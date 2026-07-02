Därför förvarar du troligen äggen fel – de flesta gör samma miss

Kylskåpsdörren är den sämsta platsen

Många kylskåp har ett särskilt äggfack i dörren. Det ser smart ut – men är faktiskt en dålig idé.

Varje gång du öppnar kylskåpet förändras temperaturen i dörren. De ständiga temperatursvängningarna gör att äggen åldras snabbare och kan dessutom skapa kondens på skalet, vilket ökar risken för bakterietillväxt.

Den bästa platsen är i stället en hylla inne i kylskåpet där temperaturen är jämn.

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Spetsen ska peka nedåt

Här kommer detaljen som många missar.

Ett ägg har en spetsig och en rund ände. I den runda änden finns en liten luftficka. Om ägget förvaras med den runda änden uppåt och spetsen nedåt ligger luftfickan stilla, gulan håller sig mer centrerad och ägget behåller kvaliteten längre.

Det är därför äggkartonger är utformade som de är.

Förvara äggen rätt – så håller de sig fräscha betydligt längre. Foto: Canva

Låt äggen ligga kvar i kartongen

Släng inte kartongen direkt.

Äggskal är porösa och kan ta upp dofter från andra livsmedel, som ost, lök eller fisk. Kartongen skyddar både mot lukt och mot stötar, samtidigt som den hjälper till att hålla en jämn temperatur.

Spruckna ägg ska inte sparas

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Har skalet fått en spricka är det ingen idé att lägga tillbaka ägget i kylen.

Tillaga det ordentligt och ät det samma dag. Sprickor gör det betydligt lättare för bakterier att ta sig in.

Det viktigaste av allt

Om du väljer att förvara äggen i kylskåp är det viktigaste att temperaturen är jämn. Undvik därför dörren, låt äggen ligga kvar i kartongen och placera dem med spetsen nedåt.

Det är ett enkelt kökstrick som kan ge äggen några extra dagar med bibehållen kvalitet – och det kostar inte ett öre.