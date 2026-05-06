Ryanair vill stoppa morgonöl på flygplatser

Har infört regler på flygen

”Det håller på att bli en riktig utmaning för alla flygbolag. Jag förstår inte varför någon i flygplatsbarer serverar folk klockan fem eller sex på morgonen. Vem behöver dricka öl vid den tiden?”, säger han, enligt The Guardian.

Ryanair uppger att bolaget redan tillämpar en mer restriktiv hållning ombord, bland annat genom att begränsa hur mycket alkohol som serveras per passagerare.

Samtidigt anser ledningen att åtgärderna måste införas redan på flygplatserna för att få effekt, eftersom problemen ofta börjar där.

Vill porta resenärer

Frågan har fått ökad uppmärksamhet i takt med att fler flygbolag rapporterar liknande utmaningar. Att uppträda berusad på ett flygplan är ett brott i många länder och kan leda till både böter och fängelse.

Trots detta fortsätter incidenterna att öka, särskilt på populära semesterlinjer.

Även andra aktörer i branschen efterlyser skärpta åtgärder. Jet2 har nyligen föreslagit en gemensam databas för att identifiera och porta passagerare som upprepade gånger orsakar problem, skriver Business Insider.

Ryanair har dessutom börjat driva rättsprocesser mot enskilda resenärer för att få ersättning för kostnader i samband med omdirigerade flyg.

