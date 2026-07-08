Svenska pensionärer sitter på bostadsvärden för omkring 2 500 miljarder kronor. Men pengarna finns inte på kontot – de sitter fast i villor, radhus och bostadsrätter. Och den som vill låna på bostaden kan få nej, trots miljonvärden. ”För många äldre blir bostaden en låst skattkista. Pengarna finns där, men är svåra att använda”, konstaterar Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.
Du kan bo på en förmögenhet – men inte komma åt pengarna
En ny sammanställning från 60plusbanken visar att omkring 1,2 miljoner bostadsägande pensionärer i Sverige tillsammans har ungefär 2 500 miljarder kronor bundna i sina bostäder.
Satt i perspektiv motsvarar det nästan 38 procent av Sveriges BNP 2025. I snitt handlar det om drygt 2 miljoner kronor per person.
Och visst kan det fungera som en trygghet. Men det har också kommit att bli en ekonomisk paradox. Pengarna finns där – i villan, radhuset eller bostadsrätten – men de går inte att använda till vardagens utgifter.
”Trots att många äldre har betydande tillgångar i sina bostäder har de ofta begränsade möjligheter att få tillgång till pengarna”, konstaterar 60plusbanken.
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Kan få nej av banken
Förklaringen är att banker ofta tittar mer på inkomst och återbetalningsförmåga än på själva förmögenheten i bostaden.
Det innebär att en pensionär kan bo i en lågt belånad bostad värd flera miljoner, men ändå ha svårt att få låna mer pengar.
”Många pensionärer har kapital i sina bostäder men har samtidigt små ekonomiska marginaler i vardagen. Det är en paradox att enorma värden finns bundna i bostäder samtidigt som många äldre känner ekonomisk oro”, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.
Enligt sammanställningen uppskattas den genomsnittliga belåningsgraden för äldre hushåll till 42,5 procent.
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Störst belopp i Stockholm
Skillnaderna mellan länen är stora. I Stockholms län beräknas pensionärernas låsta bostadskapital uppgå till över 700 miljarder kronor. Det är mer än en fjärdedel av totalsumman i landet.
Även Västra Götaland och Skåne sticker ut, med omkring 360 respektive 290 miljarder kronor i låst kapital.
Men ”problemet är inte unikt för storstäderna”, konstaterar Lillienberg. ”Över hela landet finns äldre som bor i sina bostäder men har svårt att få tillgång till det kapital som finns där. Det är en strukturell utmaning som växer i takt med att befolkningen åldras”.
Hon tillägger:
”För många äldre blir bostaden en låst skattkista. Pengarna finns där, men är svåra att använda till exempelvis renoveringar, vårdkostnader eller för att skapa större ekonomisk trygghet. Det borde inte behöva vara så”.
Beräkningarna bygger på statistik från SCB och Finansinspektionen, bland annat fastighetspriser, befolkningsstatistik och uppgifter om belåningsgrad bland äldre låntagare.
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