Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Coca-Cola gjorde om klassisk reklam – sågas för pinsamma missar

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Julen är en viktig period för Coca-Cola som gärna förknippas med högtiden. Den senaste reklamvideon har dock inte mottagits särskilt väl.

Coca-Cola är ett företag som vill ligga långt fram i AI-utvecklingen. Nyligen har man berättat om hur AI har införts på bred front i verksamheten.

Nu har man lanserat sin andra julkampanj skapad med generativ AI – men resultatet väcker en hel del kritik.

Den nya versionen av företagets klassiska reklamfilm 1995 har fått uppmärksamhet för sina tekniska brister, skriver Business Insider.

Har upptäckt missar

I den AI-genererade filmen syns Coca-Colas välkända lastbilar rulla genom ett snöigt landskap, precis som i orginalet.

Men noggranna tittare har noterat flera märkligheter.

Truckarna ändrar form mellan klippen, antalet hjul varierar och i en sekvens tycks ett fordon vara på väg att köra in i en folksamling.

Se den nya varianten här:

Svårt att få kontinuitet

Bristerna har lett till omfattande diskussioner på sociala medier om kvaliteten på AI-producerad reklam.

Kampanjen pekas ut som ett exempel på en av de största svagheterna med dagens generativa videoteknik: oförmågan att bevara kontinuitet mellan bildrutor.

Tekniken arbetar ofta bild-för-bild utan minne av tidigare scener, vilket leder till så kallad temporal drift – små förändringar som får objekt att se olika ut mellan klipp.

Läs mer: Experter: Därför bör OS klippa banden med Coca-Cola. Realtid

Kan få motsatt effekt

Bakom produktionen står Silverside AI, ett innovationslabb kopplat till reklambyrån Pereira O’Dell.

Teamet bestod av fem AI-specialister som enligt företaget bearbetade omkring 70 000 videoklipp under en månad. Resultatet har fått både ris och ros.

Förespråkare menar att Coca-Cola visar ledarskap genom att tidigt utforska AI:s möjligheter inom kreativ reklam.

Kontrovers även förra året

Kritiker varnar däremot för att varumärket riskerar att förknippas med tekniska misstag och lägre hantverkskvalitet, skriver Wall Street Journal.

Företaget har inte kommenterat uppgifterna, men kampanjen uppges ha testat positivt hos vissa konsumentpaneler, en vanlig del av lanseringen i USA.

Det är andra året i rad som Coca-Cola använder AI i sina julfilmer. Fjolårets version möttes också av blandade reaktioner, då publiken noterade onaturliga rörelser och digitalt förvrängda ansikten, rapporterar BI.

Läs mer: Oväntade hotet mot Coca-colas hemliga formula. Realtid

AICoca-ColaReklam
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
