och det kostar inte ett öre.
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