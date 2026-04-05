Därför är karamellfärg ok i godis men inte i pasta

Och där går en ganska tydlig gräns i EU:s livsmedelslagstiftning. Basmat ska vara just bas. Inte sminkad.

Miljöförvaltningen i Malmö reagerade direkt när de upptäckte att den nyöppnade krogen Basta färgade all sin pasta med tillsatsen, rapporter Sydsvenskan i lätt alarmistisk artikel. Beslutet blev lika tydligt som pastavattnet ska vara salt: förbjudet.

Italian Groups vd och grundare Brazer Bozlak svarar på kritiken efter avslöjandet i Malmö.

Det är inte farligt. Men det är fel

I ett mejl till Perfect Weekend skriver Urban Italian Groups vd och grundare Brazer Bozlak att ämnet är vanligt förekommande i livsmedel och att många får i sig det dagligen utan att tänka på det. Poängen är enkel: om det är okej i godis, varför inte i pasta?

Det korta svaret är: för att lagstiftningen säger så.

Det lite längre svaret är att livsmedel delas in i kategorier där vissa tillsatser är tillåtna och andra inte. Pasta räknas som ett baslivsmedel. Där ska innehållet vara transparent och förutsägbart. Det ska inte krävas en kemiexamen för att förstå vad man äter.