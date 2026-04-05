En Malmörestaurang får bakläxa efter att ha färgat sin pasta med ett ämne som hör hemma i godishyllan. Det är inte mängden som är problemet. Det är principen. Och lagen.
Därför är karamellfärg ok i godis men inte i pasta
Det började som en estetisk detalj. En lätt gul ton på pastan. Lite mer Italien, lite mer sol. Problemet är bara att färgen kom från tartrazin, E102. Ett syntetiskt färgämne som visserligen är tillåtet i godis, bakverk och läsk – men inte i pasta.
Och där går en ganska tydlig gräns i EU:s livsmedelslagstiftning. Basmat ska vara just bas. Inte sminkad.
Miljöförvaltningen i Malmö reagerade direkt när de upptäckte att den nyöppnade krogen Basta färgade all sin pasta med tillsatsen, rapporter Sydsvenskan i lätt alarmistisk artikel. Beslutet blev lika tydligt som pastavattnet ska vara salt: förbjudet.
Det är inte farligt. Men det är fel
I ett mejl till Perfect Weekend skriver Urban Italian Groups vd och grundare Brazer Bozlak att ämnet är vanligt förekommande i livsmedel och att många får i sig det dagligen utan att tänka på det. Poängen är enkel: om det är okej i godis, varför inte i pasta?
Det korta svaret är: för att lagstiftningen säger så.
Det lite längre svaret är att livsmedel delas in i kategorier där vissa tillsatser är tillåtna och andra inte. Pasta räknas som ett baslivsmedel. Där ska innehållet vara transparent och förutsägbart. Det ska inte krävas en kemiexamen för att förstå vad man äter.
Barn, beteende och rubriker
En extra dimension är varningstexten som måste finnas när tartrazin används i exempelvis godis: ”Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.”
Det är en formulering som får vissa föräldrar att stanna upp i godisgången. Och journalister att vässa rubrikerna.
Samtidigt är forskningen inte entydig. Europeiska myndigheter konstaterar att sambandet inte är fullt bevisat, men tillräckligt relevant för att motivera en varning.
Det är alltså inte arsenik vi pratar om. Men inte heller helt trivialt.
Viggo testar Trattoria Giorgio’s i Fältöversten
Stjärnkockar i köpcentrum var en gång en kulturkrock. I dag är det vardag. Viggo Cavling tar med familjen till Fältöversten för att testa Trattoria
Branschen lär sig – snabbt
Det mest sympatiska i historien är hur snabbt restaurangen backade. Så fort de fick beskedet slutade de använda färgämnet.
Det tyder på något viktigt: det här var inte fusk, det var okunskap. Och det är kanske där den verkliga lärdomen finns. I en bransch där innovation är valuta händer det ibland att kreativiteten springer snabbare än regelboken.
