Coca-Cola gjorde om klassisk reklam – sågas för pinsamma missar

Coca-Cola är ett företag som vill ligga långt fram i AI-utvecklingen. Nyligen har man berättat om hur AI har införts på bred front i verksamheten.

Nu har man lanserat sin andra julkampanj skapad med generativ AI – men resultatet väcker en hel del kritik.

Den nya versionen av företagets klassiska reklamfilm 1995 har fått uppmärksamhet för sina tekniska brister, skriver Business Insider.

Har upptäckt missar

I den AI-genererade filmen syns Coca-Colas välkända lastbilar rulla genom ett snöigt landskap, precis som i orginalet.

Men noggranna tittare har noterat flera märkligheter.

Truckarna ändrar form mellan klippen, antalet hjul varierar och i en sekvens tycks ett fordon vara på väg att köra in i en folksamling.

Se den nya varianten här: