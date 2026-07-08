Du kan bo på en förmögenhet – men inte komma åt pengarna

Satt i perspektiv motsvarar det nästan 38 procent av Sveriges BNP 2025. I snitt handlar det om drygt 2 miljoner kronor per person.

Och visst kan det fungera som en trygghet. Men det har också kommit att bli en ekonomisk paradox. Pengarna finns där – i villan, radhuset eller bostadsrätten – men de går inte att använda till vardagens utgifter.

”Trots att många äldre har betydande tillgångar i sina bostäder har de ofta begränsade möjligheter att få tillgång till pengarna”, konstaterar 60plusbanken.

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Kan få nej av banken

Förklaringen är att banker ofta tittar mer på inkomst och återbetalningsförmåga än på själva förmögenheten i bostaden.

Det innebär att en pensionär kan bo i en lågt belånad bostad värd flera miljoner, men ändå ha svårt att få låna mer pengar.

”Många pensionärer har kapital i sina bostäder men har samtidigt små ekonomiska marginaler i vardagen. Det är en paradox att enorma värden finns bundna i bostäder samtidigt som många äldre känner ekonomisk oro”, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

Enligt sammanställningen uppskattas den genomsnittliga belåningsgraden för äldre hushåll till 42,5 procent.

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