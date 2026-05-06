Att ta sig en öl inför avresan är en semesterritual för många. Men ett tidigt glas på flygplatsen kan vara historia, om Ryanair får som man vill.
Ryanair vill stoppa morgonöl på flygplatser
Lågprisbolaget Ryanair vill se skärpta regler för alkoholservering på flygplatser efter en tydlig ökning av stökiga passagerare.
Flygbolagets vd Michael O’Leary menar att tidig alkoholkonsumtion bidrar till problemen och föreslår ett förbud mot servering under morgontimmarna.
Bakgrunden är en markant ökning av incidenter ombord.
Riktar kritik mot barerna
Enligt bolaget tvingas flyg i genomsnitt omdirigeras nästan dagligen på grund av störande beteende, vilket kan jämföras med ungefär en gång i veckan för ett decennium sedan.
Utvecklingen innebär ökade kostnader och operativa störningar för flygbolagen, samtidigt som säkerhetsriskerna ökar.
O’Leary riktar särskild kritik mot flygplatsernas barer, som ofta inte omfattas av samma öppettidsregler som andra serveringsställen.
Det gör att alkohol kan säljas tidigt på morgonen, något som enligt honom driver på konsumtionen innan avresa.
Har infört regler på flygen
”Det håller på att bli en riktig utmaning för alla flygbolag. Jag förstår inte varför någon i flygplatsbarer serverar folk klockan fem eller sex på morgonen. Vem behöver dricka öl vid den tiden?”, säger han, enligt The Guardian.
Ryanair uppger att bolaget redan tillämpar en mer restriktiv hållning ombord, bland annat genom att begränsa hur mycket alkohol som serveras per passagerare.
Samtidigt anser ledningen att åtgärderna måste införas redan på flygplatserna för att få effekt, eftersom problemen ofta börjar där.
Vill porta resenärer
Frågan har fått ökad uppmärksamhet i takt med att fler flygbolag rapporterar liknande utmaningar. Att uppträda berusad på ett flygplan är ett brott i många länder och kan leda till både böter och fängelse.
Trots detta fortsätter incidenterna att öka, särskilt på populära semesterlinjer.
Även andra aktörer i branschen efterlyser skärpta åtgärder. Jet2 har nyligen föreslagit en gemensam databas för att identifiera och porta passagerare som upprepade gånger orsakar problem, skriver Business Insider.
Ryanair har dessutom börjat driva rättsprocesser mot enskilda resenärer för att få ersättning för kostnader i samband med omdirigerade flyg.
