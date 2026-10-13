Därför blir kockens köttbullar saftiga – medan dina blir torra

Börja med färsen och saltet

ANNONS

Ett bra knep är att börja med kylskåpskall färs och salt.

Arbeta ihop detta först och låt saltet få några minuter på sig att göra jobbet.

Därefter tillsätter du iskall mjölk eller annan vätska, lite i taget.

Sedan kommer ägg, finriven eller finhackad lök och ströbröd. Många svenska köttbullerecept bygger dessutom på att ströbrödet först får svälla i mjölken.

Det är ingen dum idé.

Brödet fungerar som en liten svamp som hjälper köttbullarna att behålla vätskan.

När smeten är färdig får den gärna vila i kylskåpet omkring 20–30 minuter före stekning.

Gör inte köttbullarna för magra

Nästa klassiska misstag är färsen.

ANNONS

Väljer du extremt mager färs blir köttbullarna lätt torra hur skicklig du än är med stekpannan.

Fett är trots allt en ganska central del av hela affärsidén.

Blandfärs är därför en svensk klassiker av en anledning. Kombinationen nöt och fläsk ger både smak och saftighet.

Kalv kan naturligtvis också användas om middagsbudgeten känner sig på gott humör.

Stekpannan kan förstöra allt

Sedan kommer själva stekningen.

För hög temperatur ger mörk yta medan insidan fortfarande kämpar med tillvaron. För låg temperatur gör att köttbullarna snarare kokar än steks.

Medel till medelhög värme fungerar bäst.

Stek gärna i en kombination av smör och lite neutral olja. Då får du smörsmaken utan att smöret bränns lika snabbt.

ANNONS

Överarbeta heller inte färsen när alla ingredienser väl är på plats. Den ska vara sammanhängande men inte behandlas som om den försöker kvalificera sig till en cementblandare.

Svenska köttbullar kräver inga avancerade kocktrick. Men ljummen mjölk kan vara ett effektivt sätt att sabotera middagen. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)

Låt köttbullarna vila

När köttbullarna är färdigstekta bör de få vila några minuter.

Då hinner köttsaften fördela sig i stället för att rinna ut direkt när du sätter kniven i dem.

Och gör gärna en liten provköttbulle först.

Det är betydligt enklare att upptäcka att färsen behöver mer salt efter en köttbulle än efter 45.

Det viktigaste knepet är ändå det enklaste: håll färsen kall och mjölken ännu kallare.

ANNONS